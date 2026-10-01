IRW-News: Hannan Metals Limited: Hannan erweitert die Goldbrekzie Previsto auf 410 Meter in alle Richtungen offen

IRW-PRESS: Hannan Metals Limited: Hannan erweitert die Goldbrekzie Previsto auf 410 Meter in alle Richtungen offen

Vancouver, Kanada / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (Frankfurt: C8MQ) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/hannan-metals-ltd/ - freut sich, die Ergebnisse von zwei weiteren Kanal- und Gesteinsprobenahmekampagnen in der Goldzone Previsto Central bekannt zu geben, die Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Prospektionsgebiets Previsto in Peru ist (Abbildung 1).

Im Rahmen der Kampagnen wurden 325 Kanalproben über eine Länge von 580,5 m entnommen und die kartierte mineralisierte Brekzie um 105 m auf eine Streichlänge von 410 m erweitert (Abbildung 3). Jede einzelne der 325 neuen Kanalproben wies eine Gold-, Silber- oder Kupfermineralisierung auf, womit nun insgesamt 648 von 648 Proben eine Mineralisierung über dem Hintergrundwert aufweisen. Eine neben dem Hauptkanal entnommene Plattenprobe ergab 32,8 g/t Au und 130 g/t Ag (Tafel 1) - den zweithöchsten Goldgehalt, der bisher bei Gesteinsprobenahmen in Previsto gemessen wurde. Die Probenahme beschränkt sich auf im Dschungel freiliegende Aufschlüsse; alle beprobten Bereiche stellen Mindestausdehnungen dar und sind in alle Richtungen offen.

Kernpunkte:

· 100-prozentige Trefferquote gehalten: Alle 325 neuen Kanalproben wiesen eine Gold-, Silber- oder Kupfermineralisierung auf, womit die Bilanz nun bei 648 von 648 mineralisierten Kanalproben aus vier aufeinanderfolgenden Kampagnen liegt.

· Hochgradige Flächenprobe: Eine Flächenprobe ergab 32,8 g/t Au und 130 g/t Ag - den zweithöchsten Goldgehalt bei Gesteinsprobenahmen in Previsto -, die neben dem Hauptkanal und einem bekannten hochgradigen Aufschluss entnommen wurde.

· Verlängerung des Brekzienverlaufs um 105 m auf 410 m: Der Kanal CH18662 verlängert die kartierte Brekzie um weitere 105 m in südöstlicher Richtung, von 305 m auf 410 m entlang des Streichs. Der Kanal CH17992 (77,3 m mit 0,1 g/t Au) füllt frühere Probenahmelücken quer durch die Brekzie und umfasst 1,5 m mit 2,3 g/t Au.

· Herausragende Kanalzusammensetzungen (breite Abschnitte ohne Cutoff; Abschnitte mit höherem Gehalt bei einem Cutoff von 0,5 g/t Au):

o CH18046: 19,8 m mit 0,6 g/t Au, 6 g/t Ag, einschließlich 2,0 m mit 3,1 g/t Au

o CH17992: 77,3 m mit 0,1 g/t Au, 2 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 2,3 g/t Au

o CH17986: 10,6 m mit 0,5 g/t Au, 5 g/t Ag, einschließlich 6,7 m mit 0,7 g/t Au

o CH18227: 54,3 m mit 0,2 g/t Au, 2 g/t Ag und 7,7 m mit 0,6 g/t Au

o CH18273: 11,6 m mit 0,4 g/t Au, 3 g/t Ag, einschließlich 4,0 m mit 0,6 g/t Au

o CH18284: 12,1 m mit 0,3 g/t Au, 1 g/t Ag, einschließlich 3,3 m mit 0,9 g/t Au

Michael Hudson, CEO, erklärt: Jede einzelne der 648 Kanalproben, die wir bei Previsto Central entnommen haben, wies eine Mineralisierung oberhalb des Hintergrundwerts auf. Diese Konsistenz über eine Brekzie hinweg, die nun auf 410 m verfolgt wurde und in alle Richtungen offen ist, zeigt uns, dass wir es mit einem System von beträchtlichem Ausmaß zu tun haben. Noch wichtiger ist jedoch, um welche Art von System es sich handelt. Previsto weist die Merkmale eines alkalischen porphyr-epithermalen Systems auf - jener Lagerstättenklasse, zu der auch Cripple Creek in Colorado gehört - und ist unseres Wissens nach das erste dieser Art, das in Peru identifiziert wurde.

Da die Bohrungen in Schweden im nächsten Monat wieder aufgenommen werden, besteht unsere Aufgabe in Peru nun darin, den Kern des Systems anzusteuern, während wir die Genehmigungsverfahren für unser erstes Bohrprogramm im Jahr 2027 vorantreiben.

