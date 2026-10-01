EQS-News: Solidion Technology veröffentlicht einen offenen Brief an die Aktionäre von Flux Power Inc. (NASDAQ: FLUX)

EQS-News: Solidion Technology, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Fusionen & Übernahmen

Solidion Technology veröffentlicht einen offenen Brief an die Aktionäre von Flux Power Inc. (NASDAQ: FLUX)



01.10.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Solidion schlägt Übernahme von Flux Power Inc. im Rahmen einer reinen Bartransaktion vor, stößt jedoch auf Widerstand seitens des Managements und des Vorstands von Flux

DALLAS, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Solidion Technology, Inc. (NASDAQ: STI) („Solidion Technology" oder „das Unternehmen"), ein Anbieter fortschrittlicher Batterietechnologie-Lösungen, gab heute seine Absicht bekannt, die Übernahme von Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ: FLUX) („Flux Power" oder „Flux") anzustreben, und veröffentlichte einen offenen Brief an die Aktionäre von Flux bezüglich der geplanten Transaktion.

Solidion Logo

„Solidion ist weiterhin bereit, konstruktiv mit dem Vorstand und der Geschäftsführung von Flux zusammenzuarbeiten, und ist der Ansicht, dass die Flux-Aktionäre die Möglichkeit verdienen, zwischen sofortigem Geld und wenig oder gar keinem Geld zu einem späteren Zeitpunkt zu wählen", sagte Jaymes Winters, Vorsitzender und CEO von Solidion Technology.

Ein offener Brief an die Aktionäre der Flux Power Holdings Inc.

An die Aktionäre der Flux Power Holdings Inc.:

Zwar ist Solidion der Ansicht, dass Flux über wertvolle Produkte, Kunden, Fachkräfte und eine solide geschäftliche Infrastruktur verfügt, doch spiegelt der Aktienkurs die bevorstehende Verwässerung des Eigenkapitals aufgrund der Ausgabe von Stamm- oder Vorzugsaktien zum aktuellen Angebotspreis nicht wider. Aus diesem Grund liegt das unverbindliche Kaufinteresse von Solidion unter dem gestrigen Schlusskurs, wenn man die ermittelten bilanziellen Anpassungen berücksichtigt. Nach Ansicht von Solidion verdeutlicht die sich verschlechternde finanzielle Entwicklung von Flux die Notwendigkeit eines Führungswechsels, einer strengeren operativen Disziplin und einer erneuten Fokussierung auf die Schaffung von Shareholder Value. Zur Veranschaulichung ist Solidion der Ansicht, dass:

Die Übernahme die Umsatz- und Kundenwachstumsstrategie von Solidion direkt vorantreibt. Die nächste Wachstumsphase von Solidion konzentriert sich darauf, seine Technologie und sein geistiges Eigentum in Umsatz, Kunden und kommerziellen Maßstab umzusetzen. Solidion ist der Ansicht, dass Flux eine etablierte Umsatzbasis, Kunden, Produkte, Fertigungskapazitäten und Marktzugang bietet, die mit den von Solidion festgelegten Zielen zur Maximierung des Shareholder Value im Einklang stehen.

Die finanzielle Entwicklung von Flux verdeutlicht die Notwendigkeit von Veränderungen. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 sank um etwa 37 % auf 42,1 Mio. US-Dollar gegenüber 66,4 Mio. US-Dollar im Geschäftsjahr 2025, während Flux einen operativen Verlust von 6,5 Mio. US-Dollar, einen Nettoverlust von 7,4 Mio. US-Dollar und einen negativen operativen Cashflow von etwa 5,9 Mio. US-Dollar auswies. Flux schloss das Geschäftsjahr 2026 mit einem Kassenbestand von rund 0,3 Millionen US-Dollar und einem kumulierten Fehlbetrag von rund 113,8 Millionen US-Dollar ab.

Flux steht vor erheblichen Liquiditäts- und Finanzierungsherausforderungen. Der unabhängige Wirtschaftsprüfer von Flux äußerte erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Unternehmens, und Flux befindet sich weiterhin in Verzug gemäß seiner Kreditvereinbarung mit Gibraltar Business Capital. Gemäß der Änderung vom 18. September 2026 verlangt Gibraltar von Flux, innerhalb von 50 Tagen mindestens 4 Millionen Dollar Eigenkapital zu beschaffen, was zu einer erheblichen Verwässerung der Anteile der Aktionäre führen könnte.

Die vorgeschlagene Finanzierungsfazilität in Höhe von 4 Millionen US-Dollar wird zu einer erheblichen Verwässerung der Anteile der Flux-Aktionäre führen. Obwohl der vorgeschlagene Barübernahmepreis pro Aktie nach Ansicht von Solidion wahrscheinlich unter dem Schlusskurs vom 28. September 2026 liegen wird, wird er höher sein als der zu erwartende Preis, der sich aus einer erheblich vergünstigten, stark verwässernden Finanzierungsfazilität ergeben würde.

