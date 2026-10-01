EQS-News: OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen

EQS-News: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen



01.10.2026 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Oldenburg, 1. Oktober 2026



OLB platziert erste RMBS auf deutsche Baufinanzierungen

Platzierung von EUR 250 Mio. Senior Notes bei externen Investoren

Ergänzung des Refinanzierungsmix aus Pfandbriefen und niederländischen RMBS

Als erste Bank in Deutschland seit mehr als zehn Jahren hat die OLB am Mittwoch, 30. September 2026, erfolgreich eine RMBS-Transaktion (Residential Mortgage-Backed Securities)[1] auf deutsche private Baufinanzierungen über ihre Verbriefungsplattform Weser Funding S.A. bei externen Investoren platziert.

Diese RMBS-Anleihe der Weser Funding S.A. ist mit privaten Baufinanzierungen aus Deutschland besichert. In enger Zusammenarbeit mit einer ausgewählten Investorengruppe wurde ein Volumen von EUR 250 Mio. extern platziert.

Transaktionsdetails (Class A1 Notes):

Volumen: EUR 250 Mio.

Spread: 62 Basispunkte über 3-Monats EURIBOR

Weighted Average Life: 4 Jahre

Rating (Moody´s und Fitch): AAA

Arrangeur: UniCredit

Joint Lead Manager: UniCredit und CIC

Transaktionskanzlei: Jones Day

„Wir freuen uns über das positive Investorenfeedback und sind sehr stolz, mit unserer deutschen RMBS-Emission ein Marktsegment wiederzueröffnen, dessen Potential lange ungenutzt geblieben ist“, sagt Michael Fust, Chief Financial Officer der OLB. Als Emittentin von deutschen Pfandbriefen und RMBS auf niederländische Baufinanzierungen ist die OLB bereits seit einigen Jahren am Markt etabliert. Die RMBS-Transaktion auf deutsche Baufinanzierungen macht die Refinanzierungsstruktur der Bank nun noch effizienter. Damit wird die OLB nach der Übernahme durch die TARGO Deutschland GmbH, einem Unternehmen der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nicht nur dem gemeinsamen Anspruch gerecht, weiterhin als regelmäßige Emittentin am Kapitalmarkt aufzutreten, sondern auch die Wachstumsambitionen mit innovativen Refinanzierungsinstrumenten zu unterstützen.

Die Bank dankt ihren Investoren und Partnern für die Unterstützung dieser Transaktion.

In der Vergangenheit hatte die OLB auf dem internationalen Parkett bereits RMBS-Transaktionen platziert: Im Februar 2025 und im Oktober 2025 wurden durch die Bank über die Weser Funding S.A. zwei RMBS über jeweils EUR 500 Mio. Euro begeben, die mit privaten Baufinanzierungen aus der strategischen Kooperation mit Tulp Hypotheken in den Niederlanden besichert waren.

Mit einem Bestandsvolumen von rund EUR 11,6 Mrd. per 30. Juni 2026 stellen die privaten Baufinanzierungen für die OLB eine starke Säule im Kreditgeschäft dar. Davon entfallen rund 83 Prozent auf den deutschen und rund 17 Prozent auf den internationalen Markt. Seit Juli 2026 wird die private Baufinanzierung der OLB auch über das Vertriebsnetzwerk der TARGOBANK angeboten.

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

Besuchen Sie uns auch unter www.olb.de und www.neelmeyer.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.

Kontaktdaten: Ansprechpartner für Medien:

Corporate Communications

Stau 15/17

26122 Oldenburg



presse@olb.de

Oldenburgische Landesbank AGCorporate CommunicationsStau 15/1726122 Oldenburg Jérôme Cholet

Telefon: +49 (0) 1522 4763186

jerome.cholet@targobank.de



Britta Silchmüller

Telefon: +49 (0)441 221-1213

britta.silchmueller@olb.de



Timo Cyriacks

Telefon: +49 (0)441 221-1781

timo.cyriacks@olb.de







Disclaimer

Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung der hierin genannten Wertpapiere dar noch die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots. Die Meinungen, die hierin ausgedrückt werden, reflektieren unsere derzeitigen Einschätzungen, die sich ohne weitere Benachrichtigung ändern können.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen enthalten finanzielle und ähnliche Angaben, die weder geprüft noch abschließend prüferisch durchgesehen sind und als vorläufig und veränderlich zu betrachten sind. Ebenso handelt es sich bei diesem Dokument weder ganz noch teilweise um einen Verkaufsprospekt oder anderen Börsenprospekt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen geben deshalb lediglich einen Überblick und sollten nicht die Basis für eine potentielle Entscheidung eines Investors sein, Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen.

Dieses Dokument ist von der Oldenburgischen Landesbank AG, Oldenburg, erstellt und veröffentlicht worden. Die Informationen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf Quellen, die von der Oldenburgischen Landesbank AG als verlässlich angesehen werden. Die Informationen können allerdings zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie dieses Dokument erhalten, veraltet oder obsolet geworden sein. Außerdem kann es keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen geben. Die Oldenburgische Landesbank AG übernimmt deshalb keine Haftung für den Inhalt dieser Informationen.

Darüber hinaus enthält dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basierend auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und Informationen, die dem Management der Oldenburgischen Landesbank AG derzeit zur Verfügung stehen. Angesichts der bekannten und unbekannten Risiken, mit denen das Geschäft der Oldenburgischen Landesbank AG verbunden ist, sowie Unsicherheiten und weiteren Faktoren, können die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen und Resultate von denen abweichen, die von den zukunftsgerichteten Aussagen abgeleitet werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Datum dieses Dokuments. Die Oldenburgische Landesbank AG weist ausdrücklich jede Verpflichtung zurück, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder anzupassen, um etwaige Änderungen ihrer diesbezüglichen Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen basieren, abzubilden. Jede Person, die dieses Dokument erhält, sollte den vergangenheitsbezogenen Aussagen nicht übermäßig viel Gewicht beimessen oder sich auf die zukunftsbezogenen Aussagen verlassen.

Dieses Dokument enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die in IFRS oder der deutschen Rechnungslegung nach HGB nicht vorgesehen sind. Diese alternativen Finanzkennzahlen werden gezeigt, weil die Oldenburgische Landesbank AG der Auffassung ist, dass diese und andere Kennzahlen in den Märkten, in denen sie aktiv ist, weit verbreitet genutzt werden, um die betriebliche Leistung und die Finanzlage zu bewerten. Sie sind möglicherweise nicht vergleichbar mit anderen, ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen und stellen keine Kennzahlen nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards dar.

[1] RMBS sind Wertpapiere, die durch ein Portfolio privater Wohnimmobilienkredite besichert werden. Hierbei werden die Zins- und Tilgungszahlungen der privaten Kreditnehmer gebündelt und über eine Zweckgesellschaft an die institutionellen Investoren der RMBS weitergeleitet. So entsteht durch die Emission für die Bank ein Beitrag zur Refinanzierung der Hypothekendarlehen, während zeichnende Investoren die Möglichkeit erhalten, in einen breit diversifizierten Pool privater Baufinanzierungen zu investieren – in diesem Fall aus dem sehr soliden deutschen Baufinanzierungsmarkt.

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2408996 01.10.2026 CET/CEST