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Tafel 1: Foto der Probenplatte 17796. Der durch Roscoelit-Adularia alterierte Feldspat-Porphyr ergab 32,8 g/t Au und 130 g/t Ag.

Detaillierte Ergebnisse von Previsto Central

Jede einzelne der 325 Kanalproben wies eine Gold-, Silber- oder Kupfermineralisierung auf. Zusammen mit den 323 mineralisierten Kanalproben, die im Rahmen der beiden vorangegangenen Kampagnen gemeldet wurden (Pressemitteilungen vom 3. Juni 2026 und 22. Juli 2026), wiesen alle 648 bei Previsto Central im Rahmen von vier aufeinanderfolgenden Kampagnen entnommenen Kanalproben eine Mineralisierung über dem Hintergrundniveau auf - eine Trefferquote von 100 %, die auch bei zunehmender Probenahmefläche aufrechterhalten wurde. Der Kanal CH17992 ergab 77,3 m mit 0,1 g/t Au, 2 g/t Ag (ungeschnitten) und füllt eine Lücke zwischen früheren Kanälen, wobei einzelne Proben innerhalb der Brekzie 2,3 g/t Au und 0,9 g/t Au ergaben. Der Kanal CH18662 erweitert die kartierte Brekzie um weitere 105 m in südöstlicher Richtung auf eine Streichlänge von 410 m (Abbildung 3). Der Kanal CH18046 ergab 19,8 m mit 0,6 g/t Au, 6 g/t Ag (ungeschnitten) und umreißt einen sich entwickelnden hochgradigen Goldtrend, der sich vom Hauptkanal über 370 m nach Süden erstreckt.

Die beiden Kampagnen konzentrierten sich auf ein 650 m x 240 m großes Polygon (Abbildung 2), dessen Mittelpunkt im Hauptkanal lag und das sich östlich und südlich davon erstreckte; dabei wurden insgesamt 580,5 m (325 Proben) an Kanalproben entnommen. Die Kanäle wurden quer (überwiegend NW-SO bis N-S) über die Porphyrkörper und Brekzienzonen verlegt, um Alterationsgrenzen abzugrenzen, strukturelle Kontrollen zu bestimmen und die seitliche Ausdehnung der Mineralisierung zu bewerten (Abbildung 3). Die wichtigsten Kanal-Kompositproben sind im Folgenden zusammengefasst (grobe Abschnitte ohne Cutoff-Grenze; Abschnitte mit höherem Gehalt bei einem Cutoff-Grenzwert von 0,5 g/t Au, maximale interne Verdünnung 0 m):

o CH18046: 19,8 m mit 0,6 g/t Au, 6 g/t Ag, einschließlich 2,0 m mit 3,1 g/t Au

o CH17992: 77,3 m mit 0,1 g/t Au, 2 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 2,3 g/t Au

o CH17986: 10,6 m mit 0,5 g/t Au, 5 g/t Ag, einschließlich 6,7 m mit 0,7 g/t Au

o CH18227: 54,3 m mit 0,2 g/t Au, 2 g/t Ag und 7,7 m mit 0,6 g/t Au

o CH18273: 11,6 m mit 0,4 g/t Au, 3 g/t Ag, einschließlich 4,0 m mit 0,6 g/t Au

o CH18284: 12,1 m mit 0,3 g/t Au, 1 g/t Ag, einschließlich 3,3 m mit 0,9 g/t Au

o CH18252: 16,7 m mit 0,2 g/t Au, 3 g/t Ag, einschließlich 3,1 m mit 0,7 g/t Au

o CH18060: 10,4 m mit 0,3 g/t Au, 3 g/t Ag, einschließlich 2,5 m mit 0,6 g/t Au

Zusätzlich zu den Kanalproben wurden 34 Gesteinsbruch- und Flächenproben in einem 600 m x 200 m großen Polygon bei Previsto Central entnommen. Die Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 zusammengefasst (n = 34):

Element Max Min Durchschnitt

Au (g/t) 32,8 <0,005 1,2

Ag (g/t) 130 <0,01 10

Cu (ppm) 4.660 1,4 541

Tabelle 1: Zusammenfassung der Ergebnisse der Gesteinsproben- und Panel-Probenahme.

Mineralisierte Brekzien und struktureller Kontext

Bei den Kartierungen im Rahmen der beiden Kampagnen wurden zwei Arten mineralisierter Brekzien innerhalb des Feldspat-Porphyr-Wirtsgesteins identifiziert: eine entlang des 77,3 m langen Hauptkanals (CH17992) zutage tretende Rissbrekzie sowie diskrete Brekzienkörper mit einer Breite von bis zu 6,7 m in den Kanälen CH17986, CH18486 und CH18273. Die Brekzien weisen eine Alteration aus Adular und Roscoelit (einem vanadiumhaltigen Glimmer) mit verstreutem Pyrit und lokalen Telluriden auf; eine Feinadernprobe ergab 0,16 % V, ein diagnostisches Merkmal alkalischer epithermaler Systeme.

