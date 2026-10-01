EQS-News: DCK veranstaltet zwei Online-Produkteinführungen für Europa im Jahr 2026 und präsentiert Rasen- und Gartenpflegelösungen sowie Hochleistungswerkzeugen

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DCK veranstaltet zwei Online-Produkteinführungen für Europa im Jahr 2026 und präsentiert Rasen- und Gartenpflegelösungen sowie Hochleistungswerkzeugen



01.10.2026 / 10:15 CET/CEST

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SHANGHAI, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- DCK, die Marke für Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, veranstaltete im September zwei Online-Produktvorstellungen für den europäischen Markt, die über die offiziellen Facebook- und Youtube-Seiten live übertragen wurden. Im Rahmen der Veranstaltungen wurden neue Rasen- und Gartengeräte sowie Hochleistungs-Elektrowerkzeuge vorgestellt, deren Anwendungsbereiche von Bauwesen, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Hausrenovierung, Innenausbau bis hin zur Gartenpflege reichten.

Durch die Kombination von Vorführungen direkt auf der Baustelle mit immersiven virtuellen 3D-Umgebungen wurden bei den Produktvorstellungen die Produktmerkmale, Leistungsvorteile und Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis präsentiert. Herr Mr. Gu Zhiping, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, hielt die Eröffnungsrede, woraufhin technische Vorträge und Live-Demonstrationen folgten, die von den Ingenieur- und Produktteams von DCK geleitet wurden.

Als Elektrowerkzeugmarke, die sich auf anspruchsvolle Baustellen spezialisiert hat, fertigt DCK seine Produkte nach den industriellen Standards der Norm. Mit zuverlässiger Funktion und hoher Leistung bietet es bewährte, robuste Lösungen, die auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Anwender zugeschnitten sind. Im Bereich Rasen- und Gartenpflege nutzt das Unternehmen sein umfassendes Know-how in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Fertigung, um elektrifizierte, intelligente Lösungen anzubieten, die die Effizienz bei der Pflege von Außenanlagen steigern.

Unter dem Motto „Built for Rigor, Mastered with Ease" wurden bei der Einführung der Elektrowerkzeuge sieben neue Modelle vorgestellt, die für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung und Hausrenovierung entwickelt wurden und Aufgaben wie Befestigen, Schneiden und Bohren abdecken. Live-Vorführungen verdeutlichten die zuverlässige Leistung und die benutzerfreundliche Bedienung der Geräte an verschiedenen Einsatzorten.

Im Rahmen der Markteinführung der Gartengeräte unter dem Motto „Smart Power, Nurture Your Garden" wurden sieben neue Produkte vorgestellt, darunter Rasentrimmer, Kettensägen und Laubbläser sowie ein Zero-Turn-Aufsitzmäher und ein Roboter-Rasenmäher mit virtueller Begrenzung. Dank integrierter Präzisionsnavigation, intelligenter Hindernisvermeidung, App-Steuerung und Smart-Home-Anbindung ermöglicht der Mähroboter eine vollautomatische tägliche Rasenpflege. Das gesamte Sortiment bietet eine Komplettlösung für die ganzjährige Pflege im Außenbereich.

Mit der gleichzeitigen Einführung von zwei bedeutenden neuen Produktlinien hat DCK sein umfassendes Portfolio an Produktlösungen für ein breites Anwendungsspektrum eindrucksvoll unter Beweis gestellt – von robusten Profi-Werkzeugen für verschiedene Spezialbaustellen bis hin zu einer vielfältigen Auswahl an Gartengeräten für den privaten Garten und den Außenbereich. Diese Erweiterung des Produktportfolios unterstreicht das Engagement von DCK, seine Präsenz auf dem europäischen Markt auszubauen und den vielfältigen Anwendungsanforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden.

Auch in Zukunft wird DCK Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung, intelligente Technologien und Benutzerfreundlichkeit vorantreiben und so effizientere und komfortablere Lösungen für Fachleute und Hausbesitzer bereitstellen.

Cision

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