Dow Jones Industrial Average®- Saisonale Unterstützung

Der Dow Jones® hatte zuletzt zu kämpfen. Seit dem Allzeithoch vom August bei 54.744 Punkten und dem Ausloten der Parallelen zum Aufwärtstrend seit Herbst 2022 mussten die amerikanischen Standardwerte spürbare Verluste hinnehmen. Eine absolute Kernunterstützung bilden jetzt die verschiedenen horizontalen Marken bei 50.000 Punkten – verstärkt durch die 50-Wochen-Linie (akt. bei 49.807 Punkten). Doch es gibt auch einen Silberstreif und zu Beginn des 4. Quartals ist dieser saisonaler Natur. Gemessen am typischen Verlauf des Dow Jones® in Zwischenwahljahren der USA ist der Oktober mit einem Plus von 1,93 % der beste Einzelmonat. Abgelöst wird dieser von einer ebenfalls starken Novemberperformance (+1,4 %). Interessanterweise liefert auch der Dekadenzyklus einen ähnlichen Fingerzeig (siehe Chart). Zwischen den beiden bekanntesten Zyklen überhaupt besteht also derzeit eine große saisonale Schnittmenge. Generell deutet das Ablaufmuster des Zwischenwahljahres auf eine früh einsetzende Jahresendrally hin, denn das 4. Quartal stellt den besten Teilabschnitt dar. Kurzfristig kann der Dow Jones® jede Form der Unterstützung gebrauchen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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