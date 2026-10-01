Mutmaßliche Brandstiftung an Hochspannungsleitung in NRW

dpa-AFX · Uhr
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BERGHEIM (dpa-AFX) - Nach einem Feuer an einer Hochspannungsleitung des Kraftwerks Bergheim-Niederaußem geht die Polizei von Brandstiftung aus. Auswirkungen auf die Energieversorgung hatte der Vorfall am Mittwochnachmittag laut Polizei nicht.

Die Feuerwehr hatte nach Angaben der Polizei bei Eintreffen des ersten Streifenteams bereits brennende Tannenbäume auf einer Länge von rund 50 Metern gelöscht. "Aufgrund der unterschiedlichen Brandorte sowie dem Auffinden von möglichem Brandbeschleuniger gehen die Ermittler von Brandstiftung aus", so die Polizei.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt nach Zeugen. So soll ein Mann vom Brandort weggegangen sein. Es sollen sich außerdem zwei junge Männer und eine junge Frau in dem Bereich aufgehalten haben./ola/DP/nas

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