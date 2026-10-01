EQS-News: iOmx Therapeutics ernennt Rüdiger Wolff zum Chief Financial Officer

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iOmx Therapeutics ernennt Rüdiger Wolff zum Chief Financial Officer



01.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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iOmx Therapeutics ernennt Rüdiger Wolff zum Chief Financial Officer

Martinsried / München, 1. Oktober 2026 – Die iOmx Therapeutics AG (iOmx), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige Immunonkologie-Therapeutika zur Überwindung von Resistenzmechanismen bei soliden Tumoren entwickelt, gab heute die Ernennung von Rüdiger Wolff zum Chief Financial Officer (CFO) mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 bekannt.

Rüdiger Wolff verfügt über umfassende Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen in der Life-Sciences- und Technologiebranche. Zuletzt war er als Senior Vice President Finance bei CureVac tätig, wo er maßgeblich zum erfolgreichen Börsengang des Unternehmens an der Nasdaq im Jahr 2020 beitrug und zentrale Verantwortungsbereiche in den Bereichen Finanzierung, SEC-Finanzberichterstattung und organisatorische Transformationsprozesse übernahm. Zuvor bekleidete er verschiedene leitende Finanzpositionen bei CureVac und Woodward GmbH mit Verantwortung für Corporate Finance, Finanzprozesse und internationale Geschäftsaktivitäten.

„Rüdigers umfassende Erfahrung in der Finanzierung von Life-Sciences-Unternehmen, an den Kapitalmärkten und im Finanzmanagement ist eine wertvolle Ergänzung für unser Führungsteam“, sagte Dr. Apollon Papadimitriou, Chief Executive Officer von iOmx. „Seine Expertise wird uns dabei unterstützen, unsere finanziellen und operativen Strukturen sowie unsere Finanzstrategie gezielt weiterzuentwickeln, während wir unsere diversifizierte Pipeline innovativer multifunktionaler Krebsbiologika und T-Zell-Engager vorantreiben.“

„Ich freue mich sehr, iOmx in dieser wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zu verstärken“, sagte Rüdiger Wolff, Chief Financial Officer von iOmx. „Das Unternehmen entwickelt eine neue Generation zielgerichteter Immuntherapien, die Resistenzmechanismen bei schwer behandelbaren soliden Tumoren überwinden sollen. Meine Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Fundraising und Kapitalmärkte werde ich gezielt einbringen, um iOmx bei der weiteren Entwicklung ihrer Pipeline zu unterstützen, die Beziehungen zu ihrer hochwertigen Investorenbasis zu stärken, neue Investoren anzusprechen und eine solide Grundlage für das weitere Wachstum des Unternehmens zu schaffen.“

Rüdiger Wolff ist Steuerberater und hat Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg studiert. Seine berufliche Laufbahn begann er bei KPMG. Anschließend bekleidete er leitende Finanzpositionen bei Praxair, Woodward und CureVac.



Über iOmx Therapeutics

iOmx Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige Immunonkologie-Therapeutika zur Überwindung von Resistenzmechanismen bei soliden Tumoren entwickelt. iOmx verbindet umfassende Expertise in der Tumorimmunologie mit ausgewiesener Kompetenz in der Entwicklung von Biologika und treibt eine Pipeline multimodaler Therapeutika voran, darunter multifunktionale Antikörper und T-Zell-Engager.

Das Unternehmen wird von führenden internationalen Life-Sciences-Investoren unterstützt, darunter Athos, Sofinnova Partners, Wellington Partners, MIG Capital, M Ventures und Arvantis Social Foundation Impact Investment. iOmx hat seinen Hauptsitz in Martinsried bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.iomx.com sowie auf LinkedIn.

Hochauflösendes Bildmaterial ist erhältlich unter iomx@mc-services.eu.

Medienkontakt

MC Services AG

Katja Arnold, Julia von Hummel, Shaun Brown

T: +49(0)89 2102280

iomx@mc-services.eu

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