IRW-News: NexMetals Mining Corp.: NexMetals meldet einen Anstieg der Mineralressource Selebi Main um 72 % auf 32,47 Mio. Tonnen mit 1,53 % Cu und 0,98 % Ni (abgeleitete Kategorie); die Mineralressourcenschätzung für Selebi North steht noch aus

IRW-PRESS: NexMetals Mining Corp.: NexMetals meldet einen Anstieg der Mineralressource Selebi Main um 72 % auf 32,47 Mio. Tonnen mit 1,53 % Cu und 0,98 % Ni (abgeleitete Kategorie); die Mineralressourcenschätzung für Selebi North steht noch aus

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi Main ergibt 495.400 Tonnen enthaltenes Kupfer und 316.800 Tonnen enthaltenes Nickel, was 1,77 Milliarden Pfund Kupferäquivalent in der Kategorie abgeleitet entspricht

Die Schätzung für Selebi North ist noch in Arbeit und nicht in den heutigen Ergebnissen enthalten

Vancouver, British Columbia, 1. Oktober 2026 / IRW-Press / NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM) (Nasdaq: NEXM) (das Unternehmen oder NexMetals) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/nexmetals-mining-corp/ - freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi Main (die Selebi-Main-MRE 2026) bekannt zu geben, eine der Lagerstätten in seiner ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Kobalt-Mine Selebi in Botswana. Die Schätzung wurde von The MSA Group (MSA) aus Johannesburg, Südafrika, durchgeführt. Die Mineralressourcenschätzung 2026 für Selebi Main erhöht die Gesamtmenge der Mineralressource um etwa 72 % im Vergleich zum Selebi-Main-Anteil der Mineralressourcenschätzung 2024 des Unternehmens (die MRE 2024). Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi North schreitet voran; die Ergebnisse werden voraussichtlich in Kürze nach Abschluss der laufenden Arbeiten separat bekannt gegeben. In den heute bekannt gegebenen Zahlen sind keine Mineralressourcen von Selebi North enthalten.

Highlights:

· 72 % Wachstum der Mineralressourcenschätzung 2026 für Selebi Main. Die Mineralressourcenschätzung für Selebi Main für 2026 stieg auf 32,47 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,53 % Kupfer und 0,97 % Nickel, verglichen mit 18,89 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,69 % Kupfer und 0,88 % Nickel in der MRE 2024, wobei erhebliche Zuwächse beim Kupfer- und Nickelgehalt zu verzeichnen waren, darunter:

o einen Anstieg des enthaltenen Kupfers um 55 % auf 495.400 Tonnen, ausgehend von 319.200 Tonnen im Jahr 2024.

o Anstieg des Nickelgehalts um 91 % auf 316.800 Tonnen, ausgehend von 165.500 Tonnen im Jahr 2024.

o Kobalt ist nun in der Selebi-Main-MRE für 2026 enthalten, wodurch die Mineralressourcenschätzung um ein drittes Metall erweitert wurde.

· Wachstum der Ressourcentonnage: 91 % des Anstiegs sind auf neue Bohrungen in der Flexure-Zone zurückzuführen.

· Aktualisierte technische Annahmen. Die Mineralressourcenschätzung Selebi Main MRE 2026 spiegelt aktualisierte Metallpreisannahmen von 5,10 US-Dollar/lb für Kupfer und 9,10 US-Dollar/lb für Nickel wider und berücksichtigt zuvor gemeldete metallurgische Ergebnisse, die die Fähigkeit belegen, separate, reine Kupfer- und Nickelkonzentrate zu produzieren, die den Spezifikationen kommerzieller Schmelzwerke entsprechen.

· Weiteres Wachstumspotenzial. Kürzlich nach dem Stichtag für die Mineralressource abgeschlossene Step-out-Bohrungen durchteuften eine mächtige, hochgradige Massivsulfid-Mineralisierung. Diese Ergebnisse sind nicht in der Mineralressourcenschätzung Selebi Main für 2026 enthalten.

