Der Abwärtstrend ist intakt – hier liegt das nächste Ziel

Der Dax startet mit deutlichen Verlusten in den Oktober. Bereits am Mittwoch fiel der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent und beendete den Xetra-Handel bei 25.199 Punkten. Die Wall Street lieferte am Abend gemischte Vorgaben. Der Dow Jones verlor 0,9 Prozent, der S&P 500 gab 0,3 Prozent ab, während die Technologiewerte leichte Gewinne verbuchten.

Zum heutigen Handelsstart beschleunigte sich die Abwärtsbewegung trotz eines neuen Rekords beim Nasdaq 100 in der Vorbörse. Im Chart der Haupt-Handelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist eine große Kurslücke zur Unterseite zu erkennen (siehe unten). Der Dax hat heute morgen also klar unterhalb der Handelsspanne von gestern eröffnet. Mit dieser Dynamik fiel der Index innerhalb der ersten Handelsstunde heute bis in den Bereich von 24.850 Punkten.

Quelle: Tradingview/ Andreas Bernstein

Dieses Kursniveau wurde zuletzt am 24. Juli erreicht. Damals folgte auf den Rückgang noch am selben Handelstag eine starke Erholung, die den Dax wieder deutlich über 25.000 Punkte führte. Auch heute könnte der aktuelle Bereich für eine Gegenbewegung relevant werden.

Ein Anstieg über 24.920 Punkte wäre ein erstes Signal für eine stärkere Erholung. Dann könnte schnell die Marke von 25.000 Punkten auf die Agenda rücken. Zusätzliche Impulse könnten die robusten Quartalszahlen von Micron Technology vom Vorabend liefern. Oberhalb von 25.000 Punkten wäre der gestrige Schlusskurs von 25.199 Punkten das nächste Ziel.

Auf der Unterseite könnte der intakte Abwärtstrend der vergangenen Handelstage den Dax bis in den Bereich um 24.700 Punkte führen. Bereits Mitte Juli spielte diese Marke mehrfach eine wichtige Rolle. Erst eine Rückkehr über 25.000 Punkte würde das Chartbild dagegen kurzfristig stabilisieren.