Es wird davon ausgegangen, dass Gold und Kupfer hauptsächlich in einem frühen, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden System aus K-Feldspat-Quarz-Sulfid-Adern enthalten sind. Die Oberflächenaufschlüsse sind stark verwittert und von Kupfer, Zink und Blei ausgelaugt, doch reliktartige Adern und Boxwork-Texturen deuten darauf hin, dass sich das primäre sulfidhaltige System unterhalb der Verwitterungszone fortsetzt - ein Ziel, das nur durch Bohrungen überprüft werden kann. Die mineralisierte Brekzie erstreckt sich nun über eine Streichlänge von 410 m und bleibt in alle Richtungen offen.

Alkalisches porphyr-epithermales Umfeld: Eine seltene und bedeutende Lagerstättenklasse

Untersuchungen der geologischen Berater des Unternehmens deuten darauf hin, dass das Previsto-System die charakteristischen Merkmale eines alkalischen porphyr-epithermalen Gebiets aufweist - einer Lagerstättenklasse, zu der eine Reihe bedeutender Goldgebiete gehören. Zu den bei Previsto identifizierten Merkmalen zählen:

Roscoelit-zementierte hydrothermale Brekzien in Verbindung mit Au-Ag-Te-V-Cu-Mo-Pb-Ba-As, mit Gehalten von bis zu 33,1 g/t Au und 120 g/t Ag im Zielgebiet Previsto Central.

Fluorit, das als Zement in Roscoelit-zementierten Brekzien vorkommt - ein diagnostisches Merkmal alkalischer Systeme.

Massive Adularia-Alteration in Verbindung mit einer Au-Ag-Te-Mineralisierung.

Pseudoleucit-haltige Syenit-Porphyre, eine weltweit seltene, siliziumdioxid-untersättigte Intrusionsserie, die genetisch mit alkalischer Goldmineralisierung verbunden ist.

Diese Merkmale sind auch in Cripple Creek in Colorado zu finden, einem Bergbaugebiet, in dem mehr als 20 Millionen Unzen Gold aus einer ähnlichen alkalischen magmatischen Umgebung mit Roscoelit-, Adularia- und Tellurid-Assoziationen gefördert wurden. Emperor und Tuvatu auf Fidschi sind weitere alkalische Analogien. Nach Kenntnis des Unternehmens ist Previsto das erste System dieser Art, das in Peru erkannt wurde, was das Potenzial des Projekts auf Bezirksebene erheblich steigert. Die Mineralisierung bei Cripple Creek, Emperor und Tuvatu ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf eine Mineralisierung bei Previsto.

Nächste Schritte

Hannan treibt bei Previsto zwei Arbeitsschwerpunkte voran:

Strukturelle Kartierung: Detaillierte Kartierung und Rinnenprobenahme der Aufschlüsse in Previsto Central, um hochgradige Goldvorkommen genauer abzugrenzen und die strukturellen Steuerungsfaktoren der Mineralisierung zu verstehen, wobei der Schwerpunkt auf der Ausrichtung in Richtung des Kerns eines potenziell sehr vielversprechenden Brekzienrohrs liegt.

Bohrgenehmigungen: Die DIA-Prüfung läuft parallel bei DGAAM, ANA und SERFOR, wobei die endgültigen Genehmigungen im ersten Quartal 2027 erwartet werden, noch vor dem allerersten Bohrprogramm bei Previsto.

Einreichung der DIA und neues Dekret zur Beschleunigung der Explorationsbohrungen

Am 14. Juli 2026 gab das Unternehmen den Abschluss und die Einreichung seiner Declaración de Impacto Ambiental (DIA) bzw. Umweltverträglichkeitserklärung für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Projekt Amanecer bekannt. Die DIA ist die wichtigste Umweltgenehmigung, die für die Durchführung von Bohrungen in Peru erforderlich ist, und sieht 18 Bohrplattformen sowie 7.650 m Diamantbohrungen in den Prospektionsgebieten Previsto Central und Inca Garcilazo vor - die ersten Bohrungen überhaupt bei Previsto. Die DIA wurde bei der Generaldirektion für Umweltangelegenheiten im Bergbau (DGAAM) des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau eingereicht. Die DGAAM hat bestätigt, dass der Antrag auf Bewertung und Stellungnahme auch an SERFOR, den peruanischen Nationaldienst für Forstwirtschaft und Wildtiere, weitergeleitet wurde und der Bewertungsprozess nun parallel bei der DGAAM, der Nationalen Wasserbehörde (ANA) und SERFOR läuft. Die endgültige DIA und weitere Genehmigungen werden für das erste Quartal 2027 erwartet; danach können die Bohrungen beginnen.

