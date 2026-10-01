Jabil: Die Mare belastet die Aktie trotz starker Zahlen

Was bewegt die Aktie?

Jabil steigerte den Quartalsumsatz um 28 Prozent auf 10,6 Milliarden. Erwartet wurden 9,7 Milliarden. Auch der Gewinn je Aktie fiel höher aus: Er stieg von 3,30 auf 4,40 Dollar und lag damit 0,35 Dollar über den Erwartungen. Die Aktie verlor nach den Zahlen zunächst rund zehn Prozent.

Der entscheidende Schwachpunkt ist die bereinigte operative Marge. Sie lag mit etwa 6,4 Prozent ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Jabil rund 6,1 Prozent in Aussicht. Damit bleibt die erwartete Profitabilität hinter dem kräftigen Umsatzwachstum zurück. Zugleich investiert das Unternehmen in den Ausbau seiner Produktion.

Auch die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr zeigen Wachstum. Der Umsatz stieg um mehr als 20 Prozent auf 36 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 13,90 Dollar und übertraf die zuvor in Aussicht gestellten 12,70 Dollar. Der bereinigte freie Cashflow lag bei 1,53 Milliarden und damit über dem Mindestziel von 1,4 Milliarden. Zudem kaufte Jabil im Geschäftsjahr eigene Aktien für mehr als eine Milliarde Dollar zurück.

Das Wachstum kommt vor allem aus der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Daneben entwickeln sich die Bereiche Gesundheitswesen, Energie, Infrastruktur, Verteidigung und Automobilindustrie gut. Für 2027 stellt Jabil einen Umsatz von 44,5 Milliarden in Aussicht; erwartet wurden 42,8 Milliarden.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie liegt der Ausblick von 17,55 Dollar ebenfalls über der Erwartung von 16,87 Dollar. Falls das Wachstum nachlässt, könnte das stark gestiegene Working Capital die Bilanz belasten. Derzeit fangen Kundenvorauszahlungen einen großen Teil davon auf.

Charttechnik

Die Aktie startete mit einem Kursabschlag, stieg im Tagesverlauf zeitweise ins Plus und schloss unter hohem Handelsvolumen nahe dem Tagestief. Entscheidend sind nun zwei Kursmarken: Steigt die Aktie wieder über 300 Dollar, verbessert sich die Ausgangslage für einen Anstieg. Hält zudem die Unterstützung im Bereich der früheren Hochs aus März und April, sind 360 bis 370 Dollar ein mögliches Ziel. Unter 285 Dollar würde das positive Kursszenario hinfällig.

Martins Einschätzung

Umsatz, Gewinn und Ausblick sind stark. Für eine positive Neubewertung der Aktie muss Jabil jedoch zeigen, dass das Wachstum auch die operative Marge verbessert. Ein Anstieg über 300 Dollar wäre ein erstes positives Kurssignal; unter 285 Dollar überwiegt das Risiko weiterer Verluste.