EU-Kommission kritisiert Energiehilfen als zu ungezielt

Brüssel, ⁠01. Okt (Reuters) - Die Regierungen der EU-Staaten haben im laufenden Jahr 17,9 Milliarden Euro ausgegeben, um die Folgen teurerer Energie für Haushalte und Firmen abzufedern. ‌Mehr als zwei Drittel der Unterstützung seien pauschale Preismaßnahmen, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. ⁠Dies ⁠entspreche nicht der Forderung, kurzfristige Maßnahmen gezielt auf die am stärksten gefährdeten Personen auszurichten und die Kosten für den Staatshaushalt zu minimieren, heißt es in dem Papier für ein ‌Treffen der Euro-Finanzminister.

Die Kommission verwies ‌zudem auf die erheblich gestiegenen Kreditkosten für die Mitgliedstaaten, was die Notwendigkeit von Haushaltsdisziplin unterstreiche. Wenn ⁠Regierungen helfen wollten, sollten sie dies durch kurzfristige, ‌gut konzipierte und befristete ⁠Maßnahmen tun. Zudem drängte die Kommission die Länder, in Stromnetze zu investieren und Elektrizität niedriger als Gas zu besteuern, um ‌einen Anreiz zum ⁠Abschied von fossilen Brennstoffen zu ⁠schaffen. Für das kommende Jahr rechnet sie mit einem schwächeren Wirtschaftswachstum als die zuletzt prognostizierten 1,2 Prozent. Die Inflation dürfte 2027 höher ausfallen als die bisher erwarteten 2,3 Prozent.

(Bericht von Jan Strupczewski. Geschrieben von Isabelle Noack, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)