IRW-News: ACCESS Newswire: ID TECH und SFEY gehen eine Partnerschaft ein, um umfassende Zahlungslösungen für Self-Service- und unbeaufsichtigte Verkaufsstellen in Europa anzubieten

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: ID TECH und SFEY gehen eine Partnerschaft ein, um umfassende Zahlungslösungen für Self-Service- und unbeaufsichtigte Verkaufsstellen in Europa anzubieten

Die Partnerschaft verbindet das Portfolio an Zahlungshardware für unbeaufsichtigte Anwendungen von ID TECH mit der Zahlungsplattform und der Zertifizierungskompetenz von SFEY, um die Einführung in ganz Europa zu beschleunigen.

CYPRESS, Kalifornien / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / ID TECH, ein globaler Anbieter sicherer Zahlungslösungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit SFEY bekannt, um ein umfassendes Zahlungsangebot für den europäischen Markt für Self-Service-, unbeaufsichtigte und Verkehrsanwendungen bereitzustellen. Die Zusammenarbeit vereint das branchenführende Portfolio von ID TECH an Zahlungshardware für unbeaufsichtigte Anwendungen mit dem dynamischen Zahlungsgateway und den Plattformfunktionen von SFEY und schafft so eine integrierte Lösung, die darauf ausgelegt ist, die Einführung zu vereinfachen und die Markteinführungszeit für Systemintegratoren in ganz Europa zu verkürzen.

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Gemeinsam werden die Unternehmen ein breites Spektrum an unbeaufsichtigten Anwendungen unterstützen, darunter Self-Service-, Kiosk- sowie Anwendungen im Verkehrsbereich, mit einem skalierbaren Zahlungsökosystem, das auf die sich wandelnden Marktanforderungen zugeschnitten ist.

Ein Schwerpunkt der Partnerschaft liegt auf der Unterstützung von Nahverkehrssystemen und Open-Loop-Zahlungsprogrammen im Nahverkehr, wobei die Funktionen der Zahlungsplattform von SFEY und dessen Zertifizierungskompetenz in Verbindung mit der für den Nahverkehr geeigneten Zahlungshardware von ID TECH zum Einsatz kommen. Die kombinierte Lösung soll Kunden dabei helfen, die zunehmende Komplexität der Zahlungsabwicklung im Nahverkehr zu bewältigen und gleichzeitig die breiteren Anforderungen des Marktes für unbeaufsichtigte Anwendungen zu erfüllen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit haben die Unternehmen erfolgreich EMV-Zertifizierungen mit Shift4 abgeschlossen und treiben weitere Zertifizierungen mit Zahlungspartnern wie Elavon aktiv voran; weitere sind geplant, um die regionale Abdeckung zu erweitern und Kunden in ganz Europa mehr Flexibilität zu bieten.

Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Schritt beim Ausbau der Präsenz von ID TECH auf dem europäischen Markt für unbeaufsichtigte Zahlungssysteme dar, sagte Justin Ning, Vice President of Sales bei ID TECH. Durch die Kombination der bewährten Zahlungshardware von ID TECH mit der dynamischen Zahlungsplattform und den Zertifizierungskompetenzen von SFEY bieten wir eine integrierte Lösung, die die Komplexität reduziert und Systemintegratoren eine schnellere Bereitstellung ermöglicht.

Das kombinierte Angebot richtet sich an Systemintegratoren im Bereich der unbeaufsichtigten Zahlungssysteme, die eine skalierbare Zahlungslösung suchen, die auf bewährter Hardware und einem erfahrenen europäischen Zahlungspartner basiert.

Wir freuen uns, diese Partnerschaft bekannt zu geben und eine neue Reihe von ID TECH NEO 3-Terminals vorzustellen, die von der Zahlungsanwendung von SFEY unterstützt werden, wodurch wir unsere Position auf dem europäischen Zahlungsmarkt weiter stärken, sagte Jaroslav Stuchlik, CEO von SFEY. Unser Ziel ist es, SFEY als die Abwicklungsplattform der Wahl für zukünftige ID TECH-Implementierungen in ganz Europa zu etablieren und gleichzeitig den bestehenden Partnern von ID TECH eine schnellere Integration zu ermöglichen, von Geräten zu profitieren, die bereits von mehreren Acquirern vorzertifiziert sind, und neue Zahlungslösungen effizienter auf den Markt zu bringen.

Durch die Bündelung von Hardware, Software, Zertifizierungen und Zahlungsfunktionen in einem einzigen Ökosystem wollen ID TECH und SFEY ihren Kunden helfen, die Integration zu optimieren, die Einführung zu beschleunigen und sichere Zahlungserlebnisse effizienter auf den Markt zu bringen.

Über ID TECH

ID TECH ist ein globaler Anbieter von Zahlungstechnologie, der sichere Zahlungslösungen für die Bereiche unbeaufsichtigte Zahlungsterminals, Selbstbedienung, öffentlicher Nahverkehr, Einzelhandel und Mobilität bereitstellt. Das Portfolio umfasst EMV-zertifizierte Zahlungshardware, die für flexible und skalierbare Zahlungserlebnisse weltweit ausgelegt ist. Besuchen Sie idtechproducts.com.

Über SFEY

SFEY bietet Zahlungsplattformen, Gateways, Zertifizierungen und Zahlungsanwendungsdienste an, die Kunden dabei helfen, die Einführung von Zahlungslösungen zu beschleunigen und den sich wandelnden Zahlungsanforderungen auf den europäischen Märkten gerecht zu werden. Besuchen Sie sfey.com.

Kontaktinformationen

Jaroslav Stuchlik

CEO von SFEY

jaroslav.stuchlik@sfey.com

+420 731 680 399

QUELLE: ID TECH

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