Stimmung in Elektroindustrie so gut wie zuletzt 2022 - "Konjunkturlok"

Berlin, 01. ⁠Okt (Reuters) - Während Maschinen- und Autobauer schwächeln, boomt die deutsche Elektroindustrie dank KI und Digitalisierung. Das Geschäftsklima-Barometer für die Branche legte im September deutlich zu auf 24,8 Punkte, von 16,5 Zählern im August, wie das Münchner Ifo-Institut am Donnerstag zu seiner Unternehmensumfrage ‌mitteilte. Das ist der höchste Wert seit Februar 2022, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Besonders deutlich verbesserte sich die aktuelle Geschäftslage von ⁠15,0 auf ⁠29,0 Punkte. Aber auch die Erwartungen für die kommenden sechs Monate zogen an.

"Die Elektroindustrie entwickelt sich zunehmend zur Konjunkturlokomotive innerhalb der deutschen Industrie", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Während viele Industriebranchen noch mit einer schwachen Nachfrage kämpfen, laufen hier die Geschäfte bereits deutlich besser." Ein Grund dafür sei die Digitalisierung. "Dort wird gerade unheimlich ‌viel investiert", sagte Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. "Künstliche Intelligenz ‌ist natürlich einer der offensichtlichen Treiber." Generell sei Elektrifizierung das Thema der Stunde. Das gelte nicht nur für Elektroautos. Generell setze sich immer mehr der Gedanke durch, auch ⁠andere Bereiche zu elektrifizieren, um von fossilen Rohstoffen unabhängiger zu werden.

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Die Nachfrage ‌in der Elektroindustrie - zu der Hersteller von ⁠Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen gehören - entwickelte sich im September positiv. Die Unternehmen verbuchten den Angaben zufolge deutlich mehr Neuaufträge und zeigten sich erstmals seit längerer Zeit wieder zufrieden mit ihrem Auftragsbestand. Entsprechend expansiv ausgerichtet ‌sind die Produktionspläne: Die Firmen wollen ⁠ihre Fertigung in den kommenden Monaten ausweiten. "Auch ⁠vom Auslandsgeschäft werden Impulse erwartet", hieß es. Die Exporterwartungen stiegen weiter, während viele andere Branchen von einem verringerten Auslandsgeschäft ausgehen.

Die gute Auftragslage bringt dem Ifo-Institut zufolge allerdings auch Probleme und Herausforderungen mit sich. Rund 40 Prozent der Unternehmen berichten von fehlenden Vorprodukten. "Die Branche ist auf Halbleiter angewiesen. Die sind auf dem Weltmarkt gerade sehr begehrt und dementsprechend auch teuer", sagte Wohlrabe. Gleichzeitig wollen mehr Unternehmen ihre Verkaufspreise anheben. "Die Nachfrage ist derzeit nicht das Problem", ⁠sagte Ifo-Umfragechef Wohlrabe. "Zum Engpass könnte dagegen die Versorgung mit Vorprodukten werden."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)