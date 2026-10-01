Insider: Kone will Europa-Geschäft von TK Elevator verkaufen

München/Frankfurt, 01. ⁠Okt (Reuters) - Das Europa-Geschäft des Düsseldorfer Aufzugs- und Rolltreppenherstellers TK Elevator (TKE) soll Insidern zufolge bei der Übernahme von TKE durch den finnischen Rivalen Kone zum größten Teil verkauft werden. Kone wolle noch im Herbst einen Verkaufsprozess für die TKE-Sparte lostreten, die für ‌mehr als ein Viertel des Umsatzes der ehemaligen Thyssenkrupp-Tochter steht, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Einer der Insider sagte, der ⁠Prozess solle im ⁠November beginnen. Analysten der US-Investmentbank Citi schätzen, der Verkauf des Europa-Geschäfts könnte 2,1 Milliarden Euro bringen.

Die Finnen wollen mit dem Teilverkauf die Bedenken der EU-Wettbewerbshüter ausräumen, die die Fusion der Nummer drei und vier auf dem stark konzentrierten Markt für Aufzüge kritisch sehen. Kone und TKE zusammen setzen in Europa rund ‌7,2 Milliarden Euro um, das ist mehr als ‌ein Drittel des weltweiten Umsatzes. Kone ist vor allem in Europa und Asien stark, TKE in Amerika.

Kone hatte die Übernahme von TKE für 29,4 Milliarden Euro im April angekündigt. ⁠Kone und TKE würden zusammen die Marktführer Otis aus den USA und Schindler ‌aus der Schweiz überholen. Thyssenkrupp hatte die ⁠Aufzugsparte 2020 für 17,2 Milliarden Euro an ein von den Investoren Advent und Cinven geführtes Konsortium verkauft, hält aber indirekt noch gut 16 Prozent an TK Elevator. Advent, Cinven und TK Elevator wollten sich zu den ‌Informationen nicht äußern.

Kone erklärte am Donnerstag, ⁠man arbeite eng und konstruktiv mit den ⁠Wettbewerbsbehörden zusammen. "Wir haben immer klar gesagt, dass die Trennung von Geschäftsbereichen in einigen Weltregionen nötig sein könnte, um die Zustimmung der Regulierer zu bekommen. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir alle nötigen Genehmigungen bekommen, ohne den strategischen Sinn hinter dem Zusammenschluss zu gefährden." Es bleibe bei dem Ziel, mit der Fusion 700 Millionen Euro an Synergien zu realisieren. Kone-Finanzchef Ilkka Hara hatte bereits im Juni gesagt, Verkäufe in einzelnen Regionen seien von Anfang an einkalkuliert worden.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner und Christoph Steitz. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)