HPE: Milliardenauftrag stärkt das KI-Geschäft

Was bewegt die Aktie?

Der Auftrag für Rechenzentren ist der wichtigste Impuls für HPE. Das Unternehmen soll AMD-Helios-Systeme bereitstellen und deren Rechenleistung mit eigener Netzwerktechnik kombinieren. Es ist der erste Helios-Auftrag für HPE und hat ein Volumen von mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar. Damit gewinnt das Unternehmen einen großen Auftrag in einem Bereich, in dem es bereits starkes Wachstum verzeichnet.

HPE bietet Netzwerktechnik für große KI-Infrastrukturen an. Bei deren Ausbau zählt neben der Rechenleistung auch die Verbindung der Systeme. Der neue Auftrag umfasst beide Bereiche: AMD liefert die Helios-Systeme, HPE bringt seine Netzwerktechnik ein. Für HPE ist das eine konkrete Möglichkeit, am Ausbau von Rechenzentren zu verdienen.

Auch die Erwartungen an die Investitionen großer Cloud-Anbieter sind gestiegen. Für die Jahre 2026 und 2027 stehen inzwischen 1,9 Billionen US-Dollar im Raum; frühere Schätzungen lagen bei 1,1 Billionen US-Dollar. Diese geplanten Ausgaben betreffen den Ausbau von KI-Infrastruktur und damit einen Markt, in dem HPE mit Netzwerktechnik und Rechenzentrumssystemen tätig ist. Für die Aktie zählt nun, ob sich die höhere Nachfrage weiter in Aufträgen und wachsendem Umsatz zeigt.

Der Kurs reagierte zuletzt zunächst deutlich positiv: Die HPE-Aktie eröffnete auf einem neuen Hoch. Im weiteren Handel fiel sie jedoch zurück. Der Auftrag liefert damit einen starken geschäftlichen Impuls, während die jüngste Kursbewegung zeigt, dass Anleger den Anstieg bisher nur teilweise bestätigt haben.

Charttechnik

Die Aktie war zuvor aus einer kleinen Konsolidierung nach oben ausgebrochen. Nach der Eröffnung auf einem neuen Hoch folgten Verkäufe im weiteren Tagesverlauf. Entscheidend ist jetzt, ob die zuletzt entstandenen Unterstützungsniveaus halten. Dann bleibt der Ausbruch charttechnisch intakt.

Martins Einschätzung

Der Auftrag stärkt HPEs Position im Geschäft mit KI-Infrastruktur. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 13,5 erscheint die Aktie angesichts des Wachstums attraktiv. Für weiter steigende Kurse müssen die Unterstützungsniveaus halten und sich das Wachstum fortsetzen.