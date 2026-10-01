IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics diskutiert auf der World ADC in San Diego die nächste Entwicklungsstufe von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics diskutiert auf der World ADC in San Diego die nächste Entwicklungsstufe von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten

Montreal, QC, Kanada / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), (CSE: DTC, OTCQB: DTCFF, FWB: DTC), ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das onkologische Präzisionstherapeutika der nächsten Generation unter Einsatz seiner proprietären Accum®-Technologie entwickelt, freut sich, seine Teilnahme an der 17. World ADC San Diego bekanntzugeben, die vom 12. bis 15. Oktober 2026 in San Diego, Kalifornien, stattfindet.

World ADC San Diego ist ein weltweit führendes Forum, das sich auf Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) spezialisiert hat. Es bringt führende Vertreter aus Pharma- und Biotechnologieunternehmen, aufstrebende Innovatoren, die akademische Forschung sowie die klinische Gemeinschaft zusammen, um wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen, die Zusammenarbeit zu fördern und die Entwicklung von ADCs der nächsten Generation voranzutreiben.

Defence leitet die Diskussion über die nächste Entwicklungsstufe von ADCs:

Im Rahmen des Konferenzprogramms wird Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence, am Mittwoch, den 14. Oktober, um 12:30 Uhr eine Präsentation geben und an einer Fireside-Discussion zum Thema Beyond Antibody, Linker & Payload - Is Intracellular Delivery the Next Frontier for ADCs? (Jenseits von Antikörper, Linker und Wirkstoff - Ist die intrazelluläre Verabreichung die nächste Entwicklungsstufe für ADCs?) teilnehmen.

Im Rahmen der Diskussion wird untersucht, wie der intrazelluläre Transport und die intrazelluläre Verarbeitung die Aktivität von ADC beeinflussen können; ob eine Verbesserung der intrazellulären Verabreichung die Wirksamkeit bestehender ADC steigern oder neue Möglichkeiten für in der Entwicklung befindliche ADC eröffnen könnte; und wie neue Technologien dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Die Veranstaltung bietet Defence die Gelegenheit, die wissenschaftlichen Grundlagen seiner firmeneigenen intrazellulären Verabreichungsplattform Accum® im Kontext der allgemeinen Weiterentwicklung der ADC-Technologie vorzustellen und sich mit führenden Vertretern der Branche über mögliche Anwendungen und Kooperationen auszutauschen.

Der ADC-Bereich hat bemerkenswerte Fortschritte in den Bereichen Antikörper-Engineering, Linkerchemie und Wirkstoffentwicklung erzielt, doch die intrazelluläre Verabreichung stellt eine weitere wichtige Dimension der ADC-Leistung dar, sagte Dr. Amie Phinney, President und Chief Executive Officer von Defence Therapeutics. Die World ADC bietet ein ideales Forum, um unterschiedliche Perspektiven zur zukünftigen Entwicklung dieses Fachgebiets zusammenzubringen. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zu dieser Diskussion zu leisten und gleichzeitig zu untersuchen, wie Accum® bestehende und neu entstehende ADC-Technologien ergänzen kann.

Neben seiner Präsenz auf der Bühne wird Defence seine neuesten Forschungsergebnisse zu Accum®-ADCs während der wissenschaftlichen Postersession am Dienstagnachmittag vorstellen. Das Poster mit dem Titel Accum: A Plug-In Intracellular Trafficking Platform for Next-Generation ADCs wird von Dr. Guillaume Lefrançois, Senior Scientist bei Defence Therapeutics, vorgestellt und hebt die laufenden Arbeiten des Unternehmens zur Bewertung von Accum® als Plattform für den intrazellulären Transport von ADCs hervor.

Das Team von Defence wird während der gesamten Konferenz zur Verfügung stehen, um sich mit Forschern sowie Pharma- und Biotechnologieunternehmen auszutauschen, die mehr über die Accum®-Plattform und die Programme von Defence zur Optimierung von ADCs erfahren möchten. Wer während der World ADC San Diego Kontakt zu Defence aufnehmen möchte, wird gebeten, sich unter folgender Adresse an das Unternehmen zu wenden: info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika bei niedrigeren Dosierungen zu erhöhen und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Vorantreiben modernster Forschung und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Amie Phinney

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 306-8027

aphinney@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86060

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86060&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24463V1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.