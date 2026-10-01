dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 01.10.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktienkurs legt zu

BOISE - Der KI-Boom mit steigenden Verkaufspreisen treibt die Geschäfte des US-Speicherchipherstellers Micron unerwartet kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar (bis 55,5 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Boise (Idaho) mit. Das wären bis zu rund 16 Prozent mehr als im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres. Analysten rechneten bisher lediglich mit knapp 57 Milliarden Dollar. Auch der angepeilte bereinigte Gewinn je Aktie liegt höher als erwartet. Die in diesem Jahr bereits sehr stark gelaufene Micron-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag etwas zu.

ROUNDUP: Fresenius kauft Biopharma-Tochter komplett

BAD HOMBURG - Der Gesundheitskonzern Fresenius übernimmt seine Biopharma-Tochter mAbxience komplett und stärkt damit sein Geschäft mit Nachahmerarzneien. Für die übrigen Anteile im Umfang von 45 Prozent bezahlt der Dax -Konzern bis zu 750 Millionen Euro, wie er in Bad Homburg mitteilte. Verkäufer sind die Unternehmen Insud und Invim. Der Vertrag wurde den Angaben zufolge am Mittwoch unterschrieben und vollzogen. Behördliche Genehmigungen seien nicht nötig gewesen.

IPO: KNDS hält an Börsenplänen fest - Partnersuche in Deutschland

DÜSSELDORF - KNDS-Chef Jean-Paul Alary will den Rüstungskonzern weiterhin an die Börse bringen und die Produktion in Deutschland deutlich hochfahren. "Der Börsengang ist vorerst ausgesetzt, aber nicht abgesagt", sagte der Manager dem "Handelsblatt". Die derzeit erzielbare Bewertung entspreche nicht den Erwartungen der Anteilseigner. Deshalb liegt das Vorhaben seit Juni auf Eis. Der Verwaltungsrat des französisch-deutschen Konzerns habe das Management aber gebeten, sich bereitzuhalten, "dass es jederzeit losgehen kann", erklärte Alary. Dies könnte noch im laufenden Jahr geschehen.

Kreise: VW-Softwaretochter steht vor weiterem Stellenabbau

WOLFSBURG - Die VW -Softwaretochter Cariad steht vor einem größeren Stellenabbau. Konkret geht es um rund 1.000 Stellen, die gestrichen werden sollen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen. Betroffen wäre damit knapp ein Viertel der rund 4.300 verbliebenen Cariad-Beschäftigten. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet.

ROUNDUP: Post plant Zehntausende neue Paketautomaten - Firmenzukauf

BONN/SALZBURG - Wer ein Paket abholen oder abschicken möchte, kann in den kommenden Jahren mit neuen Automaten in seiner Nachbarschaft rechnen. Nachdem DPD und GLS schon im März eine Zusammenarbeit angekündigt haben, erhöht Marktführer DHL sein Ausbautempo nun deutlich. Hatte der Bonner Konzern bislang angepeilt, Ende 2030 mehr als 30.000 Automaten in Deutschland zu haben, so hievte der Konzern diese Zielmarke jetzt auf rund 50.000 hoch. Der Schlüssel hierfür ist der Zukauf eines aufstrebenden Wettbewerbers, der am Donnerstag verkündet wurde.

VW-Chef Blume bringt längere Arbeitszeiten ins Spiel

WOLFSBURG/BERLIN - VW -Chef Oliver Blume hat höhere Arbeitszeiten für die rund 130.000 Beschäftigten des Autobauers in Deutschland ins Gespräch gebracht. Die Arbeitskosten in Deutschland liegen etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern, in denen VW aktiv sei, sagte Blume dem Portal "The Pioneer", das das Gespräch in einem Podcast veröffentlicht hat. Da müsse man in der heutigen Wettbewerbssituation einige Themen hinterfragen.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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