Micron: Starke Zahlen lassen die Aktie vorbörslich kaum steigen

Was bewegt die Aktie?

Micron hat nach den jüngsten Quartalszahlen vorbörslich 0,44 Prozent verloren. Das fällt auf, weil Umsatz, Gewinn je Aktie und Bruttomarge jeweils über den Erwartungen lagen. Auch gegenüber dem Vorquartal stiegen Umsatz und Gewinn deutlich. Die Kursreaktion zeigt zunächst nur, wie die Aktie unmittelbar nach der Veröffentlichung gehandelt wurde. Ob die Zahlen einen nachhaltigen Anstieg auslösen, entscheidet sich im weiteren Handel.

Ein weiterer Punkt ist die Nachfrage nach Speicherchips. Micron erwartet, dass das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in den Jahren 2027 und 2028 noch enger wird als 2026. Trifft diese Erwartung ein, könnte das Unternehmen seine Preise weiterhin durchsetzen. Diese Aussicht ist für die künftige Ertragsentwicklung relevant: Steigende Verkäufe allein sagen wenig darüber aus, wie viel Gewinn Micron daraus erzielt. Die Bruttomarge lag im jüngsten Quartal ebenfalls über den Erwartungen.

Micron sieht zudem Anwendungen künstlicher Intelligenz außerhalb von Rechenzentren als möglichen zusätzlichen Nachfragetreiber. Dazu zählen selbstfahrende Autos und humanoide Roboter. Beide Anwendungen benötigen Speicher. Wie stark und wie schnell daraus zusätzliche Bestellungen entstehen, bleibt offen. Entscheidend ist, ob diese Anwendungen tatsächlich in größerem Umfang eingesetzt werden und dafür mehr Speicherchips benötigt werden.

Die Entwicklung der Aktie hängt damit an zwei konkreten Fragen: Hält die Nachfrage nach Speicherchips an, und bestätigt sich Microns Erwartung für die Jahre 2027 und 2028? Die guten Quartalszahlen beantworten die erste Frage für das jüngste Quartal. Für die kommenden Jahre bleibt die erwartete Angebots- und Nachfragesituation maßgeblich.

Charttechnik

Für eine stärkere Aufwärtsbewegung müsste die Aktie die jüngsten Zwischenhochs im Bereich von 1.110 Dollar überwinden. Gelingt das, rückt ein Kurs von 1.200 Dollar in den Blick. Solange dieser Ausbruch aussteht, bleibt die vorbörslich schwache Reaktion auf die Quartalszahlen das aktuelle Kurssignal.

Martins Einschätzung

Die Ergebnisse sprechen für eine starke Geschäftsentwicklung. Besonders relevant ist Microns Erwartung einer engeren Angebots- und Nachfragesituation bis 2028. Für einen weiteren Kursanstieg braucht die Aktie nun auch eine positive Reaktion im Handel und den Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs.