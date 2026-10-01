Norwegen: Sind für Gaslieferungen an Europa im Winter gerüstet

Oslo, 01. ⁠Okt (Reuters) - Angesichts hoher Gaspreise und Sorgen vor dem Winter sendet Norwegen ein beruhigendes Signal nach Europa: Der staatliche Betreiber der Gasleitungen und -anlagen, Gassco, teilte am Donnerstag mit, das Land sei für große ‌Lieferungen im kommenden Winter gerüstet. "Mit dem Beginn der Wintersaison, abgeschlossenen Wartungsarbeiten und einem gut funktionierenden Transportsystem ist der norwegische Festlandsockel ⁠gut gerüstet, ⁠um die Nachfrage aus Europa zu decken", sagte der Direktor für den Systembetrieb bei Gassco, Alfred Skaar Hansen. Der Betreiber hatte vor Kurzem umfangreiche Instandhaltungsarbeiten abgeschlossen, die im September zu einer Drosselung der Lieferungen geführt hatten; diese Maßnahmen entsprachen dem ‌für das Jahr geplanten Wartungsplan.

Norwegen ist seit ‌der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 zum größten Gaslieferanten Europas aufgestiegen und deckt rund 30 Prozent der Nachfrage der ⁠EU und Großbritanniens. Die Zusage kommt zu einer Zeit angespannter Märkte. ‌Die europäischen Gaspreise haben sich ⁠2026 auf rund 73 Euro je Megawattstunde (MWh) mehr als verdoppelt, nachdem der Krieg der USA und Israels gegen den Iran die Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) stark eingeschränkt hatte. Am ‌1. Oktober beginnt das neue ⁠Gaswirtschaftsjahr und damit die Hauptsaison ⁠für Lieferungen nach Europa, wo die Speicherstände deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt liegen.

Bereits vergangene Woche hatte EU-Energiekommissar Dan Jorgensen vor einer Energiepreiskrise in diesem Winter gewarnt und die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, die Bemühungen zur Befüllung der Gasspeicher und zur Senkung der Nachfrage fortzusetzen. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) wies am Mittwoch das verstaatlichte Energieunternehmen Sefe an, mehr Gas einzuspeichern.

(Bericht von Terje ⁠Solsvik, geschrieben von Anneli Palmen, Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)