Nächste Schritte:

· Die Mineralressourcenschätzung für Selebi North steht kurz vor dem Abschluss. Die Mineralressourcenschätzung für Selebi North wird derzeit fertiggestellt und wird nach Fertigstellung veröffentlicht. Zusammen mit der heute bekannt gegebenen Mineralressourcenschätzung für Selebi Main für 2026 wird sie einen umfassenderen Überblick über die Mineralressource und die Gesamtgröße der Selebi-Minen bieten.

Sean Whiteford, CEO des Unternehmens, kommentierte: Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi Main ist ein wichtiger Meilenstein für NexMetals. Das Ressourcenwachstum, das in erster Linie durch neue Bohrungen in der Flexure-Zone vorangetrieben wurde, hat unsere Erwartungen übertroffen und bietet eine solidere Grundlage für die nächste Phase der technischen Arbeiten. Angesichts des Ausmaßes des Zuwachses veröffentlichen wir die Mineralressourcenschätzung für Selebi Main, während MSA seine Arbeiten an Selebi North abschließt, die in den heutigen Zahlen nicht enthalten sind. Ähnlich wie bei Selebi Main waren unsere Bohrungen bei Selebi North äußerst erfolgreich und lieferten bedeutende Abschnitte entlang des Sturzes und über den Mineralressourcenbereich von Selebi North aus dem Jahr 2024 hinaus. Diese Ergebnisse stützen unsere Erwartung eines Wachstums der Ressource bei Selebi North, und wir sind optimistisch, dass die bevorstehende Schätzung die Größe und den Umfang der Selebi-Minen weiter verdeutlichen wird.

Auch über die Grenzen dieser Schätzung hinaus bleibt Selebi Main weiterhin offen. Bei den nach dem Stichtag für die Ressourcenermittlung abgeschlossenen Step-out-Bohrungen wurde eine mächtige, hochgradige Massivsulfid-Mineralisierung durchteuft. Unser datengestützter Ansatz, bei dem wir BHEM als Leitfaden für unsere Bohrungen nutzen, war äußerst erfolgreich und untermauert das weitere Wachstumspotenzial sowohl in Abwärtsrichtung als auch in Tauchrichtung. Wir verfügen weiterhin über eine starke Liquiditätslage mit einem Kassenbestand von rund 10,5 Millionen Dollar zum 30. September, was uns in die Lage versetzt, die nächste Arbeitsphase voranzutreiben. Sobald die Mineralressourcenschätzung für Selebi North abgeschlossen ist, werden wir Informationen zu den nächsten Schritten bereitstellen.

Mineralressourcenschätzung für Selebi Main 2026, Stand: 28. September 2026

Menge Gehalt Enthaltenes Metall

Klassifi-zierung Lagerstätte (Mt) Cu (%) Ni (%) Co (%) Cu (kt) Ni (kt) Co (kt) Gesamt (Mlbs CuEq)

Abgeleitet Selebi-Hauptzone 23,52 1,61 1,05 0,05 377,9 247,5 12,8 1.365

Obere Zone

Selebi Hauptgebiet 8,95 1,31 0,77 0,04 117,4 69,4 3,4 407

Unterer Bereich

Gesamt 32,47 1,53 0,98 0,05 495,4 316,8 16,2 1.772

Anmerkungen:

1. Alle tabellarischen Angaben wurden gerundet, wodurch geringfügige Rechenfehler auftreten können.

2. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Mineralressource ganz oder teilweise in eine Mineralreserve umgewandelt wird. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch geologische, ökologische, genehmigungsrechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden.

3. kt = Tausend Tonnen, Mt = Millionen Tonnen, Mlbs = Millionen Pfund

4. Die MRE 2026 wurde in Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards (2014) und den CIM-Leitlinien für bewährte Praktiken (2019) erstellt, wobei der Stichtag für die Datenerfassung der 21. September 2026 und das Datum des Inkrafttretens der 28. September 2026 war.

5. Die Mineralressourcen werden bei einem Cutoff-Wert von 75 US-Dollar/t NSR (Net Smelter Return) ausgewiesen, definiert als der erhaltene Wert des endgültig gewonnenen Metalls abzüglich der externen Kosten, sowie bei einer Mindestmächtigkeit von 1,5 Metern.

6. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung von Langzeitpreisen von 9,10 US-Dollar/lb Ni, 5,10 US-Dollar/lb Cu und 20,00 US-Dollar/lb Co geschätzt. Die gleichen Metallpreise wurden bei den NSR-Berechnungen verwendet.

7. Die Mineralressourcen werden unter Verwendung von Nickel-, Kupfer- und Kobalt-Ausbeuten von 55,6 %, 96,1 % bzw. 60,2 % geschätzt, die aus metallurgischen Studien abgeleitet wurden, bei denen ein Szenario mit zwei Konzentraten berücksichtigt wurde.

8. Die Auszahlungsbeträge sowie die Kosten für die Aufbereitung und Veredelung außerhalb des Standorts wurden aus einer unabhängigen, von NexMetals in Auftrag gegebenen Vermarktungsstudie abgeleitet.

9. Die Schüttdichte wurde im Blockmodell auf der Grundlage eines umfangreichen Datensatzes von Messungen an Bohrkernproben geschätzt. Die durchschnittliche Dichte beträgt 3,51 t/m³für die obere Ader und 3,38 t/m³für die untere Ader.

10. Die Mineralressourcen werden anhand von NSR-Werten angegeben, die Abbaukosten von 47,60 US-Dollar/Tonne, Konzentrataufbereitungskosten von 20,00 US-Dollar/Tonne und allgemeine Verwaltungskosten von 5,50 US-Dollar/Tonne voraussetzen.

11. Durch den Bergbau erschöpfte oder sterilisierte Bereiche wurden ebenso wie ein interpretierter Gang aus der Mineralressource entfernt.

12. Es gibt keine Mineralreserven.

13. Das Kupferäquivalent wird anhand der Formel CuEq = (Cu % * 96,4 + Ni % * 87,0 + Co % * 132,7) / 96,4 berechnet.

Die Tabelle bezieht sich ausschließlich auf Selebi Main. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Selebi North steht noch aus und ist nicht enthalten. Aufgrund von Rundungen können sich die Summen nicht immer genau addieren.

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Abbildung 1: Längsschnitt der Selebi-Minen mit Hervorhebung der Mineralressourcenschätzung (MRE) für Selebi Main für das Jahr 2026.

Daten zur Mineralressource und Qualitätskontrolle

Die historischen Probenahmedaten, die vom früheren Eigentümer und Betreiber, BCL Limited (BCL), erhoben wurden, umfassten Ni- und Cu-Analysen sowie selektive Co-Analysen. Die historischen Daten wurden von NEXM durch Bohrungen neuer Bohrlöcher zwischen historischen Bohrlöchern verifiziert, die die Mineralisierung an der erwarteten Position durchschnitten, sowie durch einen Doppelabschnitt aus einem Keil eines BCL-Oberflächenbohrlochs. Die Daten stimmten angesichts der Variabilität der Mineralisierung innerhalb angemessener Grenzen überein.

Die im MRE verwendete geologische Datenbank umfasst 69 historische (BCL) Oberflächenbohrlöcher und 38 NEXM-Bohrlöcher, einschließlich der Verlängerung von 6 BCL-Bohrlöchern, sowie 171 Untertagebohrlöcher, die von BCL während des Bergbaubetriebs gebohrt wurden und von MSA aus einem größeren Datensatz von Untertagebohrungen ausgewählt wurden, um die Mineralisierung in und in der Nähe der abgebauten Bereiche repräsentativ darzustellen.

Die BCL-Analysen wurden im BCL-Labor in Phikwe durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Probenvorbereitung und -analyse war das BCL-eigene Labor nicht unabhängig vom Betreiber und nur für die Analyse von hochgradigem Roherz akkreditiert, nicht jedoch für Analysen im Explorationsbereich. Ni und Cu wurden mittels Flammenatomabsorptionsspektrometrie analysiert. Messungen der relativen Dichte erfolgten mittels Wasserimmersionsverfahren.

