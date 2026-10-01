Micron mit erneutem Rekordquartal und optimistischem Ausblick

Frankfurt, 30. ⁠Sep (Reuters) - Die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherchips hat Micron zu einem weiteren Rekordquartal verholfen. "Für das Geschäftsjahr 2026/2027 erwarten wir noch bessere Ergebnisse", sagte Sanjay Mehrotra, der Chef des Halbleiter-Herstellers, am Mittwoch. "Wir stocken unsere Investitionen in Technologie, ‌Produkte und Fertigung auf."

Das Unternehmen verfünffachte seinen Umsatz in den vergangenen drei Monaten auf 54,23 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn verelffachte sich ⁠auf 33,42 ⁠Dollar je Aktie. Für das angelaufene erste Quartal 2026/2027 stellte Micron Erlöse von 60 bis 63 Milliarden Dollar und einen Überschuss zwischen 37,15 und 39,15 Dollar je Aktie in Aussicht. Alle diese Kennzahlen lagen deutlich über den Markterwartungen.

"Diese hervorragenden Geschäftszahlen und Prognosen dürften allen Zweiflern ‌an der Nachhaltigkeit des KI-Ausbaus endgültig den Wind ‌aus den Segeln nehmen", sagte Bob O’Donnell, Chefanalyst beim Research-Haus TECHnalysis. Micron-Aktien lagen im nachbörslichen Handel an der Wall Street ein knappes halbes Prozent ⁠im Plus. Sie haben ihren Wert binnen eines Jahres nahezu versechsfacht und ‌damit die Papiere der südkoreanischen Konkurrenten ⁠Samsung und SK Hynix deutlich hinter sich gelassen.

Die Speicherchip-Branche kann den rasant wachsenden Bedarf derzeit nicht decken. Daher haben sich die Preise für diese Halbleiter in den vergangenen Monaten vervielfacht. Micron ‌rechnet für die kommenden Monate mit ⁠einer weiteren Verschärfung der Angebotsengpässe. ⁠Der US-Konzern will in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026/2027 rund 25 Milliarden Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten investieren. Im zweiten Halbjahr dürften die Ausgaben höher ausfallen. Micron plant bis 2035 Gesamtinvestitionen von 250 Milliarden Dollar. Die weltweite Nummer drei der Branche konzentriert sich auf das margenstarke Geschäft mit Hochleistungsspeichern (HBM) für Künstliche Intelligenz (KI). Deshalb zieht sich das Unternehmen aus dem Massenmarkt mit Standardkomponenten für PCs ⁠oder Smartphones zurück.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Anhata Rooprai. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)