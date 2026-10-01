IRW-News: ZenaTech Inc.: Aktionärsbrief von ZenaTech hebt Umsatzwachstum in zweitem Quartal von 316 % und siebtes Quartal mit sequenziellem Wachstum in Folge hervor

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: Aktionärsbrief von ZenaTech hebt Umsatzwachstum in zweitem Quartal von 316 % und siebtes Quartal mit sequenziellem Wachstum in Folge hervor

Drone as a Service erwirtschaftete 8,6 Millionen $, was fast 93 % des Umsatzes im zweiten Quartal entspricht, während das Unternehmen seine Betriebsplattform erweiterte und sein Verteidigungstechnologie-Portfolio vorantrieb

Vancouver, British Columbia, 1. Oktober 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech oder das Unternehmen) - ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, stellt heute in einem Aktionärsbrief von CEO Dr. Shaun Passley ein Unternehmensupdate und einen Ausblick bereit. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Finanzzahlen in kanadischen Dollar angegeben.

An unsere geschätzten Aktionäre,

ZenaTech setzt seinen Wandel von einem Technologieentwicklungsunternehmen mit einer Software-Umsatzbasis zu einem diversifizierten, vertikal integrierten operativen Multi-Produkt-Unternehmen mit einer skalierbaren Drone-as-a-Service-Plattform, einem sich weiterentwickelnden Drohnentechnologie-Portfolio für kommerzielle, behördliche und Verteidigungsmärkte sowie einem Enterprise-Software-Geschäft fort.

Ich bin stolz auf das, was wir in der ersten Jahreshälfte 2026 erreicht haben. Wir haben unseren Geschäftsplan weiter umgesetzt, unsere DaaS-Aktivitäten skaliert und unsere Drohnen- und Softwareplattformen für kommerzielle, behördliche und Verteidigungsmärkte weiterentwickelt.

Der Umsatz im zweiten Quartal erreichte 9,3 Millionen $ - eine Steigerung von 316 % gegenüber dem Vorjahr -, während der Umsatz in den ersten sechs Monaten 17,7 Millionen $ erreichte - eine Steigerung von 425 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz im ersten Halbjahr übertraf zudem unseren Umsatz für das Gesamtjahr 2025 von 12,9 Millionen $ um etwa 37 %. Drone as a Service blieb unser primärer Umsatztreiber und trug 8,6 Millionen $ bzw. fast 93 % zum Gesamtumsatz im Quartal sowie 16,4 Millionen $ in der ersten Jahreshälfte bei.

Seit dem vierten Quartal 2024 haben wir nun sieben Quartale in Folge mit einem sequenziellen Umsatzwachstum erzielt. Der Quartalsumsatz stieg in diesem Zeitraum auf mehr als das 13-Fache - von etwa 0,7 Millionen $ im vierten Quartal 2024 auf 9,3 Millionen $ im zweiten Quartal 2026.

Im Juni 2026 wurde ZenaTech in den Russell 3000® Index aufgenommen, ein bedeutsamer Meilenstein der Marktanerkennung im Rahmen der weiteren Expansion des Unternehmens.

Unsere Betriebsausgaben im zweiten Quartal stiegen aufgrund unserer größeren Belegschaft, erworbenen Geschäftsbetriebe, Vertriebs- und Marketingaktivitäten, Technologieentwicklung sowie Kosten eines börsennotierten Unternehmens. Wir erkennen an, dass sich die Umsatzskalierung letztendlich in einer verbesserten operativen Hebelwirkung niederschlagen muss. Unser Fokus liegt daher nicht nur auf dem Hinzufügen neuer Standorte, sondern auch auf deren Integration, dem Einsatz drohnengestützter Arbeitsabläufe und dem Ausbau hochwertigerer Daten- und Analysedienstleistungen.

Nach unserer Finanzierung im Mai beendeten wir das Quartal mit 12,2 Millionen $ an Barmitteln, 34,6 Millionen $ an kombinierten Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren sowie 24,3 Millionen $ an Working Capital. Die Bilanzsumme stieg um 50 % auf 149,3 Millionen $ und das Eigenkapital stieg um 34 % auf 91,4 Millionen $. Diese Ressourcen bieten Flexibilität zur Finanzierung von Integration, Produktentwicklung und disziplinierten Übernahmen, während wir unser Hauptaugenmerk weiterhin auf eine sorgfältige Kapitalzuteilung richten.

