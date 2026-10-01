Merz wirft Russland "gewalttätigen Revisionismus" vor

Münster, ⁠01. Okt (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat Russland die Bedrohung Europas vorgeworfen. "Heute ist unsere kontinentale Friedensordnung durch den gewalttätigen ‌Revisionismus aus Russland herausgefordert", sagte er am Donnerstag beim Besuch des deutsch-niederländischen ⁠Korps ⁠in Münster. Moskau habe einen mörderischen Krieg in der Ukraine entfesselt und missachte und verachte Recht und Ordnung. "In der Ukraine steht auch ‌die Sicherheit unseres Teils ‌Europas, in dem wir leben, auf dem Spiel", betonte der Kanzler. Deshalb ⁠sei man bereit für eine diplomatische Lösung, ‌auch wenn Moskau ⁠nicht an den Verhandlungstisch kommen wolle. Deshalb unterstütze man aber die Ukraine auch gemeinsam in der ‌Nato und "mit ⁠aller Kraft". Auch durch ⁠Russlands hybride Angriffe auf Europa werde man sich dabei nicht beirren lassen. Man arbeite mit Hochdruck an einer glaubhaften Abschreckung.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)