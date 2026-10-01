Meta Platforms: Wie ein digitaler Assistent das Abhängigkeitsproblem lösen soll

Das Werbegeschäft bildet das Rückgrat von Meta Platforms, während das Management mit hohen Investitionen neue Geschäftsfelder aufbaut. Der im September 2026 vorgestellte KI-Agent Muse soll eine tiefere Interaktion ermöglichen und Einnahmequellen abseits der Werbung erschließen. Ausgaben von bis zu 145 Mrd. USD im Jahr 2026 fordern Anleger, auch wenn Experten das Umsatzwachstum positiv bewerten.

Digitales Werbefundament trifft auf Strategiewechsel Das Geschäftsmodell von Meta Platforms stützt sich traditionell auf die Monetarisierung von Nutzerdaten durch zielgerichtete digitale Werbung. Dieser Bereich sorgt für ein stabiles Fundament, was sich im zweiten Quartal 2026 in einem Umsatzanstieg von 27,96 % auf 60,80 Mrd. USD zeigte. Gleichzeitig wird ein struktureller Wandel sichtbar. Der Gewinn fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer aus, was auf hohe Ausgaben für Rechenzentren und Künstliche Intelligenz zurückzuführen ist. Die Sparte Reality Labs verzeichnete im zweiten Quartal operative Einbußen von 4,62 Mrd. USD. Anleger beobachten eine Übergangsphase, in der das Anzeigengeschäft die riskante Expansion in Wearables und Infrastruktur finanziert.



Endlos Turbo Long 478,639 open end: Basiswert Meta Platforms DQ22AV Quelle: DZ BANK: Geld 01.10. 11:36:41, Brief 01.10. 11:36:41 21,97 EUR 22,00 EUR 0,41% Basiswertkurs: 725,44 USD Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 30.09. Basispreis 478,639 USD Knock-Out-Barriere 478,639 USD Hebel 2,92x Abstand zum Basispreis in % 34,02% Abstand zum Knock-Out in % 34,02% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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