Drone as a Service

Der Umfang unserer Betriebsplattform wächst weiter. Im zweiten Quartal 2026 schlossen wir vier Übernahmen von Landvermessungs- und traditionellen Dienstleistungsunternehmen ab, wodurch sich die Gesamtzahl an DaaS-Übernahmen per 30. Juni auf 24 erhöhte. Nachfolgende Transaktionen erhöhten diese Zahl bis dato auf 29 und erweiterten unsere Präsenz auf zusätzliche Sektoren und Regionen, einschließlich Alberta, Ohio, Idaho und zuletzt Georgia. Die DaaS-Aktivitäten von ZenaTech weisen nun eine physische Präsenz in 14 US-Bundesstaaten auf. Wir haben zudem unsere Unternehmenspräsenz mit Niederlassungen in Südkorea und dem Vereinigten Königreich erweitert, während sich unsere umfassenderen DaaS-Aktivitäten und Übernahmeaktivitäten über die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich und Australien erstrecken.

Wir haben Landvermessung und damit in Zusammenhang stehende Ingenieurdienstleistungen bewusst ausgewählt. Dies sind essenzielle, fragmentierte Branchen, die von einem Mangel an lizenzierten Fachkräften betroffen sind, während viele Arbeitsabläufe nach wie vor manuell sind und von jahrzehntealten Prozessen abhängen. Durch die Kombination etablierter lokaler Betreiber und Kundenbeziehungen mit Drohnen, LiDAR, zentraler Datenverarbeitung und Analytik sind wir davon überzeugt, die Kapazitäten im Feld zu steigern, Projektlaufzeiten zu verkürzen sowie Datenqualität und Präzision zu verbessern. Für Kunden kann dies schnellere und nützlichere Informationen bedeuten. Für Aktionäre schafft es eine Plattform, über die Technologie, Shared Services und neue Angebote über eine wachsende Umsatzbasis hinweg eingesetzt werden können.

Unser Ziel ist der Aufbau einer skalierten, technologiegestützten globalen Drone-as-a-Service-Plattform. Wir übernehmen etablierte Betreibergesellschaften mit lizenzierten Fachkräften, bestehenden Kunden und spezialisiertem Know-how und verbinden diese anschließend mit Technologie, Software, KI, Analytik sowie vertikal integrierten Fertigungskapazitäten von ZenaDrone. Jede Übernahme erweitert die bestehende Umsatzbasis nach der Konsolidierung. Mit fortschreitender Integration sind wir davon überzeugt, dass drohnengestützte Arbeitsabläufe die Kosten pro Auftrag senken, Kapazitäten steigern und zur Margenverbesserung beitragen können.

Skalierung ist entscheidend, zumal jeder neue Standort die Kundenbasis erweitert, auf der wir differenzierte Technologie- und Datendienstleistungen anbieten können, und das Spektrum der Verträge erweitert, die wir anstreben können. Wir werden weiterhin Übernahmen in Sektoren anstreben, die bereit für eine drohnengestützte Modernisierung sind, während wir neue US-Bundesstaaten und internationale Märkte erschließen. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe unserer Ergebnisse für das zweite Quartal schätzten wir, dass unterzeichnete Übernahmeangebote in den USA, Kanada und Australien im Falle ihres Abschlusses in den ersten zwölf Monaten nach dem Abschluss etwa 40 Millionen $ zum Umsatz beitragen würden.

Fortschritte bei Verteidigungstechnologien

Unser Verteidigungstechnologie-Portfolio ist ein wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Strategie und wir treiben Produktentwicklung, Zertifizierung und Kundeneinbindung weiter voran, da die Nachfrage nach kommerziellen und verteidigungsbezogenen Drohnenlösungen wächst.

