Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.10.2026
onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 01. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Accenture
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Acuity
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Broadpeak S.A. Actions au Port eur EO -,02
|Bericht 2. Quartal 2026
|HEIWADO CO. LTD
|Bericht 2. Quartal 2026
|ICAPE HOLDING Actions Nom. EO -,40
|Bericht 2. Quartal 2026
|JAMES HALSTEAD
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|KUSURI NO AOKI HLDGS.O.N.
|Bericht 1. Quartal 2027
|McCormick & Co
|Bericht 3. Quartal 2026
|NAGAILEBEN
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Nike
|Bericht 1. Quartal 2027
|NISHIMATSUYA CHAIN
|Bericht 2. Quartal 2026
|Stolt-Nielsen
|Bericht 3. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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