EQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
EQS Group · Uhr
AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.10.2026 / 15:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Directors' Dealings, Art 19 MAR
- Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-
WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.
- Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Erwin Hameseder, Aufsichtsrat
|b)
|Erstmeldung/Berichtigung
|Erstmeldung
- Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
b)
|Name
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|LEI
|5299006C0EVA5LAYOR30
- Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
|
a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|
Aktie
|Kennung
|AT000AGRANA3
|
b)
|
Art des Geschäfts
|Veräußerung: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 21 GenSpaltG werden ua Aktien an AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft und weitere Beteiligungen der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. als übertragende Genossenschaft auf die RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als
übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe Beteiligungsmeldung gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 vom 11.08.2026).
|c)
d)
e)
f)
|Preis(e) und Volumen
|Preis
|Volumen
|0 EUR
|152000 Stück
|Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0 EUR
|152000 Stück
|Datum des Geschäfts
|2026-09-30; UTC+02:00
|Ort des Geschäfts
|OTC - Außerhalb eines Handelsplatzes
01.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.agrana.com
|LEI Code:
|5299006C0EVA5LAYOR30
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
107344 01.10.2026 CET/CEST
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