IRW-News: ACCESS Newswire: Transoft Solutions bringt InSTRATO auf den Markt

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Transoft Solutions bringt InSTRATO auf den Markt

Die neue webbasierte Planungsplattform für Fachleute im Verkehrswesen

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Transoft Solutions, ein weltweit führender Anbieter von Software für die Verkehrsplanung und Lösungen für die Verkehrssicherheit, hat InSTRATO eingeführt, eine neue webbasierte Plattform für Verkehrsingenieure, Planer und Konstrukteure. Diese Plattform vereint spezialisierte Werkzeuge für die Verkehrsplanung mit neuen Möglichkeiten für Fachleute, ihre Arbeit zu teilen, Feedback einzuholen und während des gesamten Projektprozesses zusammenzuarbeiten.

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Die Einführung läutet ein neues Kapitel für AutoTURN Online ein, die webbasierte Lösung von Transoft zur Schleppkurvenanalyse. AutoTURN Online wird nun innerhalb von InSTRATO verfügbar sein und weiterhin dieselbe bewährte Simulationstechnologie und dieselben Fahrzeugbibliotheken bereitstellen, auf die sich die Nutzer heute verlassen, während gleichzeitig der Zugang zu einem breiteren Spektrum an Funktionen für die Verkehrsplanung und Zusammenarbeit eröffnet wird.

Seit 2018 hat AutoTURN Online mehr als 110.000 Fachleute dabei unterstützt, Schleppkurvenanalysen webbasiert durchzuführen und damit Planungsentscheidungen zu unterstützen, die beeinflussen, wie sich Menschen und Fahrzeuge in unserer Welt bewegen. Diese Wirkung treibt uns an, immer mehr zu leisten. Da Projekte zunehmend komplexer werden, wird die Zukunft der Verkehrsplanung davon abhängen, wie nahtlos Menschen, Technologie und Ideen zusammenwirken. InSTRATO bringt uns dieser Zukunft einen Schritt näher. - Steven Chan, VP der Transportation Business Unit bei Transoft Solutions.

Vom Entwurf zur Zusammenarbeit

Verkehrsprojekte umfassen mehr als nur die eigentliche Entwurfsarbeit. Während Projekte verschiedene Überprüfungs- und Iterationsphasen durchlaufen, müssen Fachleute Entwürfe austauschen, Rückmeldungen einholen, Änderungen koordinieren und Projektinformationen übersichtlich organisieren.

Indem Transoft weitere Aspekte des Verkehrsplanungsprozesses auf einer vernetzten Webplattform zusammenführt, unterstützt das Unternehmen Fachleute dabei, über einzelne Aufgaben hinauszugehen und während des gesamten Projektlebenszyklus enger zusammenzuarbeiten.

Die Kernwerkzeuge, auf die sich Anwender heute verlassen, bleiben unverändert, doch InSTRATO verändert die Art und Weise, wie Teams damit zusammenarbeiten. Mit der neuen Kollaborationsfunktion können Teams Entwürfe mit Kunden und Projektbeteiligten teilen, Feedback einholen und alle Beteiligten im Verlauf des Projekts auf dem Laufenden halten. Die Zusammenführung von Arbeit und Kommunikation trägt dazu bei, Abstimmungsschleifen zu reduzieren, Entwurfsprüfungen produktiver zu gestalten und Projekte voranzubringen.

Was ist InSTRATO?

InSTRATO ist eine webbasierte Plattform, die speziell auf die Workflows von Fachleuten im Verkehrsbereich zugeschnitten ist. Sie umfasst Module, die Anwendern den Übergang von Entwurf und Analyse zu Überprüfung und Zusammenarbeit erleichtern, wobei im Zuge der Weiterentwicklung der Plattform weitere Funktionen geplant sind.

· AutoTURN Online: Führen Sie zuverlässige Schleppkurvenanalysen mit derselben AutoTURN-Simulationstechnologie und denselben umfassenden Fahrzeugbibliotheken durch, auf die Sie sich bereits heute verlassen.

· Parkplatzplanung: Erstellen Sie mit integrierten Standards und benutzerfreundlichen Tools schneller effiziente und barrierefreie Parkplatzlayouts.

· Zusammenarbeit: Teilen Sie Projekte, sammeln Sie Feedback, verwalten Sie Kommentare von Beteiligten und dokumentieren Sie Überarbeitungen in einem Arbeitsbereich, um Entwurfsprüfungen zu optimieren.

· Lab: Entdecken Sie neue Funktionen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, und geben Sie Feedback, um zukünftige Tools an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

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Abbildung 1. Fahrzeugbibliotheken in InSTRATO

Eine neue Plattform mit vertrauten Werkzeugen

InSTRATO verbessert die Workflows im Alltag und erleichtert es, Projekte voranzutreiben und Interessengruppen in den Entwurfsprozess einzubinden.

· Eine überarbeitete Benutzererfahrung: Navigieren Sie durch eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, bei der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

· Verbesserte Dateiverwaltung: Organisieren Sie Projekte mit Haupt- und Unterordnern, um die benötigten Arbeitsergebnisse leichter zu finden und darauf zuzugreifen.

· Neue Tools für die Zusammenarbeit: Teilen Sie Projekte, sammeln Sie Feedback von Beteiligten und verwalten Sie Kommentare an einem Ort, um den Entwurfsprozess und Peer-Reviews zu unterstützen.

· Frühzugang mit Lab: Entdecken Sie Funktionen, die sich noch in der Entwicklung befinden, und geben Sie Feedback, um zukünftige Tools mitzugestalten, während sich InSTRATO weiterentwickelt.

AutoTURN Online wird in InSTRATO fortgeführt

Das Modul AutoTURN Online bietet weiterhin eine webbasierte Schleppkurvenanalyse unter Verwendung desselben bewährten AutoTURN-Simulationsalgorithmus und derselben Fahrzeugbibliotheken wie bisher. Für Anwender, die erweiterte Funktionen zur Schleppkurvenanalyse oder benutzerdefinierte Fahrzeuge benötigen, empfehlen wir die Desktop-Lösung AutoTURN Pro.

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Abbildung 2. AutoTURN Online-Modul in InSTRATO

Wenn Sie Fragen zu InSTRATO haben, besuchen Sie bitte instrato.com oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um zu erfahren, wie InSTRATO Ihre Anforderungen an die Verkehrsplanung und -gestaltung ohne CAD unterstützen kann.

Über Transoft Solutions

Transoft Solutions entwickelt innovative und hochspezialisierte Software für Fachleute aus Luftfahrt, ziviler Infrastruktur und Verkehrswesen. Seit 1991 konzentriert sich Transoft auf sicherheitsorientierte Lösungen, die den Verkehrsexperten ein effektives und zuverlässiges Arbeiten ermöglichen. Unser Portfolio an Planungs-, Simulations-, Modellierungs- und Entwurfslösungen wird in über 150 Ländern von mehr als 100.000 Kunden in Kommunal- und Bundesbehörden, Beratungsunternehmen, Flughafenbehörden und Häfen eingesetzt. Wir sind stolz darauf, von unserem Hauptsitz in Kanada sowie über unsere Niederlassungen in Schweden, Großbritannien, den Niederlanden, Slowenien, Australien, Belgien, Frankreich und Indien Kundensupport von höchster Qualität zu bieten. Weitere Informationen zu den Luftfahrt-, Infrastrukturplanung- sowie Verkehrssicherheitslösungen von Transoft finden Sie unter: transoftsolutions.com

Ansprechpartner für Medien:

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E-Mail: publicrelations@transoftsolutions.com

QUELLE: Transoft Solutions, Inc.

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