EQS-News: Dividendenmitteilung
EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenmitteilung
01.10.2026 / 14:30 GMT/BST
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|Unternehmensmitteilung
|Zur sofortigen Veröffentlichung
|01 Oktober 2026
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|Dividendenmitteilung
|Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 08. Oktober 2026 gilt. Stichtag ist der 09. Oktober 2026 und das Zahlungsdatum ist der 23. Oktober 2026:
|Beschreibung der Anteilsklasse
|ISIN
|Satz per Anteil
|JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6Q91
|0.312300
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE00BJLTWS02
|0.289800
|JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BDFC6G93
|0.332700
|JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMG79
|0.307400
|JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist)
|IE00BD9MMC32
|0.285900
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0003UVYC20
|0.119300
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U5MJOZ6
|0.141100
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000U9J8HX9
|0.247200
|JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00BL0BMX65
|0.237000
|JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000AP27VA7
|0.099200
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000UPAYVL7
|0.121100
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006YCYW06
|0.128700
|JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000RE0SQM6
|0.130800
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist)
|IE000DDR6DS3
|0.299300
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist)
|IE0006FIW9Z0
|0.176100
|JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE0006CJGQR9
|0.181800
|JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000QOLLXO2
|0.062100
|JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000CYGD0V1
|0.186400
|JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000WGK3YY5
|0.170000
|JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000Y4K4833
|0.246400
|JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE0005S7BIT0
|0.064100
|JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000HFXP0D2
|0.134000
|JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000P334X90
|0.259200
|JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist)
|IE000C3S79I0
|0.894900
|JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BN4RDY28
|0.998500
|JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000DS9ZCL4
|0.170600
|JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)
|IE00BJK9H860
|0.868900
|JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE000783LRG9
|0.091300
|JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist)
|IE000TZT3JJ0
|0.194500
|JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist)
|IE0001O84583
|0.105600
|JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000FYTRRJ6
|0.075500
|JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000XE6ELZ8
|0.143100
|JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000JLILKH0
|0.086200
|JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE0006UQKVQ0
|0.011100
|JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000K4JG8P9
|0.028500
|JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (dist)
|IE000L91HR40
|0.042300
|JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000V4JSM06
|0.050700
|JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist)
|IE000A9QKUV7
|0.093400
|JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
|IE00064TWYK9
|0.102700
|JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000QC2YB58
|0.101500
|JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (dist)
|IE000245C884
|0.049500
|Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
|Matheson
|Telefon: +353 1 232 2000
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
|JPMorgan House, International Financial Services Centre
|Dublin 1 Dublin
|Irland
|Telefon:
|+353 1 612 3000
|Internet:
|www.jpmorganchase.com
|ISIN:
|IE00BDFC6G93, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9, IE000QOLLXO2, IE000CYGD0V1, IE000WGK3YY5, IE000Y4K4833, IE0005S7BIT0, IE000HFXP0D2, IE000P334X90, IE000C3S79I0, IE00BN4RDY28, IE000DS9ZCL4, IE00BJK9H860, IE000783LRG9, IE000TZT3JJ0, IE0001O84583, IE000FYTRRJ6, IE000XE6ELZ8, IE000JLILKH0, IE0006UQKVQ0, IE000K4JG8P9, IE000L91HR40, IE000V4JSM06, IE000A9QKUV7, IE00064TWYK9, IE000QC2YB58, IE000245C884,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|549300UW7NYQH5503229
|EQS News ID:
|2409052
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