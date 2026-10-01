EQS-News: Dividendenmitteilung

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenmitteilung

01.10.2026 / 14:30 GMT/BST
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Unternehmensmitteilung
     
Zur sofortigen Veröffentlichung   01 Oktober 2026
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividendenmitteilung
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 08. Oktober 2026 gilt. Stichtag ist der 09. Oktober 2026 und das Zahlungsdatum ist der 23. Oktober 2026:
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz per Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.312300
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.289800
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.332700
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.307400
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.285900
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.119300
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.141100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.247200
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.237000
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.099200
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.121100
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.128700
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.130800
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.299300
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.176100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.181800
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000QOLLXO2 0.062100
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000CYGD0V1 0.186400
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3YY5 0.170000
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4833 0.246400
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0005S7BIT0 0.064100
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXP0D2 0.134000
JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000P334X90 0.259200
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000C3S79I0 0.894900
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDY28 0.998500
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZCL4 0.170600
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9H860 0.868900
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LRG9 0.091300
JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3JJ0 0.194500
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84583 0.105600
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRRJ6 0.075500
JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000XE6ELZ8 0.143100
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000JLILKH0 0.086200
JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE0006UQKVQ0 0.011100
JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE000K4JG8P9 0.028500
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (dist) IE000L91HR40 0.042300
JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (dist) IE000V4JSM06 0.050700
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist) IE000A9QKUV7 0.093400
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.102700
JPM Global ex US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000QC2YB58 0.101500
JPM Global Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000245C884 0.049500
     
     
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:    
     
Matheson    
    Telefon: +353 1 232 2000


 

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Dies ist eine Übersetzung der englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und Abbildungen. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6G93, IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9, IE000QOLLXO2, IE000CYGD0V1, IE000WGK3YY5, IE000Y4K4833, IE0005S7BIT0, IE000HFXP0D2, IE000P334X90, IE000C3S79I0, IE00BN4RDY28, IE000DS9ZCL4, IE00BJK9H860, IE000783LRG9, IE000TZT3JJ0, IE0001O84583, IE000FYTRRJ6, IE000XE6ELZ8, IE000JLILKH0, IE0006UQKVQ0, IE000K4JG8P9, IE000L91HR40, IE000V4JSM06, IE000A9QKUV7, IE00064TWYK9, IE000QC2YB58, IE000245C884,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 549300UW7NYQH5503229
EQS News ID: 2409052

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