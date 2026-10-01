IRW-News: High Tide Inc.: High Tide eröffnet erste Canna-Cabana-Filiale in Peterborough, Ontario

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide eröffnet erste Canna-Cabana-Filiale in Peterborough, Ontario

CALGARY, AB / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass es vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung seine erste Canna-Cabana-Filiale in der Stadt Peterborough eröffnen wird. Nach der Eröffnung wird High Tide 233 Canna-Cabana-Filialen in Kanada besitzen, darunter 107 in Ontario.

Canna Cabanas stark wachsende Beliebtheit bei den Konsumenten und die guten Geschäftsergebnisse in Ontario bieten uns eine deutliche Chance auf Wachstum in Gemeinden, die wir bislang nicht bedient haben. Peterborough ist ein weiterer Schritt bei dieser Strategie. Eine aktuelle Studie eines Drittanbieters stufte Canna Cabana bei der Markenbekanntheit landesweit auf Platz eins und als den Einzelhändler ein, bei dem befragten Verbraucher am häufigsten einkaufen. Unsere etablierten Filialen in Ontario erzielten im Juni 2026 außerdem einen durchschnittlichen Umsatz, der 2,4-mal so hoch war wie der Durchschnitt vergleichbarer Anbieter in der Provinz. Die Kombination aus Konsumentenpräferenz und starker Filialleistung stärkt meine Zuversicht, während wir uns darauf vorbereiten, unseren Cannabiskonsumenten in Peterborough unser außergewöhnliches Angebot vorzustellen, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Für unsere Aktionäre ist es die Priorität, diese Wettbewerbsstärken in hochwertiges organisches Wachstum umzuwandeln, das aus den Barmitteln finanziert wird, die unser Geschäft generiert. Peterborough baut auf unserer kürzlichen Eröffnung in Lindsay auf und stärkt unsere Präsenz in der Region Kawarthas. Bei Fusionen und Übernahmen werden wir weiterhin selektiv vorgehen und nur solche Gelegenheiten nachverfolgen, die strategisch geeignet sind und deren finanzielle Rendite dies rechtfertigen. Wir haben noch viele aufregende Standorte in der Planungspipeline und freuen uns darauf, neue ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder zu begrüßen und die Reichweite von Canna Cabana zu erhöhen, während wir die Kapitaldisziplin beibehalten, die uns so weit gebracht hat, fügte Herr Grover hinzu.

Die neue Canna-Cabana-Filiale mit Sitz in der Lansdowne Street East 400 in Peterborough, Ontario, soll am 15. Oktober 2026 mit dem Verkauf der Cannabisprodukte für den Freizeitkonsum sowie Konsumzubehör an Erwachsene starten.

Die Filiale liegt an der Lansdowne Street East, einer der wichtigsten Einkaufsstraßen von Peterborough, in einem Einkaufszentrum, in dem sich ein großer Lebensmittelmarkt und ein regionales Spirituosengeschäft befinden und das von landesweit bekannten Bekleidungs- und Discountergeschäften und einem Schnellrestaurant umgeben ist. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass die Präsenz der Lebensmittel- und Spirituosengeschäfte im Einkaufszentrum für einen regelmäßigen Kundenandrang sorgen könnte, der das Einzelhandelsmodell von Canna Cabana ergänzt. Diese neue Filiale baut auf der kürzlichen Eröffnung in Lindsay auf und stärkt die Präsenz des Unternehmens in der Region Kawarthas.

Gewährung von RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass sein Board of Directors die Gewährung von insgesamt 352.674 Restricted Share Units des Unternehmens (RSUs) an bestimmte Direktoren des Unternehmens genehmigt hat.

Die RSUs wurden im Rahmen des Omnibus-Aktienanreizplans des Unternehmens, der seit dem 2. Juni 2022 in Kraft ist, gewährt und werden 12 Monate nach Gewährungsdatum unverfallbar. Jede RSU berechtigt den Inhaber nach Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens, vorbehaltlich der Bestimmungen des Plans und der geltenden Gewährungsvereinbarung. Die bei der Abwicklung der RSUs auszugebenden Stammaktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag sowie etwaigen weiteren Restriktionen, die sich aus ausländischen Wertpapiergesetzen ergeben könnten.