Der NexMetals-Bohrkern wurde protokolliert, fotografiert und für die Probenahme in Nennlängen von einem Meter markiert. Die Kernproben wurden mit einer rotierenden Diamantsäge in Längsrichtung halbiert. Die Kernproben erhielten eine eindeutige Probenreferenznummer, wurden verpackt und zur Analyse an ALS Laboratories Ltd. in Johannesburg, Südafrika, versandt (SANAS-akkreditiertes Prüflabor, Nr. T0387). Die Proben wurden mittels Peroxidschmelzverfahren und abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-AES) auf Ni, Cu und Co untersucht (ME- ICP81). Die Analysen auf Pt, Pd und Au erfolgten mittels Feuerprobe (30 g Nennprobengewicht) mit ICP-AES-Abschluss (PGMICP23), ebenfalls durch ALS. Ag wurde mittels 4-Säuren-Aufschluss und ICP-AES-Abschluss (ME-ICP61) analysiert. Außerdem wurden von ALS Dichtemessungen an den Aufschlüssen ausgewählter Proben durchgeführt.

Die Bohrungen von NexMetals wurden einem umfassenden Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm von NexMetals unterzogen, das unabhängig von den laborinternen QAQC-Maßnahmen war und zertifizierte Referenzmaterialien (5 %), Blindproben (5 %), grobe Doppelproben (5 %) sowie Aufschluss-Doppelproben (5 %) umfasste. Die qualifizierte Person, Herr J.C. Witley (BSc Hons, MSc (Eng.)), ist davon überzeugt, dass die Untersuchungsergebnisse eine ausreichende Genauigkeit und Präzision aufweisen, um für die Schätzung der Mineralressource herangezogen zu werden.

Mineralressourcenschätzung

Die Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt 2026 Selebi Main wurde von der MSA Group in Johannesburg, Südafrika, durchgeführt.

Die Mineralressource wurde unter Anwendung der Best-Practice-Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) geschätzt und wird gemäß den CIM-Definitionsstandards von 2014 ausgewiesen, die durch Verweis in das National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) aufgenommen wurden.

Die Lagerstätte lässt sich als metamorphosierte magmatische Nickel-Kupfer-Sulfid-Lagerstätte beschreiben. Die Mineralisierung bei Selebi Main besteht aus massiven, halbmassiven und disseminierten Sulfiden, die in einer Amphibolit-Einheit enthalten sind, die von undifferenzierten quarz-feldspathaltigen und mafischen Gneisen umgeben ist. Es wurden zwei mineralisierte Zonen identifiziert, die als Upper Vein und Lower Vein bezeichnet werden und durch mineralfreien Gneis voneinander getrennt sind. Die Upper Vein ist im Allgemeinen am kontinuierlichsten, während die Lower Vein nicht über den gesamten Bereich der Upper Vein ausgeprägt ist. Die Adern erreichen Mächtigkeiten von bis zu 35 Metern und können sich auf einige zehn Zentimeter verjüngen und stellenweise auslaufen. Die Adern weisen eine durchschnittliche tatsächliche Mächtigkeit von jeweils etwa 7 Metern auf. Die Lagerstätte ist weitgehend tafelförmig mit einer Streichlänge zwischen 1.500 m in den flacheren Bereichen und 2.500 m in der Tiefe; bei den NEXM-Bohrungen wurden Nickel-Kupfer-Sulfide in Tiefen von bis zu etwa 1.950 m unter der Oberfläche durchteuft. Durch den Abbau hat sich die Mineralressource von der Oberflächennähe bis auf eine Tiefe zwischen 800 m und 1.000 m unter der Oberfläche erschöpft. Die Lagerstätte fällt mit einer durchschnittlichen Neigung von 40 Grad nach Südwesten ab, allerdings wurden in den früheren Abbaugebieten häufig lokale Schwankungen der Neigung festgestellt.

Kobalt und Silber kommen innerhalb der Nickel-Kupfer-Sulfid-Mineralisierung vor, wobei ausreichende Kobaltdaten vorliegen, um diese in die Mineralressource (MRE) einzubeziehen; Silberanalysen liegen jedoch für einen Großteil der Mineralressource nicht vor und wurden daher nicht in die MRE einbezogen. Innerhalb der Nickel-Kupfer-Sulfid-Mineralisierung kommen geringfügige Konzentrationen von Platin und Palladium vor, für die noch kein wirtschaftliches Potenzial festgestellt wurde; und ähnlich wie bei Silber decken die Platin- und Palladium-Analysen nicht die gesamte Ausdehnung der Mineralressource ab. Die Sulfidmineralogie besteht hauptsächlich aus Pyrrhotit, Chalkopyrit und Pentlandit.

Alle jüngsten Explorationsarbeiten im Projekt seit der Stilllegung der Mine wurden von NEXM in den Jahren 2022 und 2023 sowie von 2025 bis 2026 durchgeführt und werden derzeit fortgesetzt. Alle früheren Explorationsarbeiten, die für die MRE relevant sind, wurden bis 2016 vom früheren Betreiber, BCL Ltd (BCL), durchgeführt. Die seit der MRE von 2024 durchgeführten Bohrungen ermöglichten eine Verfeinerung der bisherigen Interpretation und eine Erweiterung des zuvor definierten Ressourcengebiets. Stichtag für die Einbeziehung von Daten in diese MRE ist der 21. September 2026.

Die geologische Modellierung wurde in Datamine Studio RM unter Verwendung der impliziten Adermodellierung durchgeführt. Obere und untere Adern wurden anhand von Mächtigkeit, Lithologie und Gehalt in die Oberflächen- und Untertagebohrlochdaten kodiert. Die Aderabschnitte wurden auf der Grundlage eines ungefähren Schwellenwerts für den Net Smelter Return (NSR) von 70 US-Dollar/t unter Verwendung der Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte ausgewählt, wobei die geologische Kontinuität zwischen eng beieinander liegenden Abschnitten sichergestellt wurde. Es wurde eine Mindestmächtigkeit von 1,5 Metern zugrunde gelegt, um eine potenzielle Mindestabbaubreite zu berücksichtigen, und in einigen Fällen wurde eine Verdünnung außerhalb der mineralisierten Ader einbezogen. Die Variographie wurde mit der Software Datamine Supervisor durchgeführt. Die Ellipsoide wurden in der Ebene der Mineralisierung mit einer leichten Anisotropie entlang des Fallwinkels der Mineralisierung ausgerichtet. Die Nickel-, Kupfer- und Kobaltgehalte wurden mittels gewöhnlichem Kriging in ein gedrehtes Blockmodell mit einer Stammzellengröße von 20 mX × 20 mY × 2 mRL interpoliert, und die Dichte wurde anhand der inversen Quadratentfernung geschätzt. Der Datamine-Prozess Dynamic Anisotropy wurde verwendet, um die Suchellipse an Änderungen der Aderorientierung anzupassen. Volumina, die abgebaute Hohlräume darstellen, wurden entfernt, und einem einzelnen modellierten Gang wurden Gehalte von Null zugewiesen. Anschließend wurde für jede Blockmodellzelle der NSR unter Verwendung der geschätzten Gehalte, Metallpreise, Ausbeuten, externen Kosten und der -Zahlbarkeiten berechnet. Das Mineralressourcenmodell wurde unter Berücksichtigung der Datenqualität, der Unsicherheit der geologischen Modellierung, der Bohrlochabstände und der Kriging-Ergebnisse in die Kategorie abgeleitet (Inferred) eingestuft. Der Großteil der abgeleiteten Mineralressource stützt sich auf Bohrlöcher mit einem Abstand von etwa 200 Metern oder deutlich weniger in der Nähe der Abbaugebiete. Die Ausdehnung der Mineralressource wurde maximal 100 Meter entlang des Streichs, 150 Meter in Fallrichtung oder bis zur Hälfte der Entfernung zu einem unterhalb des Schwellenwerts liegenden Abschnitt extrapoliert, je nachdem, welcher Wert geringer ist.

Die Mineralressource wurde unter Verwendung eines NSR-Gehalts von über 75 US-Dollar und einer Mindestmächtigkeit von 1,5 Metern ausgewiesen. Unter Zugrundelegung von Konzentratkosten von 20 US-Dollar/Tonne, Verwaltungs- und Gemeinkosten von 5,50 US-Dollar pro Tonne, Abbaukosten von 47,6 US-Dollar und Lizenzgebühren von 3 % für Basismetalle erfüllt die Mineralressource die Cutoff-Gehalt-Kriterien, und die qualifizierte Person (QP) ist der Ansicht, dass für die Mineralressource angemessene Aussichten auf eine letztendliche wirtschaftliche Gewinnung (RPEEE) nachgewiesen wurden.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, steuerliche, gesellschaftspolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Es besteht keine Gewissheit, dass Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden. Die Menge und der Gehalt der in der Mineralressourcenschätzung Selebi Main MRE 2026 gemeldeten abgeleiteten Ressourcen sind von Natur aus ungewiss; es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Ressourcen als angezeigte oder gemessene Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Hochstufung in die Kategorie der angezeigten oder gemessenen Mineralressourcen führen werden.

Qualifizierte Personen

Herr J.C. Witley (BSc Hons, MSc (Eng.)) ist Geologe mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Exploration und dem Abbau von Basis- und Edelmetallen sowie in der Bewertung und Berichterstattung von Mineralressourcen. Er ist Leiter des Bereichs Mineralressourcen bei der MSA Group (einem unabhängigen Beratungsunternehmen), ist beim South African Council for Natural Scientific Professions (SACNASP) als Pr.Sci.Nat. registriert und ist Fellow der Geological Society of South Africa (GSSA). Herr Witley verfügt über die entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen, um gemäß NI 43-101 als qualifizierte Person für die Art und den Typ der Mineralisierung sowie der durchgeführten Aktivitäten zu gelten, und gilt gemäß NI 43-101 als unabhängig von NexMetals. Herr Witley hat die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Mineralressourcenschätzung beziehen, geprüft und genehmigt.

Die Überprüfung umfasste einen Vor-Ort-Besuch der Qualified Person, um historische mineralisierte Bohrkerne zu begutachten, die vorhandene Infrastruktur an der Oberfläche und unter Tage zu begutachten, die Mineralisierung in unterirdischen Stollen zu untersuchen und mehrere Standorte von Bohrlochmündungen an der Oberfläche (sowohl historische als auch aktuelle) zu verifizieren. Die Mineralisierung in mehreren Bohrlöchern wurde von der qualifizierten Person zusammen mit den Probenanalyseergebnissen begutachtet, um das Ausmaß der Kupfer- und Nickelgehalte der Mineralisierung zu überprüfen. Darüber hinaus wurde eine Auswahl der von NexMetals entnommenen Proben anhand unabhängig eingeholtter Analysezertifikate überprüft, und eine zufällige Auswahl historischer Datenbankergebnisse wurde mit digitalen Aufzeichnungen abgeglichen.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Sharon Taylor, V.P. Geophysics des Unternehmens, MSc, P.Geo, die eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Technischer Bericht

Der MRE 2026 Selebi Main wird durch einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 untermauert, der innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung eingereicht wird.

Beauftragung der SRC Swiss Resource Capital AG

NexMetals hat die SRC Swiss Resource Capital AG (SRC) mit der Erbringung von Digital-, Übersetzungs-, Nachrichten- und Kommunikationsdienstleistungen in Europa (die Dienstleistungen) beauftragt. Gemäß den Bedingungen der Beauftragungsvereinbarung (die Vereinbarung) hat sich NexMetals bereit erklärt, SRC für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zum 1. März 2026 eine monatliche Gebühr in Höhe von 5.000 CHF aus seinem Betriebskapital zu zahlen; danach verlängert sich die Vereinbarung monatlich. Der CEO von SRC ist Marc Ollinger; die Anschrift lautet: Poststr. 1, CH-9100 Herisau, Schweiz. SRC steht in keinem nahen Verhältnis zu NexMetals, hält weder direkt noch indirekt eine Beteiligung an NexMetals oder dessen Wertpapieren (noch hat SRC das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben) und unterhält außer im Rahmen des Vertrags keine weiteren Beziehungen zu NexMetals. Die Vereinbarung unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über NexMetals Mining Corp.

