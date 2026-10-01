EQS-News: DN Group AG verstärkt Top-Management mit Nachhaltigkeitsexpertin Antje Biber

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DN Group AG verstärkt Top-Management mit Nachhaltigkeitsexpertin Antje Biber



01.10.2026 / 10:12 CET/CEST

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DN Group AG verstärkt Top-Management mit Nachhaltigkeitsexpertin Antje Biber

Antje Biber ist ab sofort als Senior Strategist Capital & Impact tätig

Langjährige Expertin im Bereich nachhaltiges Investieren mit internationalem Netzwerk in die Impact-Szene

DN Group stärkt Profil als Impact Investor mit personellem Neuzugang

Frankfurt am Main, 1. Oktober 2026 – Die DN Group AG (ISIN: DE000A3DW408) stellt sich personell noch breiter auf und festigt ihre Markposition als Impact Investor weiter. Ab sofort wird Antje Biber als Senior Strategist Capital & Impact die DN Group mit ihrer langjährigen Expertise im Bereich nachhaltiges Investieren unterstützen. Gemeinsam mit den Vorständen Dr. Andreas Rickert und Ole Nixdorff wird sie das Impact Investing-Profil der DN Group weiter schärfen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem gezielten Ausbau der Beziehungen zu Impact-orientierten Investoren und der Stärkung der Kapitalbasis für das weitere Wachstum. Antje Biber bringt ein weitreichendes internationales Netzwerk mit, wodurch vor allem auch das Beteiligungsportfolio der DN Group und die Entwicklung ihrer Portfoliounternehmen weiter gestärkt werden soll.

Antje Biber verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzsektor auf internationaler Ebene sowie in der Weiterentwicklung nachhaltiger Finanzstrategien. Über zwei Jahrzehnte war sie im Management Board der FERI-Gruppe tätig, von 2018 bis Januar 2026 leitete sie das SDG-Office. Zudem war sie von 2009 bis 2021 Präsidentin des Verwaltungsrats der FERI (Schweiz) AG. Aktuell ist sie unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der European Energy Exchange AG und des Verwaltungsrats von United Bankers, Finnland. In ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn hat sie u. a. komplexe Unternehmenstransformationen im Kapitalmarktumfeld sowie die Erschließung neuer Märkte maßgeblich vorangetrieben.

Ole Nixdorff, CEO der DN Group AG: „Mit Antje Biber haben wir eine Top-Expertin im Bereich Impact Investing in unser Team geholt. Mit diesem strategischen personellen Neuzugang sind wir bestens für das weitere Wachstum der DN Group gerüstet. Antje wird uns dabei unterstützen, den Dialog mit Impact-orientierten Investoren zu vertiefen und unsere strategische Positionierung im wachsenden Markt für nachhaltige Kapitalanlagen weiter auszubauen. Wir profitieren von ihrer strategischen Kompetenz und ihrem Netzwerk“.

Antje Biber ergänzt: „Mich reizt die Verbindung aus Kapitalmarkt, Impact und unternehmerischer Entwicklung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die strategische Ausrichtung der DN Group auf Wachstum und Impact weiter voranzutreiben und die DN Group sowie ihre Beteiligungen dabei zu unterstützen, relevante Märkte und neue Zielgruppen gezielt zu erschließen.“

Über DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die DN Group einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die DN Group verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

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