Solidion ist der Ansicht, dass es Flux eine größere finanzielle und operative Disziplin verleihen kann. Solidion wies zum 30. Juni 2026 Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von rund 27,7 Millionen US-Dollar aus. Im Anschluss an eine Transaktion würde Solidion bestrebt sein, eine schlankere Betriebsstruktur zu schaffen, einschließlich der Prüfung von Möglichkeiten zur Konsolidierung der Vertriebs- und Verwaltungskosten sowie der Kosten als börsennotiertes Unternehmen, während gleichzeitig die Kundenakquise und -bindung, das Umsatzwachstum, die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte sowie Investitionen, die nachhaltige wirtschaftliche Erträge generieren können, Priorität hätten.

Solidion hat mehrere Versuche unternommen, mit dem Management und dem Vorstand von Flux in Kontakt zu treten, doch wir sind nicht der Ansicht, dass diese mit der Dringlichkeit reagiert haben, die die finanzielle Lage von Flux rechtfertigt.

Mit freundlichen Grüßen

Jaymes Winters

Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer

Solidion Technology, Inc.

Informationen zu Solidion Technology, Inc.

Solidion (NASDAQ: STI) hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und verfügt über Pilotproduktionsanlagen in Dayton, Ohio. Das Kerngeschäft von STI umfasst die Herstellung von Batteriematerialien und -komponenten sowie die Entwicklung und Produktion von Batterien der nächsten Generation für Energiespeichersysteme, darunter USV-Anlagen für Rechenzentren im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) sowie Elektrofahrzeuge für den Land-, Luft- und Seeverkehr. Solidion verfügt über ein Portfolio von mehr als 385 Patenten, die Innovationen wie hochkapazitive, silangasfreie und auf Graphen basierende Siliziumanoden, Graphit auf Biomassebasis sowie fortschrittliche Lithium-Schwefel- und Lithium-Metall-Technologien abdecken.

Weitere Informationen finden Sie unterwww.solidiontech.com oder wenden Sie sich an die Abteilung Investor Relations.

Wichtige Informationen zur geplanten Transaktion

Solidion hat sein Interesse an einer möglichen Übernahme von Flux Power Holdings, Inc. bekundet. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine endgültige Vereinbarung geschlossen wird oder dass eine Transaktion letztendlich eingeleitet oder abgeschlossen wird. Es handelt sich hierbei weder um eine rechtsverbindliche Verpflichtung noch um ein Angebot oder eine Zusage einer der beiden Parteien. Weder vergangene, gegenwärtige noch zukünftige Absichtserklärungen, Vorschläge, Gespräche oder Verhaltensweisen begründen einen rechtsverbindlichen Vertrag oder eine Verpflichtung zur Durchführung oder zum Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion, es sei denn, es wurde eine endgültige schriftliche Übernahmevereinbarung vollständig unterzeichnet. Jede vorgeschlagene Transaktion unterläge den geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, dem Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung, Finanzierungsaspekten, erforderlichen Genehmigungen und anderen üblichen Bedingungen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Darüber hinaus stellt diese Mitteilung weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung bezieht sich auf einen Vorschlag, den Solidion für eine Unternehmensfusion mit Flux unterbreitet hat. Diese Mitteilung ist kein Ersatz für eine Vollmachtserklärung, eine Registrierungserklärung, eine Erklärung zum Übernahmeangebot, einen Prospekt oder andere Dokumente, die die Parteien im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion bei der SEC einreichen könnten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre. Sollte eine Transaktion eingeleitet werden, geht Solidung davon aus, die entsprechenden Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einzureichen. Anleger und Wertpapierinhaber werden dringend gebeten, diese Unterlagen sorgfältig und vollständig zu lesen, sobald sie verfügbar sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solidion Technology Inc. (NASDAQ: STI) (das „Unternehmen", „Solidion", „wir", „unser" oder „uns") möchte die Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 nutzen und fügt diesen Warnhinweis im Zusammenhang mit dieser Safe-Harbor-Gesetzgebung hinzu. Die Wörter „Prognosen", „glauben", „können", „schätzen", „fortsetzen", „antizipieren", „beabsichtigen", „sollten", „planen", „könnten", „Ziel", „Potenzial", „wahrscheinlich", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf uns beziehen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte folgen Sie uns auf:

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/solidion-tech

X:https://x.com/solidiontech?lang=en

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/solidion-technology-veroffentlicht-einen-offenen-brief-an-die-aktionare-von-flux-power-inc-nasdaq-flux-302895743.html

01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2408710 01.10.2026 CET/CEST