Leitindex unter 25.000 Punkten – doch 200-Tage-Linie hält

Der Dax hat am Donnerstag weitere Kursverluste erlitten. Mit einem Minus von 1,03 Prozent auf 24.939 Punkte rutschte der deutsche Leitindex am Ende doch noch unter die Marke von 25.000 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich sogar um 1,92 Prozent auf 30.251 Punkte bergab.

Auf seinem Tagestief bei 24.831 Punkten hatte sich der Dax zwar an der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie gefangen. Komplett aufholen konnte er seinen Verlust aber nur kurzzeitig. Dann sorgten neben den schon vorher belastenden, hohen Ölpreisen und Anleiherenditen die schwächelnden US-Börsen für zusätzlichen Druck.

Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG sprach von einem "wilden Ritt um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten". Nach dem bestandenen Test der wichtigen Unterstützung bei 24.800 Punkten, die "auf ausgeprägtes Kaufinteresse in diesem Bereich hindeutet" und ein positives Signal sei, bleibe aber abzuwarten, wie belastbar diese sei.

Continental im Aufwind

Gegen den Markttrend legte die Aktie des Autozulieferers Continental um 0,3 Prozent zu. Letzte Signale des Managements vor der wegen der Quartalszahlen Anfang November anstehenden Schweigeperiode waren positiv ausgefallen. So hält UBS-Analyst David Lesne eine Aufstockung der Gesamtjahresziele für möglich.

Das dritte Quartal dürfte stark ausgefallen sein und den operativen Ergebniskonsens übertreffen, schrieb er. Die Trennung von Contitech dürfte zudem um den Jahreswechsel herum finalisiert werden.

Bei der Profitabilität dürfte das Reifengeschäft erneut eher das obere Ende der Spanne des Jahresausblicks von 13,0 bis 14,5 Prozent erreicht haben.

BofA-Analystenurteil: Hensoldt gefragt, Renk weiter mit Abwärtstrend

Renk gaben den vierten Tag in Folge nach, verringerten ihre teils kräftigen Tagesverluste zuletzt auf 2,7 Prozent. Diesmal litt der Konzern unter einem negativen Analystenkommentar der Bank of America, die ihre Kaufempfehlung für die Rüstungsaktie gestrichen hat. Renk sei stärker von der Erneuerung und Wiederauffüllung von Beständen abhängig, was zwar mittelfristig stützen dürfte, aber von Natur aus ein stärker zyklisches Geschäft sei, erklärte Holmes.

Für Hensoldt dagegen, die um etwa ein Prozent stiegen, bekräftigte Holmes sein Anlageurteil "Buy". Außerdem nahm er die Aktie des Anbieters von Verteidigungs- und Sicherheitselektronik in die BofA-Liste mit den besten Anlageideen im Nebenwerte-Bereich auf.

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(mit Material von dpa-AFX)