EQS-News: Piramal Pharma Solutions und NP2 schließen die Entwicklungsphase für Cyclophosphamid im nächsten Monat ab

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Piramal Pharma Solutions und NP2 schließen die Entwicklungsphase für Cyclophosphamid im nächsten Monat ab



01.10.2026 / 14:55 CET/CEST

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Piramal und NP2 werden die Entwicklungsphase für das generische Krebsmedikament Cyclophosphamid im Oktober dieses Jahres abschließen.

Die Entwicklungs- und Herstellungsaktivitäten finden in der speziellen Produktionsstätte von Piramal für sterile Injektionspräparate in Lexington, Kentucky, statt.

Diese Partnerschaft begegnet den anhaltenden Engpässen bei Cyclophosphamid und den Risiken in der Lieferkette und sichert so den Zugang zu diesem lebenswichtigen Medikament für Patienten in den gesamten USA.

MUMBAI, Indien, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions („PPS"), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. („PPL") (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), und sein Partner NP2, ein gemeinnütziger Generikahersteller, gaben heute ihre Pläne bekannt, die Arzneimittelentwicklungsphase des Krebsgenerikums Cyclophosphamid im Oktober abzuschließen.

(PRNewsfoto/Piramal Pharma Solutions)

Cyclophosphamid, ein weit verbreitetes, steriles, injizierbares Onkologie-Generikum, wird zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt, darunter Brustkrebs und Retinoblastom, eine bei Kleinkindern auftretende Form von Augenkrebs.

„Der Übergang in die Produktionsphase ist ein spannender nächster Schritt im Rahmen der Mission von NP2, hier in den Vereinigten Staaten eine stetige Versorgung mit dem lebensrettenden Krebsmedikament Cyclophosphamid sicherzustellen", sagte Telly Athanasopoulos, Leiter der Produktion bei NP2. „Die heutige Ankündigung ist eine gute Nachricht für Krebspatienten und ihre Ärzte, die auf eine sichere, zuverlässige Versorgung mit Cyclophosphamid zu stabilen Preisen angewiesen sind."

Laut einer Ende August vom National Comprehensive Cancer Network (NCCN) durchgeführten Umfrage unter NCCN-Mitgliedsinstitutionen sind 100 % der Befragten von einem Mangel an mindestens einem Krebsmedikament betroffen, und mehr als 20 % der Zentren verzeichnen derzeit einen Mangel an fünf oder mehr Krebsmedikamenten. Eines dieser Medikamente ist Cyclophosphamid, das derzeit in der EU und in Kanada knapp ist. Die beiden führenden Cyclophosphamid-Hersteller, die beide im Ausland ansässig sind, machen 92 % des US-Umsatzes aus, und einer von ihnen bedient laut IQVIA-Umsatzdaten für das zweite Quartal derzeit fast 70 % des US-Marktes für gebrauchsfertige 200-mg-Lösungen.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, treibt NP2 die Entwicklung von Cyclophosphamid am PPS-Standort in Lexington voran, wo das Unternehmen das Medikament auch herstellen wird. Dadurch wird die Lieferkette zwischen der Produktionsstätte und den Krebspatienten in den USA verkürzt und vereinfacht. Der Standort in Lexington wird derzeit für 85 Millionen US-Dollar erweitert, um die Produktionskapazität für Medikamente wie Cyclophosphamid zu erhöhen.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit NP2 an dieser wichtigen Initiative zu arbeiten, um die Versorgung mit lebenswichtigen Onkologie-Medikamenten für Patienten in den Vereinigten Staaten zu stärken", sagte Peter DeYoung, CEO von Piramal Global Pharma. „Mit dem laufenden Ausbau unserer Anlage in Lexington schaffen wir eine widerstandsfähigere inländische Lieferkette und tragen dazu bei, einen zuverlässigen Zugang zu dieser unverzichtbaren Krebstherapie zu gewährleisten."

„Die derzeitigen Engpässe bei Cyclophosphamid in der EU und in Kanada sind eindeutig alarmierend", sagte Terri Miller, Geschäftsführerin von NP2. „NP2 hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den Vereinigten Staaten eine stetige Versorgung mit Cyclophosphamid – einem lebensrettenden Krebsmedikament – sicherzustellen, damit es für Patienten, die es zur Bekämpfung von Krankheiten wie Lymphomen und Leukämie in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens benötigen, jederzeit verfügbar ist", sagte Terri Miller, Geschäftsführerin von NP2.

„Das Problem, das NP2 für die Patienten lösen will, ist nicht wissenschaftlicher Natur, sondern betrifft das System", fügte Miller hinzu. „Die Verlagerung der Produktionskapazitäten für Krebsmedikamente ins Ausland raubt Krebspatienten und ihren Ärzten den Schlaf. Eine zuverlässige Versorgung mit in den USA hergestelltem Cyclophosphamid – einem wichtigen Krebsmedikament – gibt es heute nicht. NP2 baut sie auf. Wir sind der Überzeugung, dass sich Patienten auf den Kampf gegen ihre Krebserkrankung konzentrieren können sollten, anstatt sich Sorgen um die Verfügbarkeit eines lebensrettenden Medikaments zu machen, das sie dringend benötigen. „Das treibt uns an weiterzumachen", schloss Miller.

Dieser Meilenstein in der Partnerschaft zwischen PPS und NP2 bringt uns einer Zukunft näher, in der Patienten in den USA einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu unverzichtbaren Krebsmedikamenten haben – unabhängig von geopolitischen Herausforderungen oder Störungen der globalen Lieferkette.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, die Versorgung klinischer Studien, die kommerzielle Lieferung von APIs sowie fertige Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung und Endfertigung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie hochwirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet über die Tochtergesellschaft von Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited, zudem Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe sowie Gentherapien.

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Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen über seine 17 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten sowie ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, sowie Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Zusätzlich hat sich Abbvie Therapeutics India Private Limited, eines der assoziierten Unternehmen von PPL und ein Gemeinschaftsunternehmen von Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

Informationen zu NP2

NP2 ist ein gemeinnütziger Hersteller von Generika, der eine zuverlässigere, erschwinglichere und widerstandsfähigere Versorgung mit lebensrettenden Medikamenten aufbaut – beginnend mit wichtigen Krebsmedikamenten. Das erste Medikament des Unternehmens – eine gebrauchsfertige, sterile Injektionslösung von Cyclophosphamid – wird für die Herstellung in Lexington, Kentucky, entwickelt und soll voraussichtlich Mitte 2028 auf den Markt kommen. www.np2.org

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma

Terri Miller, Executive Director of NP2

NP2 Logo

Cision

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