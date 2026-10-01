EQS-News: H.I.G. Capital gibt den Verkauf von Pinalli an die Borletti Group bekannt

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H.I.G. Capital gibt den Verkauf von Pinalli an die Borletti Group bekannt



01.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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MAILAND, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den Verkauf ihres Portfoliounternehmens Pinalli S.r.l. („Pinalli" oder das „Unternehmen"), Italiens führende Omnichannel-Plattform für Beauty- und Körperpflegeprodukte, an die Borletti Group („Borletti") abgeschlossen hat, eine private Investmentgruppe mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Einzelhandel, Luxusgüter und Marken-Konsumgüter.

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Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat Pinalli ein bedeutendes Wachstum und einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen und sich als einer der führenden Akteure im italienischen Beauty- und Körperpflegesektor etabliert. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit H.I.G. hat Pinalli den Ausbau seines Filialnetzes beschleunigt – die Zahl der Standorte stieg von 63 auf 108 –, seine E-Commerce-Plattform weiter ausgebaut, ein umfassendes Rebranding durchgeführt, sein Sortiment an internationalen, innovativen und digital-nativen Marken erweitert und ein eigenes Eigenmarkenangebot eingeführt.

Das Unternehmen verbesserte zudem das Kundenerlebnis durch ein innovatives Filialkonzept und ein überarbeitetes Styling-Konzept für das Personal und stärkte damit die Rolle seiner stationären Filialen als Anlaufstellen für persönliche Beratung, Kundenbindung und Inspiration im Rahmen seiner umfassenden Omnichannel-Strategie. Heute verfügt Pinalli über eine Community von mehr als einer Million Mitgliedern, die an seinem Treueprogramm teilnehmen.

Raffaele Legnani, Managing Director und Leiter der italienischen Niederlassung von H.I.G., sowie Giovanni Guglielmi, Managing Director bei H.I.G., erklärten: „Wir sind stolz auf den gemeinsamen Weg, den wir seit unserer Investition im Jahr 2023 mit der Familie Pinalli und dem Managementteam beschritten haben. Wir möchten dem Führungsteam und allen Mitarbeitern von Pinalli für ihre herausragenden Beiträge und ihr Engagement während unserer gesamten Zusammenarbeit danken, und wir sind zuversichtlich, dass die Borletti-Gruppe der ideale Partner ist, um das Unternehmen in seiner nächsten Wachstums- und Entwicklungsphase zu unterstützen."

Raffaele Rossetti, CEO von Pinalli, fügte hinzu: „Die Partnerschaft mit H.I.G. hat entscheidend dazu beigetragen, die Entwicklung von Pinalli zu beschleunigen und den gemeinsam erarbeiteten, ehrgeizigen Wachstumsplan umzusetzen, wodurch wir unsere Ziele bereits vor dem im ursprünglichen Geschäftsplan festgelegten Zeitrahmen erreicht haben. Ich möchte mich bei H.I.G. und allen Mitarbeitern des Unternehmens bedanken, deren Fachwissen und Engagement maßgeblich zur Stärkung unserer Marke, zum Ausbau unseres Filialnetzes und zur Weiterentwicklung unserer Omnichannel-Plattform beigetragen haben. Ich freue mich, die Borletti Group als unseren neuen Anteilseigner begrüßen zu dürfen, während das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase eintritt."

Maurizio Borletti, Gründungspartner der Borletti Group, erklärte: „Pinalli ist ein Unternehmen, das Beständigkeit, starkes Wachstumspotenzial und ein klares Bekenntnis zur Innovation unter Beweis gestellt hat und sich durch die Qualität seiner Marke, seines Managementteams und seiner Omnichannel-Plattform auszeichnet. Die Borletti Group wird eng mit dem Management zusammenarbeiten, um die nächste Entwicklungsphase von Pinalli zu unterstützen, die Positionierung des Unternehmens auf dem italienischen Markt weiter zu stärken und weiterhin in den Ausbau des Vertriebsnetzes, die digitalen Kompetenzen sowie das Kundenerlebnis zu investieren."

Informationen zu Pinalli

Pinalli wurde 1984 in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) gegründet und ist im Laufe der Jahre durch die Eröffnung neuer Filialen stetig gewachsen. Heute betreibt das Unternehmen 108 Kosmetikgeschäfte. In den letzten Jahren hat Pinalli einen starken Fokus auf den digitalen Bereich gelegt, eine E-Commerce-Plattform entwickelt, die zu einem Maßstab in der Branche geworden ist, und eine zunehmend etablierte Fangemeinde auf seinen Social-Media-Kanälen aufgebaut. Seit Februar 2023 befindet sich Pinalli mehrheitlich im Besitz von H.I.G. Capital, das gemeinsam mit der Familie Pinalli und dem derzeitigen Managementteam des Unternehmens investiert hat. Im Jahr 2025 erzielte Pinalli einen Umsatz von 197 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter pinalli.it.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine weltweit führende Gesellschaft für alternative Anlagen mit einem verwalteten Kapital von 75 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, Dubai und Hongkong ist H.I.G. darauf spezialisiert, mittelständischen Unternehmen Fremd- und Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, und verfolgt dabei einen flexiblen, betriebsorientierten sowie wertsteigernden Ansatz:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Ausgliederungen von profitablen sowie leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Kreditvergabe) als auch an den Sekundärmärkten.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese betreut. Das aktuelle Portfolio der Gesellschaft umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

Informationen zur Borletti Group

Die Borletti Group ist eine private Investmentgruppe, die von Maurizio Borletti und Paolo De Spirt gegründet wurde und Niederlassungen in London und Luxemburg unterhält. Die Group investiert international in Unternehmen und Marken aus den Bereichen Einzelhandel, Lifestyle und Konsumgüter. Mit einem unternehmerischen und proaktiven Ansatz stellt die Borletti Group ihren Portfoliounternehmen langfristiges Kapital, operatives Know-how und ein globales Netzwerk zur Verfügung und arbeitet eng mit den Führungsteams zusammen, um Wachstum und Wertschöpfung zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter borlettigroup.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital

Kontakt:

Raffaele Legnani

Managing Director

rlegnani@hig.com

Giovanni Guglielmi

Managing Director

gguglielmi@hig.com

H.I.G. European Capital Partners Italien S.r.l.

Via Dei Mercanti 12

20121 Mailand

Italien

T: +39 02 45 37 5200

hig.com

Cision

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