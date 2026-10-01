Netzagentur: Können mit jetzigen Gasspeicherständen durch normalen Winter kommen

Berlin, 01. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesnetzagentur rechnet trotz niedriger Füllstände der Gasspeicher mit keinen Verwerfungen im Winter. "Die Versorgung ist gesichert", sagte Behördenchef Klaus Müller am Donnerstag bei einer Energiekonferenz in Berlin. Deutschland ‌habe seine Gas-Infrastruktur in den vergangenen Jahren umgebaut und sei nun robuster aufgestellt, nicht nur mit LNG-Flüssiggasimporten aus den ⁠USA. Ein ⁠normaler Winter beispielsweise mit kalten Januartagen könne auch mit den jetzigen Speicherständen abgedeckt werden. Zum Ende des Winters hin wären die Stände dann aber sehr niedrig.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte am Mittwoch das verstaatlichte Energieunternehmen Sefe angewiesen, mehr ‌Gas einzuspeichern. Dies sei in Absprache ‌mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) geschehen, so das Wirtschaftsministerium. Hintergrund seien geopolitische Risiken, also der Nahost-Krieg, der Energielieferungen vom Persischen Golf eingeschränkt ⁠habe. Sefe teilte mit, die Anweisung erhalten zu haben, bis ‌zum 15. Dezember acht Terawattstunden ⁠Gas zu beschaffen und einzuspeichern.

"Das ist eine logische Schlussfolgerung", sagte Müller. Die vorherigen Appelle hätten nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Sefe habe die Regierung anweisen ‌können, andere private Gashändler ⁠dagegen nicht.

Die Gasspeicher sind aktuell ⁠nur zu knapp 58 Prozent gefüllt. Das ist ungewöhnlich wenig und weit weniger als eigentlich vorgegeben. Ein Grund dafür sind die durch den Iran-Krieg gestiegenen Preise. Sie haben es im Sommer für private Anbieter unattraktiv gemacht, Gas für die Speicher einzukaufen. Die Speicher waren zudem Ende des vergangenen Winters sehr niedrig.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)