EQS-News: Lettische Unternehmen und Forscher unterzeichnen Vereinbarungen in den Bereichen Verteidigungstechnologie und Genomik zum Abschluss der LIAA-Handelsmission in den USA

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Lettische Unternehmen und Forscher unterzeichnen Vereinbarungen in den Bereichen Verteidigungstechnologie und Genomik zum Abschluss der LIAA-Handelsmission in den USA



01.10.2026 / 12:10 CET/CEST

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RIGA, Lettland, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Eine von der Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) organisierte lettische Wirtschaftsdelegation in die Vereinigten Staaten wurde mit neuen Kooperationsvereinbarungen in den Bereichen Verteidigungstechnologie und Genomik abgeschlossen. Die Delegationsreise fand im Rahmen des Arbeitsbesuchs des lettischen Präsidenten Edgars Rinkēvičs statt und brachte 44 lettische Unternehmen und Organisationen aus vier verschiedenen Branchen in New York, Los Angeles und San Diego zusammen: Start-ups, die Filmindustrie, Verteidigungs- und Dual-Use-Technologien sowie Biomedizin und Pharmazeutika.

President of Latvia Edgars RinkÄ“viÄs and the Latvian biomedicine delegation visit DNA sequencing technology company Illumina in San Diego for the signing of a Memorandum of Understanding

„Die Vereinigten Staaten sind ein strategisch wichtiger Markt für Lettland. Diese Vereinbarungen zeigen, dass unsere Unternehmen und Forscher mit ihrer Technologie, ihrem Fachwissen und ihren Fertigungskapazitäten international konkurrenzfähig sind. „Wir gehen nun davon aus, dass diese Zusammenarbeit Projekte, Aufträge und Investitionen mit sich bringen wird", sagte Raivis Bremšmits, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.

Im Bereich Verteidigungs- und Dual-Use-Technologien haben ORIGIN Robotics und Anduril eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Luftabwehr gegen UAS an der Ostflanke der NATO unterzeichnet, die unter anderem die Technologieintegration sowie Tests und Vorführungen in Lettland umfasst.

Die lettische Delegation traf sich außerdem mit Vertretern von Neros, Shield AI, Kratos Defense & Security Solutions, Qualcomm, Axon und Analog Devices. Präsident Rinkēvičs erörterte einen möglichen Kooperationsrahmen zwischen Analog Devices, SAF Tehnika und der Riga Technical University. Die lettischen Teilnehmer stellten ihre Kompetenzen in den Bereichen autonome Systeme, sichere Kommunikation, Sensorik, Ingenieurwesen und Fertigung sowie lokal entwickelte Energielösungen vor, die die Versorgungssicherheit in Europa stärken könnten.

In San Diego unterzeichnete das National Institute for Research and Innovations eine Absichtserklärung mit Element Biosciences, um neue Genomtechnologien in Lettland zu erforschen, zu testen und zu entwickeln. Illumina unterzeichnete eine separate Vereinbarung mit sechs lettischen Einrichtungen: das National Institute for Research and Innovations, Riga East University Hospital, Pauls Stradiņš Clinical University Hospital, Children's Clinical University Hospital, Rīga Stradiņš University und die University of Latvia. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Förderung der Genomik, der Präzisionsmedizin und des Einsatzes moderner biomedizinischer Technologien zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten.

In Los Angeles trafen sich Vertreter der lettischen Filmindustrie mit Vertretern von Paramount Pictures und Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company, Lionsgate, Blumhouse Productions, Ketchup Entertainment und Netflix. Im Mittelpunkt der Gespräche standen Dreharbeiten in Lettland, internationale Koproduktionen, Animationsfilme, die Postproduktion und der Vertrieb von Inhalten.

In New York trafen sich lettische Start-ups mit US-Investoren und Vertretern von ServiceNow und stellten ihre Lösungen im Rahmen der Veranstaltung „Pitch to a President" vor.

„Die Vereinbarungen sind das sichtbarste Ergebnis der Mission, doch ihr wahrer Wert wird sich an den Projekten, Investitionen und Exporten messen lassen, die daraus hervorgehen. Die LIAA wird auch nach der Reise weiterhin mit den Teilnehmern zusammenarbeiten", sagte Ieva Jāgere, Generaldirektorin der LIAA .

Die Teilnahme an der Handelsdelegation wurde von der LIAA im Rahmen des von der EU kofinanzierten Programms zur Förderung innovativen Unternehmertums bei kleinen und mittleren Unternehmen organisiert, das aus Mitteln des European Regional Development Fund sowie aus nationalen Mitteln unterstützt wird.

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