Hannan begrüßt zudem die Veröffentlichung des Obersten Dekrets Nr. 014-2026-EM im Juli 2026 im peruanischen Amtsblatt El Peruano, das die Umweltschutzverordnung für Bergbauexplorationsaktivitäten ändert und voraussichtlich die Genehmigungsverfahren für das Projekt beschleunigen wird. Im Rahmen der Reform kann die bewertende Behörde, das MINEM, Unternehmen nun ihre Anmerkungen mitteilen, ohne die Berichte aller externen Stellen abzuwarten; die DIA-Schwelle wurde auf 60 Bohrplattformen angehoben, um mehr mittelgroßen Projekten den Zugang zum vereinfachten Verfahren der Kategorie I zu ermöglichen; doppelte Anmerkungen sind untersagt; es wurden offizielle Stellen für technische Unterstützung eingerichtet; und es gelten nun strenge, vorhersehbare Fristen sowohl für Behörden als auch für Unternehmen, wobei bei behördlicher Untätigkeit Strafen verhängt werden. Diese Änderungen sollen zu mehr Effizienz und Vorhersehbarkeit bei der Bewertung der DIA für Amanecer führen.

Über das Prospektionsgebiet Previsto (DIA AMANECER)

Das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Prospektionsgebiet Previsto (DIA AMANECER) befindet sich im zentralöstlichen Peru (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topografie an der Ostflanke der Zentral-Kordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel aus. Das Prospektionsgebiet wurde 2021 im Rahmen eines von Hannan initiierten umfangreichen Greenfield-Prospektionsprogramms entdeckt, das auf Back-Arc-Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme abzielte.

Previsto hat sich rasch von einem Greenfield-Prospekt zu einem aufstrebenden alkalischen Porphyr-Epithermal-Gebiet entwickelt. Bei Previsto und Belen befindet sich ein bedeutender Porphyr-Cluster auf einer Fläche von 25 km mal 10 km, wobei mittlerweile acht Porphyr- und/oder Epithermal-Ziele identifiziert wurden.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden über Drittanbieter mittels nachverfolgbarer Sendungen sowie durch Mitarbeiter des Unternehmens zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenaufbereitung umfasste das Zerkleinern von 70 % auf weniger als 2 mm, das Abtrennen von 250 g mittels Riffle-Split sowie das Pulverisieren, sodass mehr als 85 % eine Korngröße von 75 Mikrometer unterschritten. Die Proben wurden nach der Methode ME-MS61 analysiert, einem Vier-Säuren-Aufschluss, der an 0,25 g der Probe durchgeführt wurde, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgte mittels ICP-MS. Gold wurde von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer Probencharge von 30 g für den Feuerprobe-Aufschluss analysiert. Das QAQC-Protokoll für Gesteinsproben sieht vor, dass pro 25 Proben ein CRM enthalten sein muss.

Rinnenproben gelten als repräsentativ für die in situ vorliegende Mineralisierung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Mächtigkeiten der Mineralisierung nicht bekannt. Stichproben oder Flächenproben sind naturgemäß selektiv und spiegeln wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück wider.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF) (Frankfurt: C8MQ)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung seines Gold-Kupfer-Prospekts Previsto (Projekt Amanecer) in Peru liegt und das über eine Option zum Erwerb von 100 % an drei hochgradigen Goldprojekten in Schweden verfügt. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Vorsitzender und CEO von Hannan und eine qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Projekt finden Sie auf der Website von Hannan Metals unter www.hannanmetals.com und auf dem YouTube-Kanal von Hannan unterwww.youtube.com/@HannanMetals

Im Namen des Vorstands,

Michael Hudson

Michael Hudson, Vorstandsvorsitzender und CEO

Weitere Informationen

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1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

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Abbildung 1: Überblick über das 347 km² großeProjektgebiet Valiente in Peru.

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Abbildung 2: Karte, die die 5 km x 5 km große Goldanomalie bei Previsto und die Lage mehrerer sich innerhalb des Previsto-Gebiets entwickelnder Systeme zeigt, die dieses Gebiet als neues Mineralvorkommen hervorheben. Die Lage der aktuellen Ergebnisse ist ebenfalls dargestellt.

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Abbildung 3: Das Gebiet Previsto Central mit Goldfunden in Gesteinsbrüchen und Schürfgräben, einschließlich der hier berichteten Schürfgräben. Die Streichlänge der mineralisierten Brekzie von 410 m ist in NW-SE-Richtung dargestellt (tatsächliche Mächtigkeit unbekannt). Die Beschriftungen entlang der hier berichteten Schürfgräben zeigen Gold- und Silberergebnisse.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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