EQS-News: GESCO SE stärkt mit dem Erwerb der ARKU Maschinenbau GmbH das Segment Industrial Assets & Infrastructure

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GESCO SE stärkt mit dem Erwerb der ARKU Maschinenbau GmbH das Segment Industrial Assets & Infrastructure



01.10.2026 / 13:31 CET/CEST

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GESCO SE stärkt mit dem Erwerb der ARKU Maschinenbau GmbH das Segment Industrial Assets & Infrastructure

Wuppertal, 1. Oktober 2026 – Die GESCO SE („GESCO“) erwirbt sämtliche Anteile der ARKU Maschinenbau GmbH („ARKU“) mit Sitz in Baden-Baden. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung wurde heute von beiden Vertragsparteien unterzeichnet.

ARKU ist ein weltweiter Markt- und Technologieführer für Präzisionsrichtmaschinen, Bandanlagen und Entgratmaschinen für die industrielle Blechbearbeitung. ARKU verfügt über Standorte sowie Richt- und Entgratzentren in Deutschland, den USA und China. Das bestehende Management bleibt nach der Übernahme an Bord und verantwortet weiterhin die operative Entwicklung der Standorte. Die ARKU-Gruppe beschäftigt weltweit derzeit 189 Mitarbeiter und wird im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich einen Umsatz von mehr als 50 Mio. € erzielen.

Johannes Pfeffer, CEO der GESCO SE: „Mit der ARKU-Gruppe gewinnen wir für unser Portfolio ein technologisch führendes Unternehmen mit starker Marktposition in einer attraktiven Nische. Besonders beeindruckt hat uns die außergewöhnliche Kombination aus technologischer Kompetenz, internationaler Präsenz und einer starken Unternehmenskultur. Gemeinsam mit dem bestehenden Management wollen wir das traditionsreiche Unternehmen unter dem Dach der GESCO-Gruppe nachhaltig weiterentwickeln und zusätzliche Wachstumspotenziale erschließen. Die Übernahme der ARKU unterstreicht unsere Rolle als verlässlicher Partner des Mittelstands. Sie ist gleichzeitig ein weiterer Baustein unserer ausgewogenen Wachstumsstrategie, die neben der nachhaltigen Entwicklung bestehender Beteiligungen auch auf externes, anorganisches Wachstum setzt.“

Albert Reiss, Gesellschafter der ARKU Maschinenbau GmbH: „Bei der Wahl eines neuen Eigentümers war für uns entscheidend, die langfristige Entwicklung von ARKU in verlässliche Hände zu legen. GESCO steht für ein nachhaltiges Beteiligungsmodell, unternehmerische Kontinuität und die gezielte Weiterentwicklung mittelständischer Unternehmen. Damit sehen wir sehr gute Voraussetzungen, um die Erfolgsgeschichte von ARKU gemeinsam mit dem bestehenden Management und den Mitarbeitenden fortzuschreiben.“

Gottfried Sihler, Geschäftsführer der ARKU Maschinenbau GmbH: „Mit GESCO haben wir einen langfristig orientierten Partner gefunden, der die Stärken von ARKU und die unternehmerische Eigenständigkeit unserer Organisation respektiert. Unsere technologische Kompetenz, die gewachsenen Strukturen und die Nähe zu unseren Kunden bleiben die Grundlage unseres Erfolgs. Zugleich eröffnet uns die Zugehörigkeit zur GESCO-Gruppe zusätzliche Möglichkeiten, unsere internationale Präsenz auszubauen und ARKU nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Mit ihren modernen Lösungen für präzises Richten, Entgraten von Fiber-, Laser- und Brennteilen, Teilehandling sowie der Coil-Laser Technologie unterstützt ARKU internationale Kunden bei der Steigerung von Prozesssicherheit, Produktivität, Automatisierung und Ressourceneffizienz.

Die Transaktion stärkt das Segment Industrial Assets & Infrastructure, welches führende Nischenanbieter im Maschinen- und Anlagenbau für globale Abnahmemärkte der industriellen Infrastruktur vereint. Die ARKU ergänzt dieses Portfolio insbesondere durch ihre internationale Projektkompetenz, ihre globale Kundenorientierung und ihre Präsenz in wichtigen Wirtschaftsregionen. Mit dem Erwerb der ARKU setzt GESCO die Weiterentwicklung ihres Portfolios durch gezielte Beteiligungen an spezialisierten Industrieunternehmen fort. Der Fokus liegt dabei auf Unternehmen, die in attraktiven Nischenmärkten tätig sind und über nachhaltige internationale Wachstumsperspektiven verfügen.

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Health Care & Life Science und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.

Kontakt:

GESCO SE

Andrea Holzbaur

CFO

Telefon: +49 (0) 202 24820-18

E-Mail: ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 (0) 40 60 91 86 76

E-Mail: ir-gesco@kirchhoff.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: GESCO SE Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Telefon: +49 (0)202 24820 18 Fax: +49 (0)202 2482049 E-Mail: ir@gesco.de Internet: www.gesco.de ISIN: DE000A1K0201 WKN: A1K020 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 894500DZXXD0LOZYIC55 EQS News ID: 2408900

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