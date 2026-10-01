EQS-DD: LPKF Laser & Electronics SE: Peter Mümmler, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
01.10.2026 / 11:39 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Peter
|Nachname(n):
|Mümmler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LPKF Laser & Electronics SE
b) LEI
|529900BCQXUJL7J96G45
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006450000
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|14,70 EUR
|14.700,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|14,70 EUR
|14.700,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LPKF Laser & Electronics SE
|Osteriede 7
|30827 Garbsen
|Deutschland
|Internet:
|www.lpkf.com
|LEI Code:
|529900BCQXUJL7J96G45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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