IG Metall kritisiert Stellenabbau bei VW-Softwaretochter Cariad

Berlin, ⁠01. Okt (Reuters) - Die IG Metall kündigt Widerstand gegen den geplanten Stellenabbau bei der Volkswagen-Softwaretochter Cariad an und droht mit Arbeitskampfmaßnahmen. "Mit einem solchen ‌Kahlschlag führt das Management Cariad nicht in eine bessere Zukunft, sondern direkt ins Aus", ⁠sagte ⁠Jan Otto, Bezirksleiter bei der IG Metall für Berlin-Brandenburg-Sachsen, am Donnerstag. Die Softwaretochter brauche eine technologische und organisatorische Zukunftsausrichtung und kein Sterben auf Raten. Die Zweite ‌Bevollmächtigte der IG Metall Berlin ‌Ines Beeck sagte, bei Cariad fehle es nicht an Kompetenz, Innovation oder Einsatzbereitschaft der ⁠Beschäftigten. "Es fehlt an einem Management, das diese Stärken ‌in wirtschaftlichen Erfolg ⁠umsetzen kann."

Cariad hatte am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung angekündigt, weitere Stellen zu streichen. Dabei geht es nach Angaben der ‌Gewerkschaft insgesamt um ⁠rund 1600 von derzeit ⁠bundesweit 4200 Stellen. Zudem seien eine Reihe von Tarifverträgen mit Regelungen zu Arbeitszeit, Entgelten oder Urlaub gekündigt worden. Betriebsratschef Gerhard Retzer verwies auf die Beschäftigungssicherung, die bis 2029 gelte. Betriebsbedingte Kündigungen seien eine rote Linie, betonte er.

(Bericht von Christina ⁠Amann. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com)