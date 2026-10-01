IRW-News: Four Nines Gold Inc.: Four Nines Gold durchteuft im ersten Bohrloch bei Hayden Hill zwei Mineralisierungszonen, die das Geomodell bestätigen

IRW-PRESS: Four Nines Gold Inc.: Four Nines Gold durchteuft im ersten Bohrloch bei Hayden Hill zwei Mineralisierungszonen, die das Geomodell bestätigen

In Loch HH26-001 waren auf 104,6 Fuß 1,05 g/t Au bzw. auf 45,4 Fuß 2,12 g/t Au enthalten; sieben Bohrungen wurden absolviert, die Analyseergebnisse für die übrigen Bohrlöcher stehen noch aus

Vancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) (Four Nines oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse aus der Erstbohrung HH26-001 des Unternehmens im Rahmen seines ersten Explorationsprogramms im Goldprojekt Hayden Hill im Lassen County, Kalifornien, bekannt zu geben. HH26-001 ist außerdem die erste Bohrung bei Hayden Hill seit knapp 30 Jahren. Hier wurden erfolgreich zwei klar abgegrenzte Zonen mit einer in hydrothermaler Brekzie eingebetteten Goldmineralisierung durchörtert, wobei jede der beiden Zonen für sich ein attraktives Strukturziel darstellt. Diese Ergebnisse liefern erste überzeugende Hinweise, die das Geomodell für Hayden Hill bestätigen und eine Orientierungshilfe für die weitere Exploration bieten.

Insgesamt sieben Kernlöcher (3.769,6 Fuß) wurden bis dato fertiggestellt, Bohrung HH26-008 ist aktuell noch in Bearbeitung. Die Analyseergebnisse für die Bohrung HH26-001 liegen bereits vor, jene für die übrigen Löcher stehen noch aus.

HIGHLIGHTS

· In Bohrloch HH26-001 wurde in einer mehrphasigen hydrothermalen Brekzie 1,05 g/t Gold auf 104,6 Fuß (19,7-124,3 Fuß) durchteuft.

· Eine zweite Mineralisierungszone wies 2,12 g/t Gold auf 45,4 Fuß (296,2-341,6 Fuß) auf und befand sich in einer separaten Strukturzone aus Brekzie und Erzgängen.

· Die am stärksten mineralisierte Einzelprobe ergab 7,96 g/t Gold auf 5,7 Fuß (306,3-312 Fuß) und belegt damit das Vorhandensein einer höhergradigen Goldmineralisierung im Bereich der Grube Lookout.

· Beide Mineralisierungszonen korrelieren direkt mit den Strukturzielen im modernen 3D-Geomodell und bestätigen das Unternehmen schon in einer frühen Phase in seiner Explorationsstrategie.

Kommentar der Unternehmensführung

Charles Ross, President & CEO von Four Nines Gold, erklärt:

Die Ergebnisse aus Bohrloch 001 entsprechen genau unseren Erwartungen bei Hayden Hill und wir sind von den Funden wirklich begeistert. Die Abschnitte in Bohrloch 001 korrelieren direkt mit unserem 3D-Geomodell, in dem die obere Brekzienformation als nördliche Ausdehnung der Lower Telegraph Zone und die tieferliegende Brekzie als Teil der nördlich gelegenen hochgradigen Zone gedeutet wird. Für uns steht fest, dass frühere Betreiber ein weitaus größeres Potenzial unterhalb und rund um die historische Mine unerschlossen gelassen haben, und diese Ergebnisse bestärken uns in dieser Annahme. Die Bohrungen laufen. Wir sind der Ansicht, dass Hayden Hill gerade in eine potenziell transformative Phase eintritt.

Warum sind diese Ergebnisse für die Anleger von Bedeutung?

1. -Erste Bohrung bestätigt das Geomodell

In Bohrloch HH26-001 wurden zwei mineralisierte Brekzienzonen durchteuft, die mit den Strukturkorridoren im 3D-Modell des Unternehmens korrelieren. Diese frühzeitige Validierung steigert das Vertrauen in den Zielfindungsansatz für die nachfolgenden Bohrungen.

