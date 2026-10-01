EQS-News: Ensera startet Allianz-Netzwerk mit SHL Medical, der Stevanato Group, Ypsomed, Argonaut und American Injectables

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Ensera startet Allianz-Netzwerk mit SHL Medical, der Stevanato Group, Ypsomed, Argonaut und American Injectables



01.10.2026 / 15:35 CET/CEST

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DUBLIN, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Ensera, ein weltweit tätiger CDMO, der sich auf die Unterstützung bei der Markteinführung von injizierbaren Arzneimittelprogrammen spezialisiert hat, hat das „Ensera Alliance Network" ins Leben gerufen. Dieses Netzwerk vereint führende Spezialisten für Medizinprodukteplattformen sowie für die Abfüllung und Endverpackung, um die Komplexität der Markteinführung von Kombinationen aus Arzneimitteln und Medizinprodukten zu bewältigen.

Platform autoinjector assembly

Das Netzwerk umfasst derzeit Anbieter von Injektionsplattformen wie SHL Medical, die Stevanato Group und Ypsomed, daneben Spezialisten für Abfüllung und Endverpackung wie Argonaut Manufacturing Services und American Injectables.

Die Markteinführung eines Kombinationsprodukts erfordert von Pharmaunternehmen oft die Koordination mehrerer spezialisierter Zulieferer in den Bereichen Medizinproduktplattformen, Abfüllung und Fertigstellung, Endmontage und Verpackung. Jeder Übergang kann die Komplexität erhöhen und den Fortschritt verlangsamen, insbesondere wenn Zuständigkeiten, Prozesse und Zeitpläne nicht aufeinander abgestimmt sind.

Das Netzwerk soll engere Verbindungen zwischen den Schlüsselphasen der Lieferkette für Kombinationsprodukte schaffen und Pharmaunternehmen dabei unterstützen, Geräteplattformen, Fill-Finish-Dienstleistungen, Endmontage sowie Verpackung zu koordinieren und Programme im Hinblick auf die kommerzielle Bereitstellung zu beschleunigen.

„Zu viele Programme für Kombinationsprodukte werden durch schlecht vernetzte Lieferanten und schwierige Übergaben gebremst", sagte Bobby O'Connor, Chief Commercial Officer bei Ensera.

„Das Ensera Alliance Network bringt vertrauenswürdige Spezialisten in einem besser koordinierten, reaktionsschnellen Modell zusammen und hilft Kunden dabei, die Markteinführung zu vereinfachen, Risiken zu reduzieren und zügig auf die Markteinführung hinzuarbeiten."

Darren Hieber, VP Alliance Partnerships bei Ensera, sagte: „Dieses Netzwerk basiert auf etablierten Beziehungen, gemeinsamen Erfahrungen und einem praktischen Verständnis der Arbeitsweise der einzelnen Organisationen.

Indem wir Partner aus den Bereichen Medizinproduktplattformen, Fill-Finish-Dienstleistungen, Endmontage sowie Verpackung miteinander vernetzen, können wir besser auf die Bedürfnisse einzelner Programme eingehen, Herausforderungen früher erkennen und Kunden dabei unterstützen, den Übergang zur kommerziellen Versorgung zu meistern."

Ensera plant, das Netzwerk im Laufe der Zeit zu erweitern und Organisationen aufzunehmen, deren Kompetenzen, Standards und Herangehensweisen diejenigen der bestehenden Mitglieder sowie die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden ergänzen.

Die Teilnahme am Ensera Alliance Network ist nicht exklusiv. Ensera und die Netzwerkteilnehmer bleiben unabhängige Organisationen, und Kunden können jedes Unternehmen direkt und separat beauftragen.

Informationen zu Ensera

Ensera ist ein globaler CDMO, der Pharma- und Medizinprodukteunternehmen bei der Produktentwicklung, der Herstellung, der Endmontage, der Etikettierung und der Sekundärverpackung von injizierbaren Formaten, einschließlich Injektoren und Fertigspritzen, unterstützt.

Die flexiblen GMP-Reinraumbetriebe in Europa, den USA und Asien sind für kleine bis mittlere Chargengrößen optimiert und werden durch integrierte Qualitätssysteme sowie eine Kühlketteninfrastruktur unterstützt. Als zugelassener Montagepartner für marktführende Injektorplattformen kombiniert Ensera Fachwissen in den Bereichen Medizinprodukte und Pharmazie, um eine effiziente und vorschriftsmäßige Versorgung mit Kombinationsprodukten zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum Ensera Alliance Network finden Sie unter: www.ensera.com/ensera-alliance-network

Mutige Lösungen. Hervorragend umgesetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ensera.com

Mitglieder des Ensera Alliance Network

SHL Medical – https://www.shl-medical.com/

Stevanato Group – https://www.stevanatogroup.com/

Ypsomed – https://www.ypsomed.com/

American Injectables – https://americaninj.com/

Argonaut Manufacturing Services – https://argonautms.com/

Prefilled syringe assembly

Ensera Alliance Network Logo

Cision

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