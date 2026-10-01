von
WH Selfinvest

Micron nach Zahlen: Gewinn explodiert – warum zögert die Aktie?

WH Selfinvest · Uhr

Aktuelle Analysen, Perspektiven und Charttechnik der Micron Technology Aktie.

onvista bei Google bevorzugen

Micron nach Zahlen: Gewinn explodiert – warum zögert die Aktie?



Micron nach Zahlen: Rekordgewinn – warum zögert die Aktie? Der KI-Boom verändert die Spielregeln für Speicherhersteller. Micron steigert den Quartalsumsatz um rund 379 Prozent und übertrifft die Erwartungen – trotzdem bleibt die erste nachbörsliche Kursreaktion überschaubar. Dahinter steckt eine spannende Anlegerfrage: Sind die außergewöhnlichen Ergebnisse der Auftakt zu weiterem Wachstum oder bereits Teil einer sehr anspruchsvollen Börsenerwartung?


Mit NVIDIA und Anthropic rückt Micron näher an die Entwicklung moderner KI-Infrastruktur. Doch zwischen technologischer Bedeutung und einer attraktiven Aktienbewertung liegt mehr als ein erfolgreicher Quartalsbericht. Andreas Bernstein und Roland Jegen untersuchen, welche Rolle Speicherpreise, Produktionsausbau und die Haltbarkeit der hohen Gewinne spielen. Die aktuelle Videoanalyse zeigt, auf welche Entwicklungen Anleger jetzt besonders achten sollten.


Auszug, hier geht´s zum vollständigen Artikel und zum Video!


👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology

Das könnte dich auch interessieren

Europäische Indizes drehen ins Minus
Inflationsdaten trüben die Stimmung am Aktienmarktgestern, 10:08 Uhr · dpa-AFX
Inflationsdaten trüben die Stimmung am Aktienmarkt
Infineon, Siemens Energy und Co.
KI-Werte erholen sich – Hoffnung vor Gipfel im Weißen Haus29. Sept. · dpa-AFX
Infineon Headquarter Germany
Halbleiterhersteller
Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Investoren zurückhaltendheute, 14:17 Uhr · dpa-AFX
Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Investoren zurückhaltend
Deutscher Leitindex
Dax nach Rutsch unter 25.000 Punkten zurück auf Vortagesniveauheute, 12:55 Uhr · dpa-AFX
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Nvidia, Infineon und Co.
Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrollegestern, 08:40 Uhr · dpa-AFX
Chipwerte weiter erholt - Trump setzt auf KI-Selbstkontrolle
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Laufzeit-ETFs und Direktinvestments
Bis zu 4,7 Prozent: So sicherst du dir Renditen langfristigheute, 09:00 Uhr · onvista
Plus
Entnahmeplan
So ziehst du am besten Geld aus deinem Depotgestern, 13:30 Uhr · onvista
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Das sind meine Ideen für kurzfristige Tradesgestern, 11:45 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen