EQS-News: OLB-Vorstand: Angekündigte Neubestellungen erfolgt

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OLB-Vorstand: Angekündigte Neubestellungen erfolgt



01.10.2026 / 10:15 CET/CEST

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PRESSE-INFORMATION

Oldenburg, 1. Oktober 2026

OLB-Vorstand: Angekündigte Neubestellungen erfolgt

Michael Fust neuer Finanzvorstand

Annett Daldrup übernimmt Risikoressort

Chris Eggert wechselt auf Position des Chief Investment Officer

Der OLB-Vorstand hat sich zum 1. Oktober 2026 neu zusammengesetzt. Der Aufsichtsrat der Bank hat in Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden in seiner jüngsten Sitzung in Oldenburg die bereits angekündigten Neubestellungen vorgenommen.

Michael Fust ist neuer Chief Financial Officer der OLB. Er tritt wie geplant die Nachfolge von Dr. Rainer Polster an, der die Bank mit Ablauf seines Mandats per 30. September 2026 verlassen hat. Michael Fust war im Januar 2026 zum Generalbevollmächtigten der OLB ernannt worden und berichtete an Dr. Rainer Polster. Im Juli 2016 war er nach rund 16 Jahren Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG als Leiter des Finanzressorts zur TARGO Deutschland GmbH gewechselt.

Annett Daldrup ist neue Chief Risk Officer der OLB. Sie agierte bereits seit Juli 2026 als OLB-Generalbevollmächtigte und berichtete an Chris Eggert. Parallel dazu war sie seit März 2026 Generalbevollmächtigte der TARGO Deutschland GmbH. Im Januar 2025 war sie als Chief Credit Officer Corporate Lending zur TARGOBANK gewechselt und übernahm dort die Verantwortung für das Kreditrisikomanagement im Firmenkundengeschäft. Zuvor war Annett Daldrup bei der Airbus Bank GmbH und der UniCredit Bank AG engagiert.

Der bisherige Risikovorstand Chris Eggert übernimmt die Funktion des Chief Investment Officer und verantwortet die Cashflow-basierten Finanzierungen im Segment Corporates & Diversified Lending (Corporates, Acquisition Finance, Football Finance, Fund Finance, Export Finance, Financing Solutions). Damit ist dieses Segment mit einem erfahrenen, mit den Kundinnen und Kunden sowie dem Markt vertrauten Experten besetzt, der den Ausbau des Corporates & Diversified Lending-Geschäfts vorantreiben wird. Chris Eggert war im Juni 2022 zum Chief Risk Officer bestellt worden. Zuvor leitete er seit 2018 das Kreditrisikomanagement.

Somit besteht der Vorstand der OLB aus Christophe Jéhan (Chief Executive Officer), Annett Daldrup (Chief Risk Officer), Chris Eggert (Chief Investment Officer), Michael Fust (Chief Financial Officer) und Dr. Andreas Houben (Chief Sales Officer). Christian Bessenroth, seit April 2026 Generalbevollmächtigter, komplettiert das Management-Team und ist im Segment Corporates & Diversified Lending für die asset-basierten Finanzierungen (Commercial Real Estate, International Diversified Lending, Shipping, Renewables) zuständig. Er berichtet an Chris Eggert. Christian Bessenroth kam im Oktober 2021 als Head of Corporate Real Estate & International Diversified Lending zur OLB. Zuvor war er für die Bawag Group tätig.

„Mit bewährter Führungskompetenz und sich ideal ergänzenden fachlichen Stärken ist das Management-Team der OLB hervorragend aufgestellt, um die Bank in die nächste Entwicklungsphase zu führen“, sagt Isabelle Chevelard, Vorsitzende des Aufsichtsrats der OLB.

Über die OLB

Die OLB ist eine Universalbank mit bundesweiter Präsenz in Deutschland und mehr als 150-jähriger Geschichte in Nordwestdeutschland. Unter den Marken OLB und Bankhaus Neelmeyer betreut sie persönlich und über digitale Kanäle rund eine Million Kundinnen und Kunden in den zwei strategischen Geschäftsfeldern Private & Business Customers sowie Corporates & Diversified Lending. Das Institut verfügt über ein Netz von bundesweit 80 Filialen und beschäftigt rund 1.700 Mitarbeitende.

Mit einer Bilanzsumme von über 30 Mrd. Euro wurde die OLB Anfang 2025 zu einem bedeutenden Finanzinstitut und wird seither direkt von der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt. Seit Januar 2026 gehört die OLB zur TARGO Deutschland GmbH und ist damit Teil der genossenschaftlichen Crédit Mutuel Alliance Fédérale, einer der größten und finanzstärksten Bankengruppen Europas.

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