2. -Mehrere Mineralisierungszonen innerhalb eines einzigen Lochs

Dass hier zwei eigenständige Mineralisierungsabschnitte vorliegen - 1,05 g/t Au auf 104,6 Fuß und 2,12 g/t Au auf 45,4 Fuß - bestätigt das Vorkommen mehrerer Mineralisierungsstrukturen unterhalb und in unmittelbarer Nähe zum historischen Tagebaubetrieb.

3. -Potenzial für höhergradige Goldvorkommen nachgewiesen

Einzelne Proben mit bis zu 7,96 g/t Au unterstreichen das Potenzial für eine höhergradige Goldmineralisierung innerhalb der mächtigeren mineralisierten Abschnitte. Das Geologenteam wird diese Ergebnisse zusammen mit den Ergebnissen der Folgebohrungen auswerten, um die strukturellen Kontrollen der Mineralisierung weiter zu präzisieren.

4. -Noch nicht erkundetes Potenzial für eine hochgradige Entdeckung unterhalb eines ehemaligen Förderbetriebs in der Tiefe

Bei Hayden Hill wurden in der Vergangenheit 480.000 Unzen Gold gefördert, aber in der Tiefe fanden bis dato noch keine systematischen Bohrungen statt. Diese frühzeitigen Ergebnisse lassen auf ein erhebliches zusätzliches Potenzial in jenen Bereichen schließen, die von früheren Betreibern übersehen wurden.

5. -Programm gewinnt an Dynamik

Sieben Löcher wurden bisher abgeteuft; die Bohrungen sind noch im Laufen und die Analyseergebnisse noch ausständig. Mit jedem neuen Ergebnis wird das Geomodell weiter optimiert und dient als Orientierungshilfe für nachfolgende Bohrungen. Die Kernbohrungen in Loch HH26-008 (Abbildung 1) schreiten voran.

Abbildung 1: Karte mit den Bohrplätzen

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HH26-001

In der Kernbohrung HH26-001, in der die nördlich gelegene hochgradige Zielzone von der Station P1000N aus exploriert wird (Abbildung 1), wurde mit einer Endlänge von 622 Fuß abgeschlossen (Tabelle 1). In diesem nach Osten gebohrten Loch wurde eine obere Mineralisierungszone von 104,6 Fuß (19,7 - 124,3 Fuß Tiefe) mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,05 g/t Gold und 15 g/t Silber durchörtert (Tabelle 1 und Abbildung 2). Dieser mineralisierte Abschnitt befindet sich überwiegend innerhalb einer komplexen, mehrphasigen hydrothermalen Brekzienformation (Abbildung 3). Das Geologenteam von Hayden Hill wertet diese hydrothermale Brekzie als nördlichen Ausläufer der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Lower Telegraph Zone.

Abbildung 2: Querschnitt durch das Bohrloch HH26-001

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(Blickrichtung Norden)

Tabelle 1

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Anmerkung: Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung sind nicht bekannt.

Abbildung 3: Bohrkerne aus der oberen hydrothermalen Brekzie in Loch HH26-001

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Anmerkung: Der Kern hat einen HQ-Durchmesser, die Tiefe ist auf den Holzblöcken angegeben.

Der zweite mineralisierte Abschnitt (45,4 Fuß von 296,2 Fuß - 341,6 Fuß Tiefe [Abbildung 2] mit 2,12 g/t Gold und 12 g/t Silber) in Bohrloch HH26-001 (Tabelle 1) ist der oberen Tonsteinformation (Upper Mudstone Unit) zuzuordnen, die von Stockwork-Adern aus verkieselter Brekzie, Manganbrekzie mit Tonmatrix und klastengestützter hydrothermaler Brekzie durchzogen ist (Abbildung 4).

Man nimmt an, dass sich dieser Abschnitt generell innerhalb der nördlichen hochgradigen Zone der modellierten Mineralisierung befindet, da die Orientierung der potenziell mineralisierungskontrollierenden Struktur noch nicht bestimmt wurde, weil die Oberfläche mit Abraummaterial bedeckt ist.

Abbildung 4: Bohrloch HH26-001 - verkieselte und oxidierte obere Formation aus Tonstein (Mudstone), die von Brekzien und Erzgängen durchzogen ist

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Anmerkung: Der Kern hat einen HQ-Durchmesser, die Tiefe ist auf den Holzblöcken angegeben.