Da Direktoren des Unternehmens insgesamt 352.674 RSUs erhalten haben, stellt die Gewährung der RSUs eine Transaktion mit nahestehenden Personen gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Die Beteiligung der verbundenen Parteien des Unternehmens ist von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen durch Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 im Einklang mit den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 ausgenommen, da der faire Marktwert der an verbundene Parteien gewährten RSUs nicht 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna CabanaTM ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 233 inländischen Geschäftsstandorten und einem internationalen Geschäftsstandort. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten. Mit Ausnahme von British Columbia, wo die Anzahl der Filialen auf 8 beschränkt ist, beansprucht das Unternehmen einen Marktanteil von 14 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen wurde 2025 das erste nordamerikanische Cannabisunternehmen, das eine Präsenz im stationären Einzelhandel in Deutschland eröffnet hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene Produkte angeboten werden.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 10,5 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international eines der am besten aufgestellten Unternehmen und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 22 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2026 zum sechsten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Für Informationen zur Investment-Performance besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die geplante Eröffnung des neuen Canna Cabana-Standorts des Unternehmens in Peterborough, Ontario, einschließlich des voraussichtlichen Zeitpunkts dieser Eröffnung; der Erhalt und die Aufrechterhaltung der erforderlichen behördlichen Zulassungen; die Produkte, die voraussichtlich am neuen Standort verkauft werden; die erwartete Anzahl der Filialen des Unternehmens in Kanada und Ontario nach der Eröffnung; die erwartete Reaktion der Verbraucher auf den neuen Standort; die erwarteten Vorteile des Standorts und seines umliegenden Einzugsgebiets, einschließlich des erwarteten Kundenverkehrs; die Fähigkeit des Unternehmens, organisches Wachstum aus intern generiertem Cashflow zu finanzieren; die Anzahl und Entwicklung weiterer Standorte in der Pipeline des Unternehmens; sowie die fortgesetzte Expansion, die geografische Reichweite und das Wachstum des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Einschätzungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den wesentlichen Annahmen zählen Annahmen hinsichtlich: des rechtzeitigen Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Zulassungen; der termingerechten Fertigstellung der Bauarbeiten, der Einrichtung, der Abnahmen und anderer Voraussetzungen für die Eröffnung; der Verfügbarkeit von Personal, Lagerbeständen und anderen Ressourcen, die für die Eröffnung und den operativen Betrieb des Standorts erforderlich sind; der Richtigkeit der Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich des relevanten Einzugsgebiets und der Verbrauchernachfrage; der Auslastung des Einkaufszentrums; der Leistung des bestehenden Einzelhandelsmodells des Unternehmens auf dem neuen lokalen Markt; der Verfügbarkeit intern generierter Cashflows zur Finanzierung der Expansionspläne des Unternehmens; sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Änderungen der geltenden Gesetze, behördlichen Auflagen, Wettbewerbsbedingungen oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erlangung oder Aufrechterhaltung erforderlicher behördlicher Zulassungen oder Genehmigungen; die Möglichkeit, dass der Standort möglicherweise nicht eröffnet wird; Verzögerungen bei Bauarbeiten, Genehmigungsverfahren, Inspektionen, der Übergabe durch den Vermieter oder in der Lieferkette; Änderungen des voraussichtlichen Eröffnungstermins; die Möglichkeit, dass der neue Standort nicht die erwarteten Kundenfrequenzen, Umsätze oder Betriebsergebnisse erzielt; Veränderungen der Verbrauchernachfrage; verstärkter Wettbewerb; Veränderungen im Mietermix oder in der Auslastung des Einkaufszentrums; die Verfügbarkeit und die Kosten von Kapital; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichenden intern generierten Cashflow zu erwirtschaften und bereitzustellen, um die Expansion zu den erwarteten Zeitpunkten und in den erwarteten Beträgen zu finanzieren; Änderungen der Gesetze, Vorschriften oder Lizenzanforderungen im Bereich Cannabis; sowie die sonstigen Risiken, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste der Risikofaktoren in Anhang A des aktuellen Jahresinformationsformulars des Unternehmens sowie in den sonstigen Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen und Annahmen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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High Tide Inc.

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Vahan Ajamian

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