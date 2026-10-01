EQS-News: Claros Technologies und Daikin America geben eine kommerzielle Vereinbarung über den flächendeckenden Einsatz einer Technologie zur dauerhaften PFAS-Zerstörung bekannt

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Claros Technologies und Daikin America geben eine kommerzielle Vereinbarung über den flächendeckenden Einsatz einer Technologie zur dauerhaften PFAS-Zerstörung bekannt



01.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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Der groß angelegte, langfristige kommerzielle Einsatz etabliert die Vor-Ort-Zerstörung von PFAS in hohen Durchflussmengen als bewährte Lösung für die industrielle Fertigung und markiert damit einen Wendepunkt für die globale PFAS-Branche.

MINNEAPOLIS und DECATUR, Alabama, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Claros Technologies, Inc. (Claros), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen zur dauerhaften PFAS-Zerstörung und Analytik, und Daikin America, Inc. (Daikin), ein führender Hersteller von Hochleistungswerkstoffen für kritische Anwendungen in verschiedenen Branchen, gaben heute die Unterzeichnung einer kommerziellen Vereinbarung über den vollumfänglichen Einsatz des ClarosTechUV™-PFAS-Zerstörungssystems im Daikin-Werk in Decatur, Alabama, bekannt.

ClarosTechUVâ„¢ PFAS Destruction System

Dieser entscheidende Moment stellt den Höhepunkt einer mehrphasigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen dar, die von einer erfolgreichen Pilotdemonstration über die kommerzielle Optimierung bis hin zum nun dauerhaften Einsatz fortgeschritten ist. Die groß angelegte, langfristige Installation wird die ClarosTechUV™-Technologie direkt in die Fertigungsprozesse von Daikin integrieren und so ein im Dauerbetrieb arbeitendes System zur PFAS-Zerstörung schaffen, das auf Leistung im industriellen Maßstab ausgelegt ist.

Über die Installation selbst hinaus stellt die heutige Ankündigung einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung des industriellen PFAS-Managements dar. Die Technologie von Claros ermöglicht den weiteren Einsatz von PFAS in kritischen Anwendungen verschiedener Branchen, darunter Halbleiterfertigung, Medizinprodukte und Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt sowie saubere Energie, und ermöglicht gleichzeitig die Zerstörung aller Zielverbindungen auf Fluorbasis (lang-, kurz- und ultrakurzkettige Verbindungen, einschließlich TFA) im industriellen Maßstab, wodurch die Auswirkungen auf die Umwelt gemindert werden. Das Ergebnis ist eine Lösung, die sowohl Innovation als auch Umweltschutz vorantreibt – und der Industrie einen bewährten neuen Ansatz bietet, mit dem PFAS dort, wo sie entstehen, dauerhaft beseitigt werden.

Die Einführung stellt zudem eine bedeutende kommerzielle Bestätigung für Claros und die Verfügbarkeit seiner firmeneigenen ClarosTechUV™-Plattform dar. Die Installation wird in die umfassenderen Anlagenmodernisierungen eingebunden, die derzeit auf dem Daikin-Campus in Decatur durchgeführt werden und sich über die nächsten Jahre erstrecken. Im Rahmen der Implementierung wird die dauerhafte PFAS-Zerstörung mittels ClarosTechUV™ mit kontinuierlichen analytischen Tests und Leistungsüberprüfungen durch ClarosLabs™ kombiniert, wodurch eine integrierte Plattform für Aufbereitung, Messung und betriebliche Validierung entsteht.

Die geschäftliche Vereinbarung geht über eine einzelne Installation hinaus. Damit wird eine langfristige strategische Partnerschaft zwischen Claros und Daikin begründet und den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, weitere Anwendungsbereiche für ClarosTechUV™ in den weltweiten Geschäftsbereichen von Daikin zu prüfen.

„Daikin America, Inc. freut sich, die Partnerschaft mit Claros im Rahmen unserer Vereinbarung über den groß angelegten Einsatz von PFAS-Zerstörungsprozessen fortzusetzen, um unser Engagement für Innovation und Umweltschutz unter Beweis zu stellen", sagte Yuichi Hashikawa, Geschäftsführer von Daikin America, Inc.

