EQS-News: Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

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Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt



01.10.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares gibt Ergebnisse des Angebots zum teilweisen Rückkauf des ausstehenden Nordic Bond 2023/2027 bekannt

München, 1. Oktober 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA („Mutares“ oder „Gesellschaft“) hat am 25. September 2026 ein Angebot zum teilweisen Rückkauf („Rückkauf“) an die Inhaber der ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 der Gesellschaft mit einem Nominalvolumen von EUR 250 Mio. und Fälligkeit im März 2027 (ISIN NO0012530965) („Anleihe“) bekannt gegeben. Die Gesellschaft hatte beabsichtigt, im Rahmen des Rückkaufs Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von bis zu EUR 25 Mio. zu einem Kaufpreis von 100,00 % des Nominalwerts zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen zurückzukaufen. Die Angebotsfrist für den Rückkauf lief vom 29. September 2026 bis zum 30. September 2026 um 16:00 Uhr MESZ.

Im Rahmen des Rückkaufs wurden der Gesellschaft Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von EUR 10,4 Mio. zum Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft hat diese Angebote vollständig angenommen. Die Abwicklung und die Zahlung des Kaufpreises werden voraussichtlich am 2. Oktober 2026 erfolgen. Die technische Abwicklung der Annahme des Angebots erfolgt zwischen der Abwicklungsstelle und den jeweiligen Depotbanken. Die Gutschrift der Barzahlung auf das Konto des jeweiligen Anleihegläubigers obliegt der jeweiligen Depotbank.

Der Rückkauf reduziert den von Anlegern gehaltenen Nominalbetrag der Anleihe 2023/2027 weiter auf rund EUR 222 Mio. im Vorfeld der geplanten Refinanzierung der Anleihe durch Mutares in der zweiten Hälfte des vierten Quartals 2026. Einschließlich der im Juni 2026 zurückgekauften Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von EUR 18 Mio. hat die Gesellschaft damit im Jahr 2026 Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von EUR 28 Mio. zurückgekauft.



Für weitere Informationen zum Rückkauf wenden Sie sich bitte an:

DCM Syndicate, Pareto Securities

+47 22 87 88 10

dcmsyndicate@paretosec.com



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



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