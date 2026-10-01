Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 01.10.2026

onvista · Uhr
Thema: Dividenden-Aristokraten

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 01. Oktober 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AccentureBericht Geschäftsjahr 2026
AcuityBericht Geschäftsjahr 2026
Broadpeak S.A. Actions au Port eur EO -,02Bericht 2. Quartal 2026
HEIWADO CO. LTDBericht 2. Quartal 2026
ICAPE HOLDING Actions Nom. EO -,40Bericht 2. Quartal 2026
JAMES HALSTEADBericht Geschäftsjahr 2026
KUSURI NO AOKI HLDGS.O.N.Bericht 1. Quartal 2027
McCormick & CoBericht 3. Quartal 2026
NAGAILEBENBericht Geschäftsjahr 2026
NikeBericht 1. Quartal 2027
NISHIMATSUYA CHAINBericht 2. Quartal 2026
Stolt-NielsenBericht 3. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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Broadpeak S.A. Actions au Port eur EO -,02
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