Die Modelle ZenaDrone 1000, IQ Nano und IQ Square sind in die Cybersicherheitsphase des Blue UAS-Zertifizierungsprozesses vorgerückt, während sich auch der IQ Quad der Zertifizierung nähert. Die Blue UAS-Zertifizierung unterstützt die Zulassungsfähigkeit für Beschaffungen von US-Behörden und Verteidigungsorganisationen. Wir bewegen uns zudem von der internen Entwicklung hin zu kundenorientierten Demonstrationen. Wir haben unsere erste bestätigte Demonstrationsanfrage einer US-Verteidigungsbehörde erhalten und planen Demonstrationen mit den Modellen IQ Nano, ZenaDrone 1000 und IQ Square für Anwendungen wie Inspektionen, Vermessungen, Spezialfracht, Aufklärung und Bestandsverwaltung. Wir sind davon überzeugt, dass dieser Fortschritt unsere Fähigkeit stärkt, zukünftige Pilotprojekte und potenzielle Verträge anzustreben.

Wir bauen unsere Drohnenabwehr-Plattform weiter aus, um kosteneffiziente Lösungen anzubieten. Die Abwehr kostengünstiger feindlicher Drohnen mit herkömmlichen Abfangmethoden kann außerordentlich teuer sein. Der Interceptor P-1 ist unsere kostengünstige, autonome Einweg-Abfangdrohne, die konzipiert wurde, um feindliche Drohnen physisch zu bekämpfen - mit einem angestrebten Verkaufspreis von unter 5.000 USD. Er ist in die Flugerprobung eingetreten. Zudem haben wir unsere Unterwasserminen-Erkennungsdrohne IQ Aqua in die US-Felderprobung in Florida überführt und treiben die Entwicklung der größeren, kraftstoffbetriebenen ZenaDrone 2000 sowie der autonomen maritimen Start- und Betankungsplattform IQ Glider voran. Zusammen sind diese Technologien Teil einer breiteren integrierten Drohnenabwehrarchitektur, die durch Zena AI und unsere Forschungsarbeiten zu Erkennungstechnologien und Fähigkeiten zur Steuerung von Drohnenschwärmen unterstützt werden soll.

ZenaDrone hat zudem mit internen Flugtests von maßgeschneiderten Leiterplatten begonnen, die von unserer in Taiwan ansässigen Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors hergestellt und an unserem Standort in den VAE integriert werden, was unsere Strategie der vertikalen Integration in Richtung NDAA-konformer Drohnen und Blue UAS-Zertifizierung vorantreibt.

Geografisch entwickeln wir Kapazitäten für Verteidigungsmärkte der USA und verbündeter Staaten, einschließlich potenzieller Möglichkeiten in der NATO und in den Golfstaaten. Unser Fertigungs- und Testbetrieb in der Ukraine wird mit einem geplanten Schwerpunkt auf Drohnenabwehr und Abfangdrohnen aufgebaut und wir haben Phoenix Aero als unser in der Westukraine ansässiges Unternehmen registriert.

Enterprise-Software

Der Umsatz mit Enterprise SaaS belief sich im zweiten Quartal auf 702.315 $ - eine Steigerung von etwa 6 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz mit Enterprise SaaS in der ersten Jahreshälfte belief sich auf 1,29 Millionen $ - gegenüber 1,39 Millionen $ im Vorjahreszeitraum. Im Laufe des Quartals haben wir NOW Solutions in unser Portfolio aufgenommen, ein Softwareunternehmen für Personalwesen und Lohnbuchhaltung, das Behörden und institutionelle Kunden bedient.

Wir haben außerdem Zoo Office angekündigt, die nächste Evolutionsstufe unserer Enterprise-Software-Strategie. Unsere Vision ist eine KI-gestützte Plattform für Unternehmensproduktivität, die die bestehenden 13 Softwaremarken des Unternehmens zusammen mit neuen, in der Entwicklung befindlichen Anwendungen umfassen wird. Sie soll eine integrierte Unternehmensumgebung bieten, in der KI den organisatorischen Kontext verstehen, repetitive Arbeitsabläufe automatisieren, Aufgaben ausführen und bessere Entscheidungen unterstützen kann.

Wir haben zudem ZenaWorx für virtuelles Design und Baufortschrittsüberwachung um Funktionen zur digitalen Geländemodellierung erweitert und den ersten zahlenden Kunden des Unternehmens im Markt für den Bau von KI-Rechenzentren gewonnen.

Ausblick auf das restliche Jahr 2026

Im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2026 sind wir davon überzeugt, gut aufgestellt zu sein, um das Geschäft weiter auszubauen. Unsere Prioritäten bleiben die Integration und Skalierung unserer Plattformen, die Umwandlung von Technologieinvestitionen in Umsatz und die Fortführung der disziplinierten M&A-Aktivitäten, die unser Wachstum angetrieben haben.

Im DaaS-Bereich arbeiten wir am Abschluss von Transaktionen, die durch unterzeichnete Übernahmeangebote abgedeckt sind, während wir erworbene Vermessungs-, Inspektions- und Hochdruckreinigungsunternehmen weiterhin in das drohnengestützte Angebot integrieren. Unsere Ziele beinhalten die Senkung der Kosten pro Vermessung und Auftrag, die Erhöhung der Kapazität und der geografischen Reichweite, die Unterstützung der Margenexpansion sowie die Einführung zusätzlicher Daten- und Analysedienstleistungen mit zentraler Verarbeitung.

Im Bereich Drohnentechnologie und Verteidigung treiben wir die Produktentwicklung, den Blue UAS-Zertifizierungsprozess und die Einbindung von US-Verteidigungsbehörden voran. Diese Aktivitäten sollen weitere Demonstrationsanfragen, die potenzielle Aufnahme in Beschaffungslisten, Pilotprojekte und zukünftige Umsätze mit Behörden unterstützen. Wir treiben zudem unsere Drohnenabwehr- und Abfangprogramme voran und bauen Test- und Fertigungskapazitäten in der Ukraine auf, um Produktentwicklungsziele zu unterstützen.

Unsere Prioritäten in der Fertigung beinhalten die weitere Inbetriebnahme von Anlagen, den Ausbau von Produktionskapazitäten und die Vergrößerung von Fertigungs- und Testteams an den Standorten Mesa, Arizona; Sharjah, VAE; und Taipeh, Taiwan.

Im Bereich Enterprise-Software setzen wir die Einführung von Zoo Office fort - unserer geplanten KI-gestützten Plattform für Unternehmensproduktivität, die 13 bestehende Softwaremarken beinhaltet und konzipiert wurde, um zukünftige Enterprise-SaaS-Umsatzmöglichkeiten zu unterstützen.

Schließlich werden wir unsere Bilanz weiterhin sorgfältig verwalten, während wir organisches Wachstum finanzieren, Übernahmen integrieren und weitere disziplinierte Transaktionen anstreben.

ZenaTech ist ein ganz anderes Unternehmen als noch vor einem Jahr. Wir haben uns von der primären Entwicklung von Software und Technologien hin zum Aufbau einer größeren operativen Plattform entwickelt - mit Umsatz, Kunden, übernommenen Unternehmen, Fertigungskapazitäten, Softwareprodukten und einer wachsenden Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten im Verteidigungsbereich.

Ich bin stolz auf das, was wir bis dato erreicht haben, sowie auf die Ergebnisse, die wir erzielt haben. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, einen langfristigen Aktionärswert zu schaffen, während wir das Geschäft skalieren. Ich bin dankbar für Ihre kontinuierliche Unterstützung und Ihr Vertrauen und freue mich darauf, Ihnen im restlichen Jahr 2026 über unsere Fortschritte zu berichten.

Mit freundlichen Grüßen,

Shaun Passley, Ph.D.

Chief Executive Officer

ZenaTech, Inc.

Weitere Informationen finden Sie in dem von ZenaTech auf der SEC-EDGAR-Website eingereichten Form 6-K.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf autonome KI-Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Wirtschaft, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service- (DaaS)-Geschäft sowie eine SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Roll-up-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen, einschließlich Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares und wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und moderne KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte, multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die maschinelles Lernen, prädiktive Analysen und moderne Computertechnologien für Anwendungen in den Bereichen Behörden, Verteidigung und Industrie integrieren. Dies beinhaltet multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen. Ihr Produktportfolio umfasst die ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungszwecke und Spezialfracht, die IQ Nano für die Bestandsverwaltung und Sicherheit in Innenräumen, die IQ Square für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich, die IQ Quad für die Landvermessung sowie die IQ Aqua für Unterwasseranwendungen. ZenaDrone betreibt drei weltweite Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und treibt die Entwicklung von maritimen Counter-UAS-Abfangdrohnen sowie integrierter Verteidigungssysteme voran.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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