NexMetals Mining Corp. ist ein an der TSX.V und der NASDAQ notiertes Unternehmen für Mineralexploration und -erschließung, das sich auf die Wiederinbetriebnahme der ehemals produzierenden Kupfer-Nickel-Kobalt-Platingruppenelement-Minen Selebi und Selkirk in Botswana konzentriert. In Selebi hat NexMetals bestätigt, dass der Umfang der Mineralisierung größer ist als in historischen Schätzungen angenommen, was durch Ressourcenabschätzungen gemäß NI 43-101 und Regulation S-K 1300 untermauert wird. Derzeit laufen geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch, Bohrarbeiten sowie metallurgische Programme, die darauf abzielen, die Ressourcen zu erweitern und zukünftige Wirtschaftlichkeitsstudien zu untermauern. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Management- und Technikteam geleitet, das über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei globalen Mineralprojekten verfügt und Wert auf eine disziplinierte Umsetzung, transparente Unternehmensführung und die langfristige Wertschöpfung für die Stakeholder legt.

Für weitere Informationen über NexMetals Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Sean Whiteford

CEO

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

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Für die Zwecke dieser Pressemitteilung umfassen zukunftsgerichtete Informationen unter anderem die Einreichung eines gemäß National Instrument 43-101 erstellten technischen Berichts bei SEDAR+ und EDGAR innerhalb von 45 Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung; die Erweiterung sowie die entsprechende Fertigstellung und Berichterstattung der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für Selebi North; die Erwartung, dass die kombinierten Schätzungen für Selebi Main und Selebi North ein vollständigeres Bild der Mineralressourcen der Selebi-Minen liefern werden; weiteres Wachstumspotenzial durch nach dem Stichtag der Ressourcenschätzung abgeschlossene Step-out-Bohrungen, einschließlich mächtiger, hochgradiger Massivsulfid-Mineralisierungen, die über den aktualisierten Ressourcenbereich hinausreichen; das Entwicklungspotenzial von Selebi, die Fähigkeit, separate, reine Kupfer- und Nickelkonzentrate zu produzieren, die den Spezifikationen kommerzieller Schmelzwerke entsprechen, sowie das verbleibende Aufwärtspotenzial; die weitere Vorantreibung des Selebi-Projekts durch das Unternehmen mittels Bohrungen und weiterer technischer Arbeiten; sowie die Bereitstellung von Leitlinien durch das Unternehmen zu den nächsten Schritten nach Abschluss der Ressourcenschätzung für Selebi North. 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Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, gehören unter anderem mögliche Verzögerungen bei der Fertigstellung und Berichterstattung der Mineralressourcenschätzung für Selebi North durch MSA; das Risiko, dass der technische Bericht möglicherweise nicht innerhalb der angegebenen Frist von 45 Tagen eingereicht wird; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; den vorläufigen Charakter der Bohr- und metallurgischen Testergebnisse; das Risiko, dass die Ergebnisse von Step-out-Bohrungen, die nach dem Stichtag für die Ressourcenabschätzung abgeschlossen wurden, bei weiterer Bewertung möglicherweise nicht zu zusätzlichen Mineralressourcen führen; die Ausbeute an Metallen, die von den Erwartungen abweicht; die Fähigkeit von Explorationsergebnissen, eine Mineralisierung vorherzusagen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine aktuellen Mineralressourcenschätzungen zu erweitern oder zu verbessern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Bohr-, geowissenschaftlichen und metallurgischen Arbeiten auf seinen Grundstücken sowie seine Arbeitspläne im Allgemeinen umzusetzen; die Vor-Machbarkeit oder Machbarkeit der Bergbauproduktion; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen; Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten der künftig benötigten Finanzierungen; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Schwankungen der Rohstoffpreise; Verzögerungen bei der Projektentwicklung; sonstige Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; sowie jene Risiken, die in den bei der SEC auf EDGAR (www.sec.gov) eingereichten Unterlagen des Unternehmens und in den öffentlichen Bekanntmachungen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) jeweils unter dem Emittentenprofil des Unternehmens aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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