Die beiden (2) mineralisierten Abschnitte in Loch HH26-001 rechtfertigen eine Offset-Bohrung mit einem steileren Verlauf entlang desselben Azimuts.

Tabelle 2

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Bohrungen und QA/QC

· Die Kernbohrungen werden von LSG Drilling LLC unter Einsatz eines Kernbohrgeräts vom Typ Everdigm ECR-18 durchgeführt.

· Bohrlochvermessungen werden von LSG unter Verwendung eines nordsuchenden Kreiselkompass-Messgeräts des Typs Reflex Omnix42 durchgeführt.

· Die Bohrkerne werden vom geologischen Team in der Nähe des Projektstandorts in einer gesicherten Einrichtung protokolliert. Mitglieder des geologischen Teams transportieren diese protokollierten Bohrkerne dann unter Einhaltung der Nachverfolgbarkeitskette zum Labor.

· Der gesamte Kern wird an die ALS-Einrichtung in Reno, Nevada, übergeben, die die gespaltenen Kernproben schneidet, aufbereitet und analysiert. Die Kernproben werden gemäß ALS-Code PREP-31BY aufbereitet, wobei die Gold- und Silberwerte mittels ME-GRA21 (Feuerprobe mit gravimetrischer Bestimmung) ermittelt werden. Die restliche Kernhälfte wird in der ALS-Einrichtung gelagert.

· Standardproben, Leerproben sowie Labor-Duplikate der Brech- und Mahlstufe werden mit einer Häufigkeit von etwa 10 % in den Kernprobenstrom eingefügt. Die lückenlose Überwachung und Dokumentation der Probenkette (Chain of Custody) wird vom Bohrgerät bis zum Analyselabor aufrechterhalten.

· Das Feldprogramm bei Hayden Hill wird von Bryan Kellie, AIPG-CPG, geleitet.

Qualifizierte Person

David Flint, MSc, AIPG-CPG, Vice President of Exploration und eine qualifizierte Person im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemals produzierenden Bergbauprojekten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Hayden Hill in Nordkalifornien, wurden bereits 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber gefördert. Allerdings haben hier seit knapp drei Jahrzehnten keine Bohrungen mehr stattgefunden. Mit Hilfe eines modernen 3D-Geomodells hat Four Nines mehrere noch nicht erkundete Feeder-Zonen unterhalb und neben den historischen Abbaustätten ermittelt. Diese Zielzonen wurden von früheren Betreibern wegen der relativ flach angesetzten Bohrungen und veralteten geologischen Interpretationen übersehen.

Four Nines verfügt über die vollständige Finanzierung für sein erstes Bohrprogramm mit 10 genehmigten Bohrstandorten, und die Feldarbeiten sind seit Juni 2026 im Gange. Unter der Leitung eines Expertenteams mit nachweislichen Erfolgen bei der Entdeckung von Lagerstätten und umfangreichen Erfahrungen mit epithermalen Goldsystemen führt das Unternehmen ein gezieltes Bohrprogramm durch, das darauf ausgelegt ist, tiefer liegende Strukturkorridore zu untersuchen und das Projekt zu erweitern. Four Nines wird auch in Zukunft weitere Projektchancen in stabilen Jurisdiktionen sondieren und setzt sich für eine verantwortungsvolle Exploration, eine transparente Kommunikation und einen langfristigen Wertzuwachs, der den Aktionären zugutekommt, ein.

Four Nines hat sich das Recht auf die Übernahme sämtlicher Anteile (100 %) am Goldprojekt Hayden Hill von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. gesichert. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Gelände. Die Behörde von Lassen County hat bereits die Bohrgenehmigungen für das erste Explorationsprogramm erteilt.

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IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

President

1600 - 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.977.1999

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten könnten, eintreten würden oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zu geologischen, geochemischen oder geophysikalischen Untersuchungen sowie zu Bohrprogrammen, die Erwartung, dass die geplanten Ergebnisse zur positiven Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen führen werden, sowie die Annahme, dass solche Explorationsaktivitäten zur weiteren Abgrenzung und Identifizierung neuer mineralisierter Bereiche und weiterer Ziele mit hoher Priorität beitragen werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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