Infineon eröffnet Fabrik in Thailand

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEUBIBERG/SAMUT PRAKAN (dpa-AFX) - Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon hat eine neue Fabrik im thailändischen Samut Prakan eröffnet. Derzeit sind an dem Standort südlich von Bangkok 350 Menschen beschäftigt, mit dem Hochlauf des ersten von fünf möglichen Modulen soll diese Zahl auf 1.000 steigen. Langfristig habe der Standort das Potenzial, der größte im Backend-Bereich bei Infineon zu werden, hieß es. Mit Backend bezeichnet man in der Halbleiterindustrie die Schritte, in denen die Wafer mit Chips unter anderem zerteilt, verarbeitet und getestet werden.

Bisher hat Infineon einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in die Fabrik investiert. Sie ist der weltweit 13. Produktionsstandort der Neubiberger. Der Bau dauerte dem Unternehmen zufolge 14 Monate. Der Halbleiterkonzern baut seine Kapazitäten derzeit auf. Erst im Sommer hat er in Dresden eine neue Fabrik eröffnet./ruc/DP/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon

Das könnte dich auch interessieren

Infineon, Siemens Energy und Co.
KI-Werte erholen sich – Hoffnung vor Gipfel im Weißen Haus29. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Nvidia, Infineon und Co.
Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrollegestern, 08:40 Uhr · dpa-AFX
Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrolle
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depotgestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesgestern, 11:45 Uhr · onvista
Plus
Comeback erneuerbarer Energien
Die Welt elektrifiziert sich – diese Aktien profitieren29. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen