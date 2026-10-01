Kiew verkündet ersten Einsatz eigener ballistischer Rakete

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KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erstmals eine selbst entwickelte taktische ballistische Rakete des Typs FP-7 im Krieg mit Russland eingesetzt. "Der erste Kampfeinsatz. Ich danke für das Ergebnis", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf sozialen Netzwerken mit. Die nächste Aufgabe sei die Ausweitung der Raketenproduktion. Zum Ziel machte der Staatschef keine Angaben, veröffentlichte aber ein Video eines nächtlichen Raketenstarts.

Die ukrainische Rüstungsfirma Fire Point hatte zuvor die ersten Kampfeinsätze für ihre ballistische Rakete mehrfach verschoben. Anfänglich wurden von der Unternehmensführung erste Raketenschläge auf die russische Hauptstadt Moskau für den Sommer angekündigt. Vor wenigen Tagen ruderte die dem Selenskyj-Umfeld zugeschriebene Firma zurück und kündigte einen ersten Einsatz für das Herbstende an. Moskaus Zentrum ist gut 450 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion. Das russische Militär setzt dabei stark auf Angriffe mit schnellen ballistischen Raketen, gegen welche die ukrainische Flugabwehr nur wenig Mittel hat. Mit der Entwicklung einer eigenen ballistischen Raketenwaffe möchte Kiew mit Moskau Waffengleichheit herstellen. Im Krieg verwendete Kiew ballistische Raketen mit geringer Reichweite aus alten sowjetischen Beständen./ast/DP/nas

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