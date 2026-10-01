EQS-Adhoc: GESCO SE erwirbt ARKU Maschinenbau GmbH und hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an

EQS Group · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

EQS-Ad-hoc: GESCO SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen/Prognose / Gesamtjahr
GESCO SE erwirbt ARKU Maschinenbau GmbH und hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an

01.10.2026 / 13:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

GESCO SE erwirbt ARKU Maschinenbau GmbH und hebt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht an

Wuppertal, 1. Oktober 2026 – Die GESCO SE („GESCO“) hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Anteile an der ARKU Maschinenbau GmbH („ARKU“) mit Sitz in Baden-Baden unterzeichnet. ARKU ist ein international tätiger Spezialist für Präzisionsricht-, Entgratmaschinen und Bandanlagen.

Weltweit beschäftigt die ARKU-Gruppe aktuell 189 Mitarbeitende und wird im Jahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von über 50 Mio. € erzielen.

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Vorstand aus der Transaktion mit einem zusätzlichen Konzernumsatz von ca. 10 – 13 Mio. €, da die Erstkonsolidierung zum 1. Oktober 2026 erfolgen wird. Ein wesentlicher Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis nach Anteilen Dritter für das Geschäftsjahr 2026 wird nicht erwartet, da dem Ergebnisbeitrag der ARKU im vierten Quartal 2026 Effekte aus Erstkonsolidierung und Transaktionskosten gegenüberstehen. Der Vorstand hebt deshalb die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 leicht von bisher 515 – 530 Mio. € auf 525 – 543 Mio. an. Die Prognose für das Konzernergebnis bleibt in der Bandbreite von 15 – 20 Mio. €. Über die Höhe des Kaufpreises wurde von beiden Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Kontakt

GESCO SE
Andrea Holzbaur
CFO
Telefon: +49 (0) 202 24820-18
E-Mail: ir@gesco.de
Internet: www.gesco.de

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 (0) 40 60 91 86 76
E-Mail: ir-gesco@kirchhoff.de

Ende der Insiderinformation

01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Telefon:+49 (0)202 24820 18
Fax:+49 (0)202 2482049
E-Mail:ir@gesco.de
Internet:www.gesco.de
ISIN:DE000A1K0201
WKN:A1K020
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:894500DZXXD0LOZYIC55
EQS News ID:2408892
Ende der MitteilungEQS News-Service

2408892 01.10.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Gesco

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristigheute, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depotgestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesgestern, 11:45 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen