EQS-PVR: Andritz AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: Andritz AG
Andritz AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
01.10.2026 / 15:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, UK, 30.9.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Andritz AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: Silchester International Investors LLP
Sitz: London
Staat: United Kingdom
4. Namen der Aktionäre: Refer to the 'Additional Information' section.
5. Datum der Schwellenberührung: 29.9.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)
|Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
|Situation am
Tag der Schwellenberührung
|
4,99 %
|
0,00 %
|
4,99 %
|
104 000 000
|Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)
|
5,01 %
|
0,00 %
|
5,01 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG 2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000730007
|0
|5 187 820
|0,00 %
|4,99 %
|Subsumme A
|5 187 820
|4,99 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
|
Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.1
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder Cash Settlement
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Subsumme B.2
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☒ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☐ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Silchester International Investors LLP ('Silchester') acts as investment manager for certain commingled funds (our 'Clients'). None of these Clients holds more than 4% of voting rights. In acting for our Clients, Silchester is given full discretion over their investments and is empowered to vote on their behalf. However, we do not act as our Clients custodian and therefore shares are not held in our name but in the name of each Client's custodian bank. The change in voting rights held is due to a change in the number of shares in issue. The names of the Clients are: 1) Silchester International Investors International Value Equity Trust, 2) Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, 3) Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, 4) Silchester International Investors International Value Equity Exclusion Trust, 5) Silchester International Investors International Value Equity Alternative Exclusion Trust, 6) The Calleva Trust - International Equity Fund, and 7) The Silchester International Investors (Ireland) Trust - International Equity Exclusion UCITS.
London, UK am 30.9.2026
01.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Straße 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2409070 01.10.2026 CET/CEST