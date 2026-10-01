EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.10.2026 / 14:58 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Andreas Nachname(n): Schmitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

E.ON SE

b) LEI

Q9MAIUP40P25UFBFG033

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,75547 EUR 199.892,757 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,7555 EUR 199.892,7570 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: E.ON SE Brüsseler Platz 1 45131 Essen Deutschland Internet: www.eon.com LEI Code: Q9MAIUP40P25UFBFG033

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