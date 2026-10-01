Netanjahu: Copilot von Flydubai-Maschine war islamistisch radikalisiert

Reuters · Uhr
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Washington, ⁠01. Okt (Reuters) - Der Copilot des außerplanmäßig gelandeten Flydubai-Jets war nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu islamistisch radikalisiert. "Wir wissen, dass er islamistisch-radikal indoktriniert ‌wurde", sagte Netanjahu am Donnerstag in einem Interview mit dem US-Sender Fox News. Zudem ⁠sei der ⁠Mann offenbar suizidgefährdet gewesen. Die Kombination aus der psychischen Verfassung und der Radikalisierung liefere einen deutlichen Hinweis auf das Motiv, erklärte der Regierungschef. Abschließende Erkenntnisse lägen jedoch ‌noch nicht vor.

Bei dem Vorfall ‌am Mittwoch auf dem Flydubai-Flug FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv hatte der Copilot den ⁠Flugkapitän mit einem Messer angegriffen und wollte den ‌Jet offenbar zum Absturz ⁠bringen. Passagiere konnten den Copiloten überwältigen. Eine Ersatzbesatzung an Bord landete die Maschine daraufhin in Saudi-Arabien sicher. Netanjahu erklärte, ‌er wolle nicht ⁠über mögliche Verbindungen des Mannes ⁠zum Iran oder zu anderen Akteuren spekulieren. "Ich denke, es ist zu früh, um zu sagen, ob er Verbindungen zum Iran oder zu anderen hatte", sagte er. Er gehe jedoch davon aus, in einigen Tagen Klarheit darüber zu gewinnen.

(Bericht von Katharine Jackson ⁠und Doina Chiacu Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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