„Unsere Zusammenarbeit in den letzten Jahren hat gezeigt, dass es möglich ist, als verantwortungsbewusster Hersteller zu agieren und gleichzeitig Materialien bereitzustellen, die für die heutige Gesellschaft unverzichtbar sind. DAI hofft, einen Fahrplan für die gesamte Branche aufstellen zu können."

„Dies ist der bedeutendste geschäftliche Erfolg in der Geschichte von Claros", sagte Michelle Bellanca, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Claros Technologies.

„Wir glauben, dass dies nicht nur für Claros, sondern für die gesamte Branche einen Wendepunkt darstellt. Seit Jahrzehnten konzentrieren sich Unternehmen in erster Linie auf den Umgang mit PFAS. Sie fangen diese Stoffe auf, konzentrieren sie und transportieren sie zur Entsorgung oder Zerstörung an einen anderen Ort. Den Herstellern steht nun eine bewährte, im Handel erhältliche Lösung zur Verfügung, mit der PFAS im Rahmen des normalen Industriebetriebs vor Ort dauerhaft zerstört werden können. Wenn Umweltverantwortung mit betrieblicher Leistungsfähigkeit und wirtschaftlicher Machbarkeit in Einklang gebracht wird, schaffen es transformative Technologien, den Sprung von der Innovation zur breiten Anwendung zu schaffen.

„Bei dieser Ankündigung geht es um weit mehr als nur eine Anlage. Dies zeigt, dass die dauerhafte Zerstörung von PFAS den Schritt von der wissenschaftlichen Errungenschaft zur kommerziellen Realität vollzogen hat. Wir sind davon überzeugt, dass künftige Generationen auf diese Zeit als den Zeitpunkt zurückblicken werden, ab dem die Industrie begonnen hat, über das PFAS-Management hinauszugehen und auf eine dauerhafte Beseitigung von PFAS hinzuarbeiten."

Regierungen verschärfen weltweit die PFAS-Vorschriften für Trinkwasser, Industrieabwässer und Produktionsprozesse weiter und die Branchen benötigen zunehmend Technologien, mit denen PFAS dauerhaft beseitigt werden können, anstatt die Schadstoffe lediglich zwischen verschiedenen Abfallströmen zu verlagern. Die kommerzielle Einführung von ClarosTechUV™ zeigt, dass Herstellern nun eine bewährte Lösung zur Verfügung steht, die eine dauerhafte, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende PFAS-Zerstörung vor Ort im industriellen Maßstab ermöglicht und dabei die für eine langfristige kommerzielle Umsetzung erforderlichen betrieblichen und wirtschaftlichen Eigenschaften aufweist.

Informationen zu Claros Technologies

Claros Technologies wurde 2018 gegründet, hat seinen Sitz in Minneapolis und setzt Lösungen zur PFAS-Zerstörung in den Bereichen Industrieabwasser, Grundwasser, Wasser in Rechenzentren und kommunales Abwasser ein. Das Unternehmen ist in zwei Kernbereichen tätig: ClarosTech™ sorgt für die dauerhafte PFAS-Zerstörung durch handelsübliche, UV-basierte Hochdurchsatzsysteme, die 99,99 % der Ziel-PFAS-Spezies – lang-, kurz- und ultrakurzkettenige – dauerhaft zerstören; und ClarosLabs™, der nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte Analysebereich und führendes kommerzielles Labor, das auf den Nachweis, die Quantifizierung und die Expositionsbewertung von PFAS spezialisiert ist.

Claros hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Begriff „ewig" aus „ewigen Chemikalien" zu streichen und PFAS endgültig zu zerstören.

Informationen zu Daikin America

Daikin America, Inc. wurde 1991 gegründet und ist heute der weltweit führende Entwickler und Hersteller von Hochleistungswerkstoffen mit einzigartigen Eigenschaften, die für die Bedürfnisse der Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind. Aus Sorge um die Weltwirtschaft und die Umwelt haben wir uns zum Ziel gesetzt, Produkte zu entwickeln, die mit weniger mehr erreichen – weniger Abfall, weniger Energie, weniger Material –, dabei aber eine höhere Leistung und längere Lebensdauer bieten. Unsere hochmoderne Technik und unser technisches Know-how werden durch einen erfahrenen Service und Support ergänzt.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Claros Technologies

Kari Finkler

kari@clarostech.com

Daikin America, Inc.

communications@daikin-america.com

Claros Technologies Inc.

Cision

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