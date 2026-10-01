EQS-PVR: Andritz AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Andritz AG
Andritz AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

01.10.2026 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

London, UK,  30.9.2026

 

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: Andritz AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: Silchester International Investors LLP
Sitz: London
Staat: United Kingdom

4. Namen der Aktionäre:  Refer to the 'Additional Information' section.

5. Datum der Schwellenberührung: 29.9.2026

 

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
4,99 %		  
0,00 %		  
4,99 %		  
104 000 000
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
5,01 %		  
0,00 %		  
5,01 %		  

 

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

 

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien 		Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT0000730007 0 5 187 820 0,00 % 4,99 %
Subsumme A 5 187 820 4,99 %

 

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist 		Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

 

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

 

10. Sonstige Kommentare:

Silchester International Investors LLP ('Silchester') acts as investment manager for certain commingled funds (our 'Clients'). None of these Clients holds more than 4% of voting rights. In acting for our Clients, Silchester is given full discretion over their investments and is empowered to vote on their behalf. However, we do not act as our Clients custodian and therefore shares are not held in our name but in the name of each Client's custodian bank. The change in voting rights held is due to a change in the number of shares in issue. The names of the Clients are: 1) Silchester International Investors International Value Equity Trust, 2) Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, 3) Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, 4) Silchester International Investors International Value Equity Exclusion Trust, 5) Silchester International Investors International Value Equity Alternative Exclusion Trust, 6) The Calleva Trust - International Equity Fund, and 7) The Silchester International Investors (Ireland) Trust - International Equity Exclusion UCITS.

 

 London, UK am  30.9.2026

 

 

 

 

 

 


01.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Straße 18
8045 Graz
Österreich
Internet: www.andritz.com
LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2409070  01.10.2026 CET/CEST

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