Micron liefert den KI-Hammer. Kursgewinne entstehen aber woanders.

► Meine Trades. Direkter Austausch. 👉 https://markuskoch.de/link/youtube/description *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



Die Wall Street startet freundlich in den Oktober, obwohl Öl und Renditen wieder steigen. Im Mittelpunkt stehen die Zahlen von Micron. Der Speicherchip-Hersteller übertrifft die Erwartungen deutlich. Noch wichtiger ist der angehobene Ausblick. Im Vergleich zu diesem Jahr, wird die Angebots-Nachfrage-Lage bei Speicherchips in den Jahren 2027 und 2028 noch enger. JPMorgan spricht entsprechend von einem „decisive beat-and-raise“ und sieht eine starke mehrjährige Ertragsstory. Rückenwind für den KI-Komplex kommt zusätzlich von Hewlett Packard Enterprise, Jabil und Google, das mit Gemini 4 Argon sein neues Frontier-Modell vorgestellt hat. Belastend bleiben dagegen höhere Energiepreise und Renditen. Daher wird heute der ISM-Industrieindex besonders wichtig. Der September-Indikator wird um 16 Uhr MEZ gemeldet.



*Werbung