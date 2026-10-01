EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, Kauf

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Thema: Infrastruktur
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2026 / 14:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Andreas
Nachname(n):Schmitz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

E.ON SE

b) LEI

Q9MAIUP40P25UFBFG033 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000ENAG999

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,75547 EUR199.892,757 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,7555 EUR199.892,7570 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

01.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:E.ON SE
Brüsseler Platz 1
45131 Essen
Deutschland
Internet:www.eon.com
LEI Code:Q9MAIUP40P25UFBFG033
Ende der MitteilungEQS News-Service

107338 01.10.